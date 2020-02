Volles Haus bei Macherner CDU-Kandidat

Machern

Vor vollem Haus stellte CDU-Kandidat Karsten Frosch am Samstagmittag im Macherner Schloss sein Wahlprogramm vor. Der 50-Jährige ist seit August 2018 erster Bürgermeister-Stellvertreter und möchte für die nächsten sieben Jahre gern an die Spitze des Rathauses rücken. Im Gegensatz zu seinen drei Mitbewerbern Ingo Arndt ( AfD), Michael Konecny (Wir sind Machern) und Andrea Hesse ( Bündnis 90/Grüne) weiß der 50-Jährige, was ihn erwartet. Denn seit der Dauererkrankung der damaligen Bürgermeisterin Doreen Lieder liegen die Aufgaben des Ortschefs bereits weitgehend auf dem Tisch des Gerichshainers.

Sportpark muss wieder mit Leben erfüllt werden

„Vor sechs Jahren wollte ich in der Gemeinde etwas verändern“, erklärte der Inhaber einer Firma für Heizkosten, Energie- und Nebenkostenabrechnungen zu seinen Beweggründen. Auf Anhieb wurde er in den Gemeinderat gewählt. Recht schnell, erklärte Frosch vor rund 80 Zuhörern, hätten sich zahlreiche Probleme offenbart. Der CDU-Mann stellte allerdings nicht die Rückschau, sondern zukünftige Herausforderungen in den Mittelpunkt seines Vortrags. „Ein großes Anliegen ist mir, den Sportpark Tresenwald wieder mit Leben zu erfüllen. Hier schwebt mir ein Zuständiger mit eigener Budgetverantwortung vor, der auch gute Kontakte zum Kreissportbund sowie anderen Organisationen hat und wieder mehr Veranstaltungen in unseren schönen Sportpark holen kann.“

Machern bekommt Amt 24

Zu den aktuellen Aufgaben gehöre die Sanierung der Kirchbrücke Püchau, aber auch die Digitalisierung von Rathaus und Grundschule. „In der Bildungseinrichtung wird ein Computerraum mit 27 Arbeitsplätzen entstehen“, verkündete Frosch. Dafür werde das derzeit noch im Keller der Grundschule befindliche Gemeinde-Archiv verlegt. Im Rathaus soll das Amt 24 installiert werden. „Damit wollen wir besonders junge Leute ansprechen, die ihre Behördengänge lieber per Smartphone erledigen wollen.“ Zugleich müsse das Rathaus natürlich auch für ältere Bürger da sein.

Frosch sieht Licht am Ende des Tunnels

Zahlreiche Fragen drehten sich um die oft vermisste Bürgernähe der Verwaltung. Frosch räumte Defizite unter anderem durch unklare Zuständigkeiten in der Vergangenheit und eine hohe Fluktuation ein, sah aber auch Licht am Ende des Tunnels. „Inzwischen steht in der Bauverwaltung ein dreiköpfiges Team mit jungen, neuen Mitarbeitern zur Verfügung.“ Deshalb sei dem CDU-Mann nicht bange, den immensen Rückstand in vielen Bereichen aufzuholen.

Unternehmer mit Durchsetzungsvermögen

Zu einer zeitgemäßen Ortsentwicklung zählt Frosch auf jeden Fall das neue Wohngebiet Gartenstadt II. „Wenn ich höre, dass ein Bürgermeisterkandidat dieses mit ganzer Macht verhindern will, fehlen mir die Worte.“ Neue B

CDU-Bürgermeisterkandidat Karsten Frosch stellt sich in Machern vor. Quelle: LVZ

auplätze seien gerade das, was Machern brauche. „Ohne Zuzug, ohne Expansion wird es nicht aufwärts gehen.“ Dass dieses Wachstum mit fehlenden Kita-Plätzen, einem drohenden Weggang des Aldi-Marktes nach Borsdorf und weiteren Unwägbarkeiten zum Beispiel rund um den Gemeindeetat eine immense Herausforderung darstellt, verhehlt Frosch nicht. „Es gibt sicher viele Aufgaben, die auf uns warten, aber dafür müssen sich Bürgermeister, Gemeinderat, Verwaltung und auch die Bürger gemeinsam einsetzen.“ Frosch sieht sich dabei nicht als Alleinunterhalter, sondern optimalerweise als Kopf eines Teams, das hinter ihm steht. Als ein Macherner sein Durchsetzungsvermögen hinterfragt, erklärt Frosch selbstbewusst: „Nicht umsonst bin ich seit 29 Jahren erfolgreicher Unternehmer.“

Lesen Sie auch

Von Simone Prenzel