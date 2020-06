Viel Gras drüber gewachsen: Machern bringt Ortswappen in Schuss

Machern

Das Macherner Ortswappen ist derzeit nur noch ein Schatten seiner selbst. Die Freiluftvariante beschert der Gemeinde derzeit eher Schande als Renommee. Das soll sich laut Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) bald ändern: „Wir haben uns erfolgreich um Leader-Mittel für die Neugestaltung dieses Aushängeschildes beworben.“ In nächster Zeil soll das Wappen komplett neu gestaltet werden. Von den veranschlagten Gesamtkosten von rund 14 000 Euro wurden 80 Prozent vom Leader-Koordinierungskreis bewilligt. Damit bekommt Machern für das Vorhaben über 11 000 Euro geschenkt. „Den Rest müssen wir an Eigenmitteln aufbringen.“ Am Zustand des Wappens hatte es zuletzt immer wieder Kritik gegeben. Eigentlich als Willkommensgruß gedacht, sprießt auf dem Emblem das Unkraut.

Über Symbolik ist Gras gewachsen

Wer wissen will, was das Wappen darstellt, muss die Archive bemühen. Denn über die Symbolik ist zumindest am Straßendreieck in der Ortsmitte jede Menge Gras gewachsen. Als 1994 die vormals eigenständigen Gemeinden Püchau und Gerichshain nach Machern eingemeindet wurden, bestand die Notwendigkeit, ein gemeinsames Wappen zu kreieren. Dieses erlangte 1996 seine Gültigkeit. Laut Steckbrief handelt es sich um ein gespaltenes und halbgeteiltes Schild, in dem sich rechts (im Heraldikverständnis vom Bild heraus gesehen) ein ausgerissener grüner Lindenbaum befindet. Links oben stehen drei goldschwarze Ähren auf blauem Feld, deren mittlere etwas nach oben versetzt ist. Im unteren silbernen Feld steht eine rote Mauer mit Zinnen. Die Linde gilt dabei als verbindendes Element der drei Ursprungsgemeinden.

Anzeige

Vor einigen Jahren waren die Konturen des Macherner Ortswappens noch deutlich zu erkennen. Dargestellt werden eine Linde, drei Ähren und eine Mauer mit Zinnen. Quelle: Wikipedia

Weitere LVZ+ Artikel

Pflegeaufwand soll weniger werden

In der Vergangenheit war es oft mühsam, erklärt Bürgermeister Karsten Frosch, die Fläche in Schuss zu halten. „Deshalb ist es uns wichtig, den Pflegeaufwand deutlich zu minimieren.“ Dazu wird das Wappen komplett demontiert und von einer Fachfirma neu aufbereitet. „Die Symbolik wird dann durch farbliches Granulat dargestellt. Es wird nicht mehr passieren, dass Gras aus den Elementen sprießt.“ Künftig soll ein Kärcher ausreichen, das Wappen regelmäßig zu reinigen.

Neue IT-Technik für Macherner Kinder- und Jugendhaus

Für ein weiteres Projekt erhält Machern ebenfalls Geld aus dem Leader-Regionalbudget. „In die IT-Ausstattung des Kinder- und Jugendhauses im Zeititzer Weg können wir ebenfalls rund 12 000 Euro investieren.“ Auch hier winken 80 Prozent Zuschuss. „Die IT-Technik ist über 20 Jahre alt und dringend erneuerungsbedürftig.“ Zum Projekt gehören ein leistungsfähiges WLAN, zwei Hausaufgaben-PC, drei Computer für den Freizeitbereich und ein neuer Büroarbeitsplatz.

Von Simone Prenzel