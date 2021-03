Versuchter schwerer Raub in Wurzen – niemand verletzt

Wurzen

Einen versuchten schweren Raub in Tateinheit mit Bedrohung meldet die Polizei aus Wurzen. Wie Sprecher Philipp Jurke am Sonntag mitteilt, trat der mutmaßliche Täter am Samstagabend gegen 23.10 Uhr auf dem Wettinerplatz an einen 22-Jährigen heran. Auf Höhe einer Lokalität zog er die Pistole und wollte Bargeld erpressen.

Der junge Mann kam der Aufforderung nicht nach und gab die Brieftasche nicht heraus. Im anschließenden Handgemenge gelang es ihm, seinem Gegenüber die Waffe zu entreißen. Daraufhin ergriff der Tatverdächtige die Flucht und konnte in Richtung Schillerstraße entkommen. Die Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Von HL