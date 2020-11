Viele Igel in Bornaer Öko-Station

Borna

Die Igelhäuser werden knapp: Zwanzig kranke, unterernährte oder verletzte Igel werden derzeit in der Ökologischen Station Borna-Birkenhain betreut. Damit kommt die Pflegestelle räumlich fast an ihre Grenzen, sagt Mitarbeiterin Katja Tölg. Denn es sei keine reine Igel-Pflegestation, wie es sie mancherorts gibt. Häufig werden in Borna auch Vögel in Not aufgenommen, zum Beispiel Greifvögel und Eulen, im Frühjahr oft junge Schwalben, Amseln und Mauersegler oder so genannte Anflugopfer, die versehentlich gegen Fensterscheiben flogen.

Dass der Igel im Herbst Hilfe braucht, sei nicht ungewöhnlich. Igel bekommen einmal im Jahr fünf bis sieben Junge. Wenn es wenig Nahrung gibt, seien diese oft unterernährt. So mancher kleine Igel wiegt derzeit nur 150 Gramm – für den Winterschlaf braucht er aber 600 Gramm.

Naturschützerin empfiehlt Fütterung

Wassermangel, zu wenige Insekten und naturferne Gärten seien Gründe für wenig Nahrung. „Es ist für jeden spürbar. Früher war die Windschutzscheibe am Auto oft voller Insekten. Das passiert kaum noch“, sagt Katja Tölg. Die Insekten seien das unterste Glied der Nahrungskette, danach leiden die Tiere, die von Insekten leben – zum Beispiel Igel.

Junge Igel haben es im Herbst mitunter schwer, genug Nahrung zu finden. Quelle: LVZ-Archiv

Sie empfiehlt die Fütterung: „Im Herbst und Frühjahr kann man Igel unterstützen.“ Zum Beispiel mit hochwertigem Katzen- und Hundefeuchtfutter, Eiern oder Geflügelfleisch. Wer Trockenfutter hinstellt, sollte auf keinen Fall ein Schälchen mit Wasser vergessen. „Milch darf nicht gegeben werden, diese verursacht Durchfall, der zum Tod führen kann.“

Kritiker warnen vor Ratten

Es gibt allerdings Kritiker, die bemängeln, dass diese Fütterung auch Ratten und Waschbären anzieht. Darauf erwidert die Naturschützerin: „Wenn man Futterstellen beobachtet und dann weiß, wie viele Igel dorthin kommen, kann man nur entsprechende Mengen bereit stellen. Wenn das alles regelmäßig sauber gemacht wird, kommt auch keine Ratte.“ So genannte Futterhäuschen würden zudem Katzen fernhalten. Ein ausgewachsener Igel kann übrigens 200 Gramm Nassfutter pro Tag fressen.

Auch könne man Igel zu Hause pflegen. Nicht indem man sie in einen Schuhkarton steckt, sondern bei Zimmertemperatur mit möglichst zwei Quadratmeter wieder aufpäppelt, jeden Tag reinigt, füttert und ab und zu mal wiegt. Das bedeute aber nicht, dass jemand ein Tier einfach so von der Wiese sammeln sollte.

Sondern: Wenn zum Beispiel ein Igel tagsüber erschöpft auf der Seite liegt und sogenannte Hungerfalten hat, sei das ein sicheres Zeichen für Unterernährung. Wenn man sich für die Pflege entscheidet, sei zu empfehlen, sich an eine Igelstation zu wenden, die beratend zur Seite steht.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Wenn die Igel in der Pflegestation wieder fit sind, werden sie möglichst an ihren Fundort zurück gebracht. Für solch ein Tier sei wichtig zu wissen, wie es von A nach B kommt, wo ein Loch im Zaun ist, wo es Futter und einen Schlafplatz findet.

So rollen sich Igel zusammen. Quelle: LVZ-Archiv

Die Bornaer Ökostation sucht aktuell Ehrenamtler, die sich auch um die Igel kümmern, die zu den geschützten Tieren zählen. Zudem ist derzeit eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst in der Öko-Station frei. Wer tierlieb und über 27 Jahre alt ist, kann sich bewerben und für 18 Monate zwanzig Stunden pro Woche dort arbeiten.

Tipp der Naturschützerin: Viele gute Informationen gibt es auf www.pro-igel.de. Die Mitarbeiterin weist zudem darauf hin, dass Igel und andere Tiere nicht einfach so in die Pflegestation gebracht, sondern vorab telefoniert werden sollte. Der Kontakt ist möglich unter Tel. 03433/741150.

