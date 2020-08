Die Volkshochschule am Puls der Zeit: ARD-Hauptstadtstudio-Leiter Ulrich Deppendorf war im Februar zu Gast in Markkleeberg. Die heftige Diskussion drehte sich um das verloren gegangene Vertrauen in Journalismus und Demokratie. Auch die Politischen Talks in Grimma und Wurzen wollen über brisante Themen reden. Quelle: LVZ-Archiv