Verschärfte Corona-Regeln: Was das für Sportler, Chor, Bestattungsinstitut und Hilfsaktion bedeutet

Landkreis Leipzig

Von „ganz schwierig“ über „wir sind frustriert“ bis „ich habe Hoffnung“ und „wir bekommen das hin“ reagieren Akteure aus verschiedenen Bereichen auf zunehmende Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

Sportler: „Es ist gerade ganz, ganz schwierig“, sagte Verena Grundey von der Abteilung Leichtathletik bei dem Verein Sportfreunde Neukieritzsch. „Mir tun meine Übungsleiter leid.“ Es gebe viele Unsicherheiten und Fragen beim Nachwuchs-Training. Vor allem bei den Schülern waren die Infektionszahlen stark angestiegen.

2G-Regel für Trainingsgruppen schwierig

Auch die 2G-Regel sei für einige Gruppen schwierig. „Wenn es so weiter geht, kommt der Übungsbetrieb wieder zum Erliegen“, meinte bedauernd die Sportlerin. Jugendliche ab etwa 16 Jahre könnten noch eigenständig und individuell draußen trainieren, aber für die Kleinen sei das keine Option.

Verena Grundey (2.v.r.) hier bei einer Sportlerehrung im Landkreis Leipzig. Quelle: Jan Rodewald

Chor: Enttäuscht ist auch Kornelia Luckert-Knoblauch, die den Elsterchor in Pegau leitet. Mit der 2G-Regel kam alles zum Erliegen, weil führende Sängerinnen nicht geimpft seien und der Chor mit derzeit 19 Mitgliedern auf sie nicht verzichten könne. „Deshalb haben wir unsere Weihnachtskonzerte abgesagt und proben jetzt auch nicht mehr“, so die Leiterin. Das sei für die Akteure mehr als bedauerlich: „Wir sind frustriert.“

Bestatter ist „noch relativ entspannt“

Bestatter: „Noch bin ich relativ entspannt und habe die große Hoffnung, dass es nicht wieder zu der hohen Zahl an Sterbefällen kommen wird wie im letzten Dezember und Januar“, sagte Tino George vom Bestattungsinstitut Ananke im Raum Bad Lausick, Geithain und Frohburg. Damals gab es etwa die doppelte Sterbefallzahl gegenüber dem Vergleichszeitraum der Vorjahre.

Dennoch haben Bestatter aktuell einige Schwierigkeiten, zum Beispiel wenn es um Kontaktaufnahme zu Angehörigen eines Verstorbenen geht, die gerade in Quarantäne sind. Auch bei Begräbnissen müssen sie verschiedene Dinge beachten. So sieht die Schutzverordnung des Freistaates derzeit maximal zehn ungeimpfte Teilnehmer vor – Geimpfte werden dabei nicht mitgezählt. Vor Ort würden aber Kommune oder Kirche als Träger des Friedhofs oft ihre eigenen Vorstellungen haben. „Wir kämpfen uns da noch durch“, so George.

Kornelia Luckert-Knoblauch leitet den Elsterchor aus Pegau, der nun wieder pausieren muss. Quelle: privat

Viele Tests in Pflegeheimen – Hilfe gesucht

Altenheime: Das Augenmerk in punkto Corona-Pandemie liegt vor allem auf alten Menschen, die bei einer Infektion besonders häufig ins Krankenhaus müssen. Die Diakonie Leipziger Land betreibt sieben Altenpflegeheime in Grimma, Borna, Groitzsch, Naunhof, Colditz und Regis-Breitingen.

Dort wurden jetzt die Tests stark hochgefahren, sagte Kathrin Beyer, Fachbereichsleiterin Altenhilfe. Auch Besucherinnen und Besucher – egal ob geimpft oder ungeimpft – müssen sich testen lassen. Sie dürfen nur nach Absprache und Terminvereinbarung mit negativem Test, FFP2-Maske und bei guter Gesundheit ins Heim.

Das ist ein großer Aufwand. Deshalb sucht die Diakonie derzeit „Testengel“, die helfen können. Zum Beispiel Menschen mit einem medizinischen Beruf wie Alten- oder Krankenpfleger, Hebamme, Medizinstudent oder Ärztin im Ruhestand. „Denn der Mehraufwand ist erheblich und die Personalsituation ist nach fast zweijähriger Pandemie angespannt“, meinte die Fachbereichsleiterin und dankte allen Kolleginnen und Kollegen „für ihren enormen Einsatz“.

Hilfskonvoi ohne Akteure aus Sachsen

Hilfsaktion: Seit zwanzig Jahren ist Holger Micklitza Mitorganisator in der hiesigen Region für die weltweite Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Demnächst stoppt wieder ein LKW im Muldental und sammelt Hunderte von Päckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa ein.

Geschenke für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Quelle: LVZ

„Ich gehe davon aus, dass wir das trotz der jetzigen Corona-Situation alles gut hinbekommen“, sagte er. Überprüft – das ist wegen der Zollbestimmungen notwendig – werden die Päckchen in großen Hallen mit Abstand. Wie im letzten Corona-Jahr werden wegen der Pandemie auch diesmal keine Akteure aus Sachsen mitfahren.

„Glücklicherweise arbeiten wir seit vielen Jahren eng mit den Menschen dort zusammen und können sicher sein, dass die Spenden genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden“, meinte Holger Micklitza, der schon mehrmals die Aktion zum Beispiel nach Siebenbürgen in Rumänien begleitet hat.

Kunst kann Pandemie-Nerv treffen

Künstlergut: Weit abgeschieden und individuell können die Bildhauer auch bei hoher Inzidenz ohne Einschränkungen im Künstlergut Prösitz arbeiten, sagte dessen Leiterin Ute Hartwig-Schulz. Bei wöchentlichen Kurs-Angeboten wie in der Schule Mutzschen sei dies schon viel schwieriger. Dort entstehen derzeit bunte Skulpturen, die mit Mosaiksteinen verziert werden.

„Auch in der Pandemie kann Kunst den Nerv der Zeit treffen“, meinte die Künstlerin. Dies wurde beim Corona-Denkmal an der Grimmaer Pöppelmannbrücke deutlich. Viele Menschen bemalten farbenfroh und fantasievoll rund 600 Steine, die an einer Litfasssäule angebracht wurden. Diese Aktion wurde vom Künstlergut 2020 initiiert, um gemeinsam Mut gegen Vereinsamung in der Corona-Zeit zu machen.

Von Claudia Carell