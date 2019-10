Volkssolidarität Wurzen dankt ihren ehrenamtlichen Helfern

Wurzen

Einmal im Jahr stehen sie ganz im Mittelpunkt des Geschehens – die Ehrenamtlichen und Förderer des Regionalverbandes Wurzen der Volkssolidarität. Um ihre Arbeit in den derzeit 30 Mitgliedergruppen zu würdigen, richten Vorstand und Geschäftsführung stets im Oktober einen unbeschwerten Nachmittag im großen Saal des Kulturhauses Schweizergarten aus.

In der Begrüßungsrede erinnerte Vorstandsvorsitzende Astrid Nowak unter anderem kurz an die Anfänge des Wohlfahrtvereins, der 1945 in der ehemaligen Bahnhofsbaracke eine Suppenküche für heimkehrende Soldaten und Kriegsflüchtlinge betrieb. Am 24. Oktober 1945 wurde dann auf Vorschlag der KPD die Volkssolidarität (VS) gegründet. Bewegend für die Gemeinschaft sei aber auch die Wende vor 30 Jahren gewesen. Einige nahmen die Veränderungen zum Anlass, der VS den Rücken zu kehren oder gar den Listensammlern die Tür vor der Nase zuzuschlagen. „Doch wir haben den Solidaritätsgedanken immer hoch gehalten, sind ein guter Verein geblieben und vor allem gesellschaftlich anerkannt – das verdanken wir ausschließlich Ihnen“, lautete Nowaks Fazit.

Regionalverband zählt heute 1130 Mitglieder

Heute zählt die VS 1130 Mitglieder und 176 ehrenamtlich Tätige. Ihnen allen sprach zugleich Geschäftsführerin Madlen Gernoth großes Lob aus. Gernoth leitet den Verband mit Sitz in der Straße des Friedens 18 seit 1. Januar und löste Vorgängerin Ingeburg Fahl ab, die in Vorruhestand ging. „Ehrenamt beansprucht viel Zeit, Ehrenamt kostet auch Kraft“, sagte Gernoth und fügte an, dass natürlich ebenso positive Erfahrungen damit verbunden seien. Denn das „gemeinsame Wirken von Menschen mit gleichen Interessen macht Spaß und spornt an“. Wenig später zeichnete Gernoth jene Personen aus, die „für andere da sind und nicht fragen, was bekomme ich dafür?“. So zum Beispiel Ute Deisinger. Sie blickt bereits auf eine über 40-jährige Mitgliedschaft zurück und leitet in ihrer Funktion als Vorsitzende das Helferteam an.

Geschäftsführerin zeichnet Volkshelfer aus

Gleichfalls nach vorn gebeten wurden Lisa Günther, die „vorbildliche Arbeit leistet“, sowie Renate Schütz von der Kührener Gruppe aufgrund ihrer „gewissenhaften Arbeit als Kassiererin, Schriftführerin und Chronistin“. Die Dankeschön-Liste vervollständigten Gerda Gürtler ( Machern), Regina Richter (Püchau), Rita Wind (Thammenhain) sowie der einzige Mann in der Runde – Stefan Lötzsch von der Mitgliedergruppe Wurzen Ringelnatz.

Line-Dance-Show der Kleinen: Vor allem der Auftritt der „Running Boots“ des Falkenhainer SV sorgte für reichlich Applaus. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Für den kulturellen Rahmen der Veranstaltung im Schweizergarten sorgte erneut Gerlinde Thalmann, Leiterin der VS-Begegnungsstätte, mit den jungen Linedancern „Running Boots“ des Falkenhainer Sportvereins 1898 sowie einer orientalischen Bauchtanzshow und der Disco David Reiss.

Der Tätigkeitsbereich des Regionalverbandes Wurzen mit seinen Ortsgruppen erstreckt sich über den ehemaligen Muldentalkreis, vorrangig jedoch in der Region Wurzen. Zur VS gehören zwei Kindereinrichtungen, die Kita „Zum Knirpsentreff“ und der Hort „Klex-Mex“ in Beucha, ein ambulanter Pflegedienst, der Reise- sowie der Mahlzeitendienst in Hohburg und die Begegnungsstätte mit der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in der Straße des Friedens 18.

Von Kai-Uwe Brandt