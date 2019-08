Wurzen

In der Wurzener Innenstadt findet am 11. August ab 8 Uhr der 9. Wurzener Ringelnatzlauf statt. Aus diesem Grund wird es an diesem Wochenende von Freitag bis Montag Verkehrseinschränkungen an der Laufstrecke und insbesondere rings um den Markt geben. Eine entsprechende Beschilderung erfolgt durch den städtischen Baubetriebshof am 9. August.

Besucher des Wurzener Doms eingeschränkt

Insbesondere für Besucher des Wurzener Schlosses und des Domes gibt es auf Grund der Streckenabsperrung im Bereich des Domplatzes Einschränkungen durch notwendige Einfahr- und Halteverbote. Anwohner sowie Gäste des Schlosses und Besucher des Gottesdienstes werden seitens des Veranstalters um Verständnis und entsprechende Beachtung gebeten.

Laufstrecke durch Wurzen ist komplett gesperrt

Die Laufstrecke wird am Veranstaltungssonntag von 8 bis gegen 12.40 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt sein. Dies beinhaltet auch das Halten und Parken in den betroffenen Bereichen. Entsprechende Halteverbote wird es unter anderem im Crostigall, in der Dresdener Straße, im Badergraben, am Jacobsplatz sowie in der Albert-Kuntz-Straße geben. Ausnahmen vom Ein- und Ausfahrverbot bestehen lediglich für Feuerwehr und Rettungsdienste.

Streckenverlauf des Ringelnatzlaufes durch Wurzen. Quelle: pd

Parkflächen für betroffene Anlieger in Wurzen reserviert

Betroffene Anlieger können den Parkplatz am Gerhart-Hauptmann-Platz (ehemals Wurzener Werksverkauf) und das Parkhaus in der Dresdener Straße an diesem Wochenende kostenfrei nutzen. Weiterhin bleiben auch die größeren Parkflächen im Rosental und im Crostigall gegenüber dem Ringelnatzgeburtshaus unberührt, allerdings wird ein Ein- und Ausfahren sowohl im Crostigall als auch am Gerhart-Hauptmann-Platz während der Laufveranstaltung nicht möglich sein. Etwaige Zuwiderhandlungen, insbesondere Gefährdungen der Laufteilnehmer, werden in allen Fällen polizeilich verfolgt.

Nach Beendigung der Laufveranstaltung ist geplant, die Strecke teilweise wieder freizugeben. Der gesamte Bereich um den Marktplatz wird jedoch aus logistischen und Rückbaugründen bis Montag, 6 Uhr, gesperrt bleiben. Fahrzeuge, die einen störungsfreien Verlauf der Sportveranstaltung behindern, werden auf Kosten des Verursachers durch das Ordnungsamt abgeschleppt beziehungsweise umgesetzt.

