Vermeintlicher „Reichsbürger“: Wie hat der Kreistag über AfD-Nachrücker aus Rötha entschieden?

Wer ein Problem damit hat, sich auf das Grundgesetz der Bundesrepublik und die Verfassung des Freistaates Sachsen verpflichten zu lassen, darf mit dieser Begründung auf sein Mandat im Kreistag verzichten. Der Kreistag des Landkreises Leipzig erkannte am Mittwochabend den Hinderungsgrund von AfD-Nachrücker Torsten Klemmer an. Der 50-Jährige hatte gegenüber der Kreisverwaltung offiziell erklärt, er fühle sich als „gesetzlicher Deutscher gemäß § 1 RuStAG“. Deshalb sei es ihm nicht möglich, den für die ehrenamtliche Tätigkeit als Kreisrat vorgegebenen Verpflichtungstext zu sprechen.

Graichen: Wir sehen das als wichtigen Grund an

Hinter der Abkürzung verbirgt sich das „Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz“ von 1913. Ein Gesetz aus der Kaiserzeit, auf das sich sogenannte „Reichsbürger“ gern beziehen. „Herr Klemmer hat deutlich gemacht, dass er weder die Verfassung des Freistaates noch das Grundgesetz anerkennen kann“, stellte Landrat Henry Graichen (CDU) zu Beginn des Tagesordnungspunktes nüchtern fest. „Wir sehen das als wichtigen Grund an, dass jemand, der sich nicht auf die Verfassung und die Gesetze des Freistaates verpflichten lässt, auch kein Kreisrat sein kann.“

Landrat Henry Graichen (r.) und Beigeordneter Gerald Lehne bei der Sitzung am Mittwochabend in der Neukieritzscher Parkarena. Quelle: Jens Paul Taubert

Zu der heiklen Personalie gab es in der Neukieritzscher Parkarena nur wenige Wortmeldungen. „Warum hat er sich dann überhaupt wählen lassen?“, wollte Tim Barczynski von der Linken-Fraktion wissen. „Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das geht aus der Erklärung nicht hervor“, meinte Graichen. „Wir sollten dem Herrn Klemmer Recht geben. Er hat hier nichts verloren“, merkte Uwe Herrmann (Unabhängige Wählervereinigung) noch an. Die AfD selbst erklärte sich nicht.

Letztlich stimmten 46 Kreisräte dafür, das „RuSTAG“ – ein nicht mehr gültiges Gesetz aus der Kaiserzeit – als mittelbaren Hinderungsgrund für ein Kreistagsmandat anzuerkennen. 23 Abgeordnete vor allem von Linken, Bündnisgrünen und SPD stimmten mit Nein. Es gab eine Enthaltung.

Bündnisgrüne begründen ihre Ablehnung

Tommy Penk, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, begründete im Nachgang die ablehnende Haltung seiner Fraktion: „Bezugnehmend auf die Beschlussvorlage der Verwaltung, die angeführten Gründe des AfD-Nachrückers anzuerkennen und ihn damit nicht in den Kreistag nachrücken zu lassen, haben wir auch in unserer Fraktion diskutiert. Schlussendlich wollten wir den Reichsbürger-Ansichten des AfD-Kandidaten nicht folgen und mit einer Zustimmung im Kreistag stattgeben. Daher haben wir uns für eine Ablehnung des Beschlusses entschieden.“ Stattdessen hätte man Klemmer zwingen können, findet Penk, sich zum Grundgesetz und der Verfassung des Freistaates Sachsen zu bekennen. „Oder der Sitz der AfD-Fraktion wäre unbesetzt geblieben.“ Der Bündnisgrüne erklärt, er könne in gewisser Weise aber auch die Sicht der Verwaltung nachvollziehen, ein Nachrücken unterbinden zu wollen.

Torsten Klemmer äußert sich bei Spiegel-TV zum Thema Verschwörungstheorien. Der Beitrag wurde im Vorjahr ausgestrahlt. Quelle: Screenshot Spiegel-TV

Penk: Wahrscheinlich ein Fall für die Verfassungsbehörden

So oder so ist das Thema für die politische Konkurrenz noch nicht erledigt. Nicht nur die vor kurzem noch aktenkundige Mitwirkung des Röthaers im Kreisvorstand der AfD und die fehlende Distanzierung der AfD-Fraktionsspitze von dem Vorgang wird von den Bündnisgrünen kritisch hinterfragt. Auch die weiterhin unbeeindruckt praktizierte Zusammenarbeit des AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Dornau mit Torsten Klemmer im Röthaer Stadtrat zeigt für Penk das Ausmaß des mangelnden Demokratie-Verständnisses der AfD - „und ist“, so der Markranstädter, „wahrscheinlich ein weiterer Fall für die Verfassungsbehörden.“

Für Linke ist das Thema noch nicht abgehakt

Für Linken-Kreischef Jens Kretzschmar ist das Thema ebenfalls noch nicht abgehakt. „Die Kreisverwaltung macht es sich mit ihrer Auffassung auch zu leicht, indem man sagt: Ok, dem AfD-Mann ist nicht nach gültigen Gesetzen und dann heißt es eben einfach: Der Nächste bitte. Das kann so nicht sein.“ Fragwürdig sei auch, so Kretzschmer, dass Klemmer unter diesen Umständen sein Stadtratsmandat in Rötha behalten dürfe.

