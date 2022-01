Viel vor 2022: Brandis will nicht nur zusätzliches Bauland schaffen

Brandis

In Brandis steht das neue Jahr ganz im Zeichen der Ausweisung neuer Baugebiete. „Es geht dabei darum, der großen Nachfrage an Wohnraum in unserer Stadt gerecht zu werden“, so Bürgermeister Arno Jesse (SPD), der in diesem Zusammenhang das Wohngebiet Bergblick in Brandis sowie im Ortsteil Beucha den Dorfanger und den Lindenhof erwähnt.

Darüber hinaus stünden der Stadt in den kommenden Monaten einige große Bauvorhaben ins Haus. Eines der größten davon sei ein Projekt der Muldentalklinik, die gegenüber des Pflegeheims in der Bergstraße einen neuen Standort für betreutes Wohnen mit 60 Wohnungen inklusive einer Tages- und ambulanten Pflege zu etablieren vorhabe.

Bürgerschaft ist erneut gefragt

Gleich zu Beginn des neuen Jahres ist in Brandis zudem einmal mehr die Bürgerschaft gefragt. Zum einen startet Bürgermeister Jesse zufolge eine Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes, parallel dazu überarbeite die Verwaltung das städtische Leitbild unter ebenfalls erwünschter starker Bürgerbeteiligung.

„Dabei werden wir aber auf ein komplett neues Verfahren zurückgreifen, nämlich auf das sogenannte aufsuchende Losverfahren“, kündigt Jesse an. Dabei handele es sich um ein vom Bundesinnenministerium unterstütztes Pilotprojekt.

Städtische Projekte werden vorangetrieben

Ein drittes Bürgerbeteiligungsverfahren wird die Stadt Brandis ihrem Rathauschef zufolge im Laufe des ersten Quartals starten. „Im Fokus wird dabei der Albrechtshainer See stehen, den wir uns gemeinsam mit der Bürgerschaft und der Stadt Naunhof unter der Fragestellung näher anschauen wollen, was wir dort noch verbessern können“, so Jesse.

Darüber hinaus werden dem Brandiser Stadtchef zufolge im neuen Jahr die bereits angelaufenen wichtigen städtischen Projekte weiter vorangetrieben. Dazu gehörten die Sanierung des Ratskellers samt Umzug der Bibliothek in das altehrwürdige Gebäude ebenso wie die Schaffung eines Gründerzentrums im ehemaligen Kulturhaus Beucha, die Erweiterung der Ober- und Grundschule, die diversen Partheland-Projekte sowie die Umsetzungen verschiedenster Ideen innerhalb der Smart-City-Projekte.

Von Roger Dietze