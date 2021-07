Im Landkreis Leipzig haben die Leader-Gebiete Südraum Leipzig und Leipziger Muldenland über Zuschüsse aus dem Programm „Vitale Ortskerne“ entschieden. Geld gibt es unter anderem für Dorfplätze in Audigast und Gatzen, eine Arztpraxis in Nemt und das Standesamt Großpösna. Den größten Batzen erhält die Stadt Grimma für das Tierheim in Schkortitz.