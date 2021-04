Borna/Grimma/Trebsen/Bennewitz

In Borna, Grimma, Trebsen und Bennewitz kamen am Sonntagvormittag mehrere Personen zu nicht angezeigten Versammlungen zusammen. Die Polizei stellte mehrere Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen fest.

In Trebsen versammelten sich laut der Polizeidirektion Leipzig gegen 10 Uhr rund 100 Personen an der Bundesstraße 107 in der Höhe der Einfahrt zum Markt. Eine Stunde lang standen die Versammlungsteilnehmer an der Straße und zeigten vorbeifahrenden Autos ihre Plakate und Transparente. Polizeibeamte mussten mehrere Verstöße gegen die Maskenpflicht feststellen. Ein Verantwortlichen für die Versammlung konnte die Polizei nicht ermitteln.

Zur gleichen Zeit sei auch dem Polizeirevier in Grimma eine Versammlung in der Wurzner Straße bekannt geworden. In der Spitze seien dort 47 Versammlungsteilnehmer zusammengekommen. In Grimma hätten sich, laut Polizei, jedoch alle an die geltenden Bestimmungen zum Infektionsschutz gehalten.

Anders im Bennewitzer Ortsteil Schmölen. Dort versammelten sich etwa 40 Personen an der Bundesstraße 107. Bei der Zusammenkunft musste die Polizei Verstöße feststellen und ahnden, weil einige Teilnehmer keinen Maske trugen.

In Borna hatten sich, laut Polizeidirektion Leipzig, circa 40 Personen gegen 10 Uhr am Markt zu einem etwa einstündigen Spaziergang durch das Stadtgebiet getroffen. Im Anschluss daran meldete ein Versammlungsleiter auf dem Markt eine Spontanversammlung mit etwa 80 Teilnehmern an. Trotz möglicher Verstöße gegen die Corona-Schutz-Verordnung, griff die Polizei nicht ein. Gegen 11.45 Uhr habe der Mann die Versammlung wieder beendet und die Teilnehmer entfernten sich.

Von LVZ/tnh