Von Bad Lausick in den Iran: Bläserphilharmonie-Chef dirigiert in Teheran

Bad Lausick

Zwischen der iranischen Hauptstadt Teheran, dem Sitz der Sächsischen Bläserphilharmonie in Bad Lausick, der Musikhochschule Lübeck und seinem Geburtsland Österreich ist Peter Sommerer in den Tagen vor Weihnachten unterwegs. Sommerer, seit Jahresbeginn Chefdirigent der Bläserphilharmonie, geht weiterhin Lehrtätigkeiten nach und hält internationale künstlerische Kontakte aufrecht – nicht zuletzt verbunden mit dem Wunsch, die Sächsische Bläserphilharmonie und die Deutsche Bläserakademie zumindest mittelfristig in dieses Engagement einzubeziehen.

Peter Sommerer vor einer Tafel mit der Ankündigung der Konzerte. Quelle: privat

Musik ist akzeptiert als Botschafter

Gegründet wurde das Austro-Iranian Symphony Orchester (AISO) 2006 als Jugendorchester. Angegliedert ist es an das Österreichische Kulturforum in Teheran, wo es – vergleichbar mit weltweit aktiven Einrichtungen wie dem deutschen Goethe-Institut oder dem Institut francais – Lesungen, Ausstellungen, Konzerte, aber auch Sprachkurse gibt. Allerdings sei die Situation im international isolierten Iran eine besondere, sagt Sommerer: „Österreich wurde immer mit Kultur assoziiert. Deshalb konnten die Verbindungen nach der Revolution von 1979 weiter bestehen. Das Opernhaus, das auch Konzerthalle ist, wurde zuzeiten des Schahs gebaut. Die Architektur ist angelehnt an die der Wiener Staatsoper.“ Der 45-Jährige arbeitete 2018 erstmals mit dem AISO zusammen. Seither begleitet er in Abständen dessen künstlerische Entwicklung, betrachtet sich aber auch „als ein Scharnier zwischen der österreichischen und europäischen Kunst einerseits und andererseits der Politik, Diplomatie und Kultur vor Ort. Ich habe als Künstler diese gewisse Narrenfreiheit, mit jedem sprechen zu dürfen.“

Das Austro-Iranian Symphony Orchester gibt es seit 2006. Quelle: privat

Bläserakademie könnte einbezogen werden

Zwei Konzerte waren in Teheran Mitte Dezember geplant; einem davon wurde eine halbe Stunde vor Beginn die Genehmigung entzogen. Über die Gründe mag Sommerer nicht spekulieren. In Wien finden aktuell Atomverhandlungen des Westens mit dem Iran statt. „Da ist man mit einem Konzert ganz schnell in weltpolitischen Zusammenhängen.“ Die Kooperation auf diesem Feld dürfe das aber nicht bremsen. „Die Musikerinnen und Musiker, Ende 20, Anfang 30, sind ungeheuer aufgeschlossen“, sagt er. Die Expertise der Sächsischen Bläserphilharmonie perspektivisch einzubringen, sei sein Ziel: „Das würde unserem Akademie-Gedanken wunderbar entsprechen.“

Die letzten Tagen vor dem Fest verbringt Peter Sommerer in Norddeutschland. An der Musikhochschule unterrichtet er Ensemble-Leitung. Danach geht es zurück nach Sachsen und von dort nach Südosten: „Über Weihnachten will ich dieses Mal mit der Familie in Österreich sein.“

Von Ekkehard Schulreich