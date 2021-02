Verschwundene Straßen nach Wintereinbruch im Landkreis Leipzig

Landkreis

Straßen, die theoretisch da sein müssten, aber nicht erkennbar sind, quer stehende Lastwagen, riesige Schneehaufen, ein eisiger Wind und quietschvergnügte Kinder: Der heftige Wintereinbruch im Landkreis Leipzig brachte Freud und Leid gleichermaßen. Schon in den frühen Morgenstunden waren die Bürgersteige voller Menschen. Überall wurde geschippt und geschaufelt, wurden Massen an Schnee vor Haustüren und Grundstücksausfahrten bewegt. So mancher rückte dem weißen Pulver gar mit motorisierten Schneeschiebern zu Leibe, um Wege passierbar zu machen.

Kein Fahrvergnügen auf den Bundesstraßen

Der Winterdienst kam zuweilen schon gar nicht mehr hinterher. Am Morgen lagen viele Straßen unter einer zentimeterdicken Schneeschicht. Glück hatte, wer in etwa den Straßenverlauf erahnen konnte. Und richtig gut dran war, wer gar einzelne Fahrspuren erkennen konnte. Selbst auf den Bundesstraßen war das Fahren kein Vergnügen. Auf der B 95 bei Böhlen ließen gerade die Spundwände in etwa erraten, wo der Weg entlang führt. Entsprechend langsam kroch die Blechlawine vorwärts.

Wer suchet, der findet – die Straße. Quelle: Julia Tonne

Zwei Lastwagen stehen an der Autobahnabfahrt Borna Nord quer

Nur wenig besser wurde es auf der Autobahn 72. Zwar waren hier stellenweise beide Richtungsfahrspuren zu erkennen, aber nicht wirklich auch befahrbar. Eine Herausforderung hatte zu bewältigen, wer aus Richtung Leipzig an der Autobahnabfahrt Borna Nord runter wollte. Weil sich auf dem recht steilen Anstieg zwei Lastwagen quer gestellt hatten, mussten unzählige Autofahrer mit eingeschaltetem Warnblinker wieder rückwärts auf die Autobahn und weiter nach Zedtlitz fahren, um dort zu drehen. Zwei Räumfahrzeuge vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) rückten an, um vor den Lastwagen die Schneemassen aus dem Weg zu räumen. „Das ist hier im Dreh aber die einzige Stelle, wo es Behinderungen gibt“, erklärte ein Lasuv-Mitarbeiter. Die Autobahn sehe in Richtung Chemnitz schon wesentlich besser aus.

Auf der Autobahnabfahrt Borna Nord haben sich mehrere Lastwagen quergestellt. Ohne Hilfe der Räumfahrzeuge ging hier nichts mehr. Quelle: Julia Tonne

Was des einen Leid, ist des anderen Freud. Zahlreiche Kinder machten sich am Vormittag – eingemummelt in Schneeanzüge und bewaffnet mit Schlitten und Porutscher – auf den Weg zu den besten Rodelhängen. Wobei bei der Schneedecke schon fast jeder kleine Hügel beste Bedingungen bot. Unter anderem herrschte im Bornaer Wohngebiet Grüne Harfe reges Treiben. Hannes, Sally, Jonas und Pascal erklommen ein ums andere Mal eine Anhöhe an der Einfahrt, um anschließend ein paar Meter weit gen Bürgersteig zu sausen.

Mit dem Schneeschieber rückt Mike Kuhrmann der weißen Pracht zu Leibe und genießt den Kraftakt. „Schließlich hat das Fitnessstudio zu!“ Quelle: Bert Endruszeit

Schneemänner aber suchte man vergeblich. Warum, wusste Sally: „Der Schnee ist zu pulvrig, daraus lassen sich keine Kugeln formen.“ Weshalb auch eine Schneeballschlacht nicht in Betracht kam. Allein die Rodelhänge boten viel Vergnügen. Unter anderem auch die entlang der Deutzener Straße.

Die Zeit der Schneeschipper

Auch im Muldental kam der Wintereinbruch mit reichlich Schnee über Nacht. Überraschend war das nicht nicht, schließlich wurde vor einer regelrechten Schneekatastrophe gewarnt. Ganz so schlimm kam es aber doch nicht, dennoch türmten sich an allen Ecken und Enden die weißen Haufen. Schneeschipper hatten reichlich zu tun. „Da kommt man wenigstens mal raus“, sagten die beiden Naunhofer Ivonne Kapala und Georg Drechsler. „Wir schieben den Schnee erst zu den Nachbarn, und dann helfen wir denen wieder beim Schneeschieben.“ Übers Wetter zu jammern habe keinen Sinn. „Es ist Winter, und da gehört Kälte doch einfach dazu.“ Nur lange stehen sollte man nicht. „Sonst gibt es Eisbein.“ Skilaufen sei auch eine Überlegung wert. „Nur bei ungebetenen Gästen heißt es dann: Aber Abfahrt!“

Die zwei Seiten des Winterwetters

Eher wenig abgewinnen können Barbara und Ruben Höhne dem neuerlichen Wintereinbruch. „Das Wetter ist etwas unkoordiniert, und dann geht am Montag ja wieder die Schule los. Wir hätten das jetzt nicht unbedingt gebraucht.“ Eigentlich sei sie bei diesem Thema etwas zwiegespalten, sagt Barbara Höhne. „Es sieht alles schön aus, aber es gibt dann doch einige Einschränkungen.“ Das Auto bleibe jetzt stehen, große Ausflüge seien derzeit ohnehin nicht drin.

Mike Kuhrmann schob unbeirrt Schnee. „Das tut ganz gut, ich genieße das regelrecht, schließlich hat das Fitnessstudio zu.“ Eigentlich würde er den Schnee ja nicht brauchen, denn im Flachland mache unter solchen Bedigungen das Autofahren keinen Spaß. „Doch es ist eigentlich ein ganz normaler Winter. In den vergangenen Jahren waren wir ja etwas verwöhnt.“ Und der weiße frische Schnee sei ja viel angenehmer als grauer Matsch. „Pulverschnee lässt sich sehr gut wegräumen.“

„Ich bin gerade auf dem Weg zum Schneeschippen bei meinen Eltern, da geht es um 50 Meter“, sagt Michael Hase. „Viele Jahre blieben wir von solchen Wetterverhältnissen verschont, aber das gehört nun mal zum Winter dazu.“ Als die ersten winterlichen Wettermeldungen kamen, habe er nicht gemeckert. „Ich sehe das positiv. Die zusätzliche Bewegung ist ganz nett und hält einen fit, denn meinen Friseursalon kann ich ja derzeit nicht öffnen.“

Von Julia Tonne und Bert Endruszeit