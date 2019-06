Wurzen

Anlässlich des 23. Sächsischen Familientages am 22. Juni in Wurzen werden bereits im Vorfeld verschiedene Verkehrseinschränkungen erforderlich. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sei es zur Absicherung der Aufstellflächen für die Veranstaltung im Stadtpark notwendig, bereits ab 20. bis 22. Juni die Alte Nischwitzer Straße auf der gesamten Länge voll zu sperren. Garagennutzer dürfen jedoch noch am 20. sowie 21. Juni die Zu- und Ausfahrt vom Gerhard-Hauptmann-Platz aus nutzen. Am 22. Juni ist der Weg dann aber dicht und ein absolutes Halteverbot angeordnet.

Vollsperrung der Geschwister-Scholl-Straße

Ebenfalls betroffen von der Vollsperrung und dem Halteverbot wird am 22. Juni die Geschwister-Scholl-Straße auf der gesamten Länge sein. Lediglich Bewohner erhalten die Berechtigung, auf ihre Grundstücke zu fahren – allerdings mit angemessener Geschwindigkeit.

Gleiches gelte laut der Unteren Verkehrsbehörde im Stadthaus am 22. Juni für die Juel- und Stollwerckstraße sowie für den Rosenweg und die Warsteiner Straße. Lediglich die Zufahrt zur Kleingartenanlage Rodelbahn, zum Tierheim und der Kläranlage im Trauschkenweg sei über die Juelstraße gewährleistet, teilte Maren Hänse mit.

Kostenfreies Parken vorm Stadthaus

Für den Besucherverkehr aus Richtung Torgau, Eilenburg, Oschatz und Leipzig werden darüber hinaus kostenfreie Parkplätze auf dem Bürgermeister-Schmidt-Platz, vor dem Stadthaus in der Friedrich-Ebert-Straße und stadteinwärts in der Kutusowstraße sowie im Gewerbegebiet Nord ausgewiesen. Zwischen den Stellflächen, dem Bahnhof und dem Festgelände verkehrt ein kostenfreier Busshuttle.

Für Rückfragen stehen die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 03425/85 60-177 sowie der Kulturbetrieb Wurzen unter 0177/296 64 24 zur Verfügung. Informationen zum Programmablauf und den Angeboten des Familientages können auf der Internetseite eingesehen werden.

Von Kai-Uwe Brandt