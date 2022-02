Verspäteter Start für Straßenbau am Wurzener Wasserturm

Wurzen

Eigentlich sollte der Ausbau der August-Bebel-Straße sowie die Neugestaltung der Kreuzung Martin-Luther-Straße im Oktober des Vorjahres beginnen. Doch Materialengpässe aufgrund der Corona-Pandemie verzögerten das Infrastrukturprojekt, welches im Zusammenhang mit der Erschließung der Wasserturm-Brache steht. Jetzt aber geht es endlich los. Heißer Start ist am 15. Februar.

Wie Michael Zerbs, zuständiger Fachdienstleiter für Stadtplanung und Tiefbau im Stadthaus, sagte, dauern die Arbeiten zwischen Schillerstraße und August-Bebel-Straße voraussichtlich bis Juli an. Im Ergebnis sollen nicht nur die Straße sowie der Kreuzungsbereich erneuert sein. Vielmehr entstehe noch eine Aufenthaltsfläche an der Ecke August-Bebel-Straße und Lutherstraße. Hier werde dann auch Stadtgrün gepflanzt.

Stadt bietet Anwohnern eine Parkplatz-Alternative

„Ich möchte gleich darüber informieren, dass wir an der Ecke Lutherstraße leider Bäume fällen müssen“, teilte Zerbs mit. Denn ohne Eingriff in die Natur ließe sich sonst die Kreuzung nicht übersichtlich und verkehrssicher gestalten. Natürlich würden danach Bäume in unmittelbarer Nähe und an geeigneter Stelle nachgepflanzt. Bis allerdings die ebenfalls vorgesehene Betonbank unter dem Kronendach gegossen wird, so Zerbs, vergehen einige Wochen.

Darüber hinaus gebe es für die Anwohner des Abschnitts einige Hürden, die es in den nächsten Wochen zu meistern gilt. Demnach könne das Auto während der Bauphase nicht mehr direkt vor der Haustür abgestellt werden. Deswegen bietet die Stadtverwaltung eine kostenfreie Parkplatz-Alternative auf dem Bürgermeister-Schmidt-Platz an und schafft zudem einen Sammelplatz-Standort für Mülltonnen. Hierzu und zu weiteren Details erhalten die Betroffenen schriftlich entsprechende Hinweise durch die bauausführende Firma, so Zerbs. Sollte es Fragen geben, seien er oder die Mitarbeiter des Unternehmens gern bereit, diese zu beantworten.

Der erste Bauabschnitt soll Mitte Mai beendet sein

Das aktuelle Vorhaben unterteilt sich in zwei Etappen. Wenn alles nach Plan verläuft, endet der erste Abschnitt Mitte Mai. Insofern ist zunächst bis zum 22. Mai die August-Bebel-Straße auf der Länge von der Martin-Luther-Straße/Clara-Zetkin-Platz einschließlich der Kreuzung Schillerstraße/August-Bebel-Straße voll gesperrt. „Für den zweiten Abschnitt sind weitere acht Wochen Bauzeit veranschlagt“, sagte Zerbs.

Grünes Licht für den erforderlichen Straßenbau gaben die Abgeordneten bereits zu ihrer letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause am 20. Juli des Vorjahres, indem sie der Ezel Torgau GmbH den Zuschlag in Höhe von 721 792 Euro erteilten.

Von Kai-Uwe Brandt