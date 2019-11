Machern/Gerichshain

Jens Hörig hat in seiner Wildvogelauffangstation in Gerichshain schon viele gefiederte Notfälle beherbergt. Doch den König der Lüfte, einen jungen Seeadler, hatte er jetzt zum ersten Mal zu Gast. Mit viel Geduld päppelte er den verletzten Vogel über Wochen wieder auf. Dieser Tage konnte er ihn in die Freihe...