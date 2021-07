Vom Autohandel in den Schnullerverkauf: Neuer Chef mit neuen Ideen für Bad Lausicker Firma

Bad Lausick

Das Unternehmen Dr. Junghans Medical GmbH konzentriert seine Produktion auf Bad Lausick: Bis zum Sommer nächsten Jahres entsteht am nördlichen Stadtrand eine Produktions- und Lagerhalle für Kunststoff-Spritzguss. Sie ersetzt jene Fabrik, die das Unternehmen 2016 in Brand-Erbisdorf erwarb. Investitionsvolumen eine Million Euro. Jan Heinicke, der als neuer Geschäftsführer den Familienbetrieb in vierter Generation leitet, holte zudem die in historischen Güterschuppen am Bahnhof untergebrachte Warengruppe Brinkmann an die Käthe-Kollwitz-Straße. Dort entsteht zudem ein Labor, das neue Produkte entwickelt – mit Moor, das einst den Bad Lausicker Kurbetrieb prägte.

Exportquote liegt bei 30 Prozent

„Wir wollen expandieren“, sagt Jan Heinicke Klartext. „Dr. Junghans 2.0“ nennt er das Konzept, das das Unternehmen im elften Jahrzehnt tragen soll. Die Produktion und der Vertrieb der Medizin-Produkte und der Babyartikel, die von Bad Lausick aus allein in Deutschland an 18 000 Apotheken, Fachgeschäfte und medizinische Großhandlungen gehen, soll flexibler und effizienter werden.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Medizinprodukte-Gesetz, das seit Mai gilt, krempelt den Markt um“, sagt er. Es setze höhere Anforderungen an die Produzenten, gebe den Verbrauchern zugleich mehr Sicherheit. Es werde nicht zuletzt dazu führen, „einige Schwarze Schafe der Branche auszusortieren. Gerade in der Corona-Zeit sind da einige mit an Bord gekommen.“ 70 Prozent seiner Produkte setzt das Unternehmen in der Bundesrepublik ab, 30 Prozent gegen in andere europäische Staaten, aber auch nach Übersee. Mit der Careart GmbH verfügt man zukünftig über einen eigenen Online-Shop.

Lina Doktor beim Verpacken von Medizinprodukten. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Routine aufbrechen

„Alles ist und bleibt Made in Germany, Made in Sachsen. Daran halten wir auch in der Zukunft fest“, sagt der 50-jährige Manager, der zweieinhalb Jahrzehnte in einer ganz anderen Branche tätig war: als Prokurist und Verkaufsleiter der Gruma Automobile GmbH. „Ich wollte die Routine einfach noch einmal aufbrechen“, sagt er, meint den eigenen Berufsweg, vor allem aber die Strukturen des 1919 gegründeten Familienunternehmens, das sich seit den siebziger Jahren, damals verstaatlicht, Medizinprodukten zuwendete und das der zum VEB-Betriebsdirektor degradierte Eigentümer Dr. Roland Junghans Anfang der neunziger Jahre sofort reprivatisierte und neu ausrichtete.

„Er kennt die Höhle des Löwen. Deshalb ist er der Richtige“, sagt Roland Junghans, inzwischen 76 Jahre alt und froh, einen Teil der Verantwortung an Jan Heinicke übertragen zu haben. Generation fünf, Junghans‘ Sohn (17), könnte bald an den Start gehen: „Ich würde mich freuen, wenn er die Tradition eines Tages fortführte.“

Umsatz soll weiter wachsen

In den Monaten der Pandemie – das liegt auf der Hand - konnte das Unternehmen seinen Umsatz deutlich erhöhen. Lag er vorher bei fünf Millionen Euro, stieg er auf sieben Millionen Euro; angepeilt werden siebeneinhalb bis acht Millionen. Kurzarbeit gab es nicht. „Wir geben den Erfolg an die Mitarbeiter weiter, haben in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen investiert, in Lager- und Hebemaschinen, in den Fuhrpark“, so der Geschäftsführer.

Andererseits seien die Rohstoffpreise gestiegen, hätten sich Beschaffungswege verkompliziert. Durch die Kunststoff-Produktion demnächst in Bad Lausick, wichtig für eine breite Palette vom Einnehmebecher über Inhalatoren bis zu Beruhigungssaugern für Babys, trage man dem Rechnung. Für die Zeit des Fabrik-Baus sorge man vor, fahre im Erzgebirge zuletzt zwei Schichten, fülle das Lager.

Pauline Schmidt, Master of Sience in Biochemie, kümmert sich um den Aufbau des Labors. Quelle: Jens Paul Taubert

Mit Studenten neue Produkte entwickeln

45 Mitarbeiter zählt das Unternehmen aktuell, an die 50 sollen es im kommenden Jahr sein. Die vierfache Zahl an Menschen sind in das Verpacken und Konfektionieren eingebunden – in den Werkstätten für behinderte Menschen in Geithain, Borna, Roßwein und Langenau. Aufträge gehen auch an die Jugendstrafanstalt in Regis-Breitingen.

Neue Produkte entwickeln will man gemeinsam mit Studenten der Fachhochschule Mittweida. „Wir sind am Aufbau eines eigenen Labors“, sagt Heinicke. Ein Moorbad gebe es bereits. Eine Moormaske und ein Bademoor auf der Basis jenes Stoffs, der über Jahrzehnte im Kurbetrieb Verwendung fand, sei in der Entwicklung. Die Verbindung von Innovation und Tradition mache das Unternehmen aus: „Pflegemittel mit Moor sind der Bad Lausicker Kur die passende Referenz.“

Von Ekkehard Schulreich