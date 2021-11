Verwaltungsleiter Raymund Töpfer beendet Arbeitsleben mit Liebesbeweis an Wurzen

Wurzen

Er ist der Letzte der alten Amtsleiter-Riege, die Anfang der 90er-Jahre die Wurzener Stadtverwaltung aufbauten. Ende Dezember geht nun auch er in den wohlverdienten Ruhestand. Doch für seinen Abschied aus dem aktiven Arbeitsleben ließ sich Raymund Töpfer noch etwas einfallen, wobei ihm sein Hobby zu Gute kam – die Fotografie.

Über Monate hinweg suchte der 64-Jährige nach Motiven in seiner Heimatstadt. Morgens wie abends war er mit seiner Fujifilm X-T3 unterwegs. Er kletterte über Zäune, scheute weder Schneewehen oder sonstige Strapazen, um Wurzen von einer Seite zu zeigen, die zwar allen alltäglich, aber dennoch außergewöhnlich ist.

Notverordnung verhindert vorerst Besuch der Ausstellung

Seit Anfang der Woche zieren 65 großformatige Motive die Wände der Stadtgalerie im Alten Rathaus. Obwohl die Vernissage unter der 2G-Regel stattfand und viele geladene Gäste lockte, bleiben die Türen aufgrund der Corona-Notverordnung vorerst geschlossen. Allerdings denkt Bettina Kretzschmar darüber nach, die aktuelle Ausstellung eventuell zu verlängern.

Für den musikalischen Rahmen der Vernissage sorgten Isabell und Bernd Brückner. Quelle: Thomas Kube

Eigentlich bleibt die Leiterin des Kulturbetriebes bei Galerieeröffnungen eher im Hintergrund. Doch diesmal hatte sie allen Grund, als Erste das Wort zu führen. Immerhin holte Raymund Töpfer, der lange Jahre den Fachbereich Schulen, Sport, Kultur und Soziales verantwortete und seit Anfang Februar 2018 die Verwaltung des Museums übernahm, seine heutige Chefin 1990 in die Kommunalverwaltung. „Er wurde nicht nur mein Mentor, sondern ebenso mein Förderer.“ Schon deshalb sei es ihr eine große Ehre, den Auftakt zur neuen Schau zu geben.

Eine Bildbetrachtung in Zeiten von Corona

Die Laudatio für Töpfers Arbeiten verfasste indes Stadtchronist und Ehrenbürger Wolfgang Ebert. Da er jedoch nicht kommen konnte, verlas Pfarrer Alexander Wieckowski, Vorsitzender des Wurzener Geschichts- und Altstadtvereins, die Rede. Darin verwies Ebert vor allem auf die durchaus vertrauten Motive – „Straßen, Häuser, Türme, auffällige architektonische Fassaden und deren Details“. Also „unverkennbar Typisches für Wurzen“.

Gleichzeitig aber mache ein erster flüchtiger Überblick der Fotografien stutzig. „Die Stadt scheint menschenleer.“ Und trotzdem erhellen menschliche Tätigkeiten die Motive. „Eingefangene Rücklichter oder Scheinwerfer von Fahrzeugen bezeugen die Lebendigkeit des Gemeinwesens“ und schaffen eindrucksvolle Stimmungen.

Pfarrer Alexander Wieckowski, der zugleich Vorsitzender des Wurzener Geschichts- und Altstadtvereins ist, hielt die Laudatio. Sie stammt aus der Feder des Stadtchronisten und Ehrenbürgers Wolfgang Ebert, der zur Eröffnung der Ausstellung allerdings verhindert war. Quelle: Thomas Kube

Sicher sei es Zufall, schrieb Ebert weiter, dass die meisten ausgestellten Aufnahmen aus jüngster Zeit stammen, „also aus den bisherigen Corona-Jahren“. „Das neuartige Distanz-Üben, das sich Fernhalten von Artgenossen, das Unterdrücken von belebender Geselligkeit verlangt nach Darstellung.“ Insofern korrespondiere aus Sicht des Laudators die fotografische Bewältigung mit den gegenwärtigen Befindlichkeiten. Eine Bildbetrachtung in Zeiten von Corona: „Hoffen wir, dass wir diese Zeiten später nicht einmal ein unrühmliches Zeitalter nennen müssen.“

Kulturbetrieb erhält die Nutzungsrechte der Bilder

Zuletzt würdigte Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) den Protagonisten des Nachmittags und künftigen Ruheständler. Töpfer, betonte der Dienstherr, sei schließlich nach der Wende ein Teil der „Aufräumarbeiten des früheren Scherbenhaufens“ gewesen, wofür er ihm Respekt zolle.

Der Kalender 2022 mit Stadtbildern von Raymund Töpfer ist ab sofort in der Tourist-Information Wurzen erhältlich. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Im Übrigen bleiben sämtliche Wurzener Stadtbilder nach der Ausstellung in den Händen des Kulturbetriebes. Der ehemalige Berufsschullehrer übertrug nämlich die Nutzungsrechte an seinen Arbeitgeber. Eine Auswahl von zwölf Fotos, darunter der Bismarckturm in Dehnitz, das Pesthäuschen auf dem Alten Friedhof oder die verschneite Liegenbank, schmücken überdies einen Kalender für 2022. Der heimatliche Almanach kann ab sofort bei der Tourist-Information, Markt 5, erworben werden.

Von Kai-Uwe Brandt