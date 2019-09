Viertklässler aus Püchau hospitieren im Kartoffelbus

Machern/Püchau

Unterricht der anderen Art genossen am Dienstag die Viertklässler des Bildungszentrums in Püchau, einer staatlich anerkannten Ersatzschule mit Grundschule und Schulhort: In einem ehemaligen Berliner Doppelstockbus auf ihrem Schulhof kamen sie dem Geheimnis der hiesigen Erdäpfel auf die Spur.

Ein vom Sächsischen Qualitätskartoffelverband gesponserter Unterricht, den die meisten aber als schmackhaft empfanden. Denn ess gab Kartoffelstampf mit Gemüsebeilage. Zuvor wurde geschrubbt, geschnippelt, gegart und schließlich auch gegessen.

Kochbus ist in ganz Deutschland unterwegs

Seit 2008 ist der Kochbus in ganz Deutschland unterwegs. Mal sind es Kita- oder Schulträger, mal Krankenkassen, mal Vereine, die den grünen MAN-Oldtimerbus durch die Lande schicken, immer im Auftrag gesunder Ernährung.

Die Püchauer Kinder konnten im Bus Interessantes über die Bestandteile gesunder Ernährung erfahren. Auch wie einfach der Umgang mit den Rohzutaten eigentlich ist und dass jeder kochen kann, wirbt die Berliner Firma Menüpartner für ihre rollende Küche.

Station auch in Bennewitz und Rötha

An zahlreichen Grundschulen im Freistaat, darunter auch Bennewitz und Rötha machte der Doppelstockbus mit integrierter Kochstelle, Spüle und im Obergeschoss mit Arbeits- und Essbereich für jeweils rund 15 Teilnehmer in diesen Tagen Station. Für Martin Schneider (re.), den Kochbus-Manager und gelernten Event-Koch ist die Aktion eine pädagogisch-kulinarische Herausforderung. Denn in einer Stunde müsse ein Durchgang jeweils beendet sein.

Von Thomas Kube