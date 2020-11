Von Baumbestattung bis Partnergrab – Friedhöfe machen vieles möglich

Grimma/Wurzen

Unter einem Baum die letzte Ruhe finden: Diese Möglichkeit, die der sogenannte „Friedwald“ im Großen anbietet, besteht bei der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Wurzen seit fünf Jahren im Kleinen. „2015 haben wir die ersten sieben Bäume für insgesamt 15 Urnen hergerichtet, und weil dieses Angebot sehr gut angenommen wurde, sind in diesem Jahr fünf weitere Bäume für noch einmal zehn Urnen hinzugekommen“, berichtet Friedhofsleiter Paul Schütz, demzufolge auch diese Bestattungsplätze 20 Jahre lang vom Friedhof gepflegt würden.

Gemeinschaftsanlagen zunehmend persönlicher

Der weitaus größte Teil der Bestattungen würde aber in den Urnen-Gemeinschaftsanlagen vorgenommen. „Der Anteil liegt bei etwa einem Drittel“, so der 33-Jährige, der die Friedhofsleitung in Wurzen seit zwei Jahren innehat. „Auch bei diesen Gemeinschaftsanlagen achten wir im Rahmen des Möglichen auf die Wahrung der Persönlichkeit und legen etwa großen Wert darauf, dass alle Bestatteten mit Namen sowie Geburts- und Sterbedatum festgehalten werden.“

Mit farbenprächtigen Blumen-Arrangements wurden diese Gräber auf dem Grimmaer Friedhof geschmückt. Quelle: Roger Dietze

Neben den Gemeinschaftsanlagen habe man auf dem Wurzener Friedhof dem gestiegenen Wunsch von Angehörigen nach weiterführender Individualität dergestalt Rechnung getragen, dass man eine sogenannte Partneranlage eingerichtet hat, deren Bestattungsplätze Platz für jeweils zwei Urnen böten. „Neben diesen Möglichkeiten gibt es auch auf dem Wurzener Friedhof das klassische Urnengrab, in dem ebenfalls bis zu zwei Verstorbene in einer Grabstelle ihre letzte Ruhe finden können“, erläutert Schütz am Totensonntag.

Klassisches Urnengrab bleibt Option

Der Vorteil des klassischen Urnengrabes gegenüber den Gemeinschaftsanlagen sei der, dass sie von den Angehörigen individuell gepflegt werden könnten. „Und auch beim klassischen Urnengrab besteht zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, deren Pflege in die Hände der Gärtner der Dauergrabpflege zu geben“, so der Wurzener Friedhofsleiter.

Auch auf dem Grimmaer Friedhof wird Friedhofsleiterin Silke Brück zufolge der weit überwiegende Teil der Bestattungen in den Urnen-Gemeinschaftsanlagen vorgenommen. „Weil immer mehr Angehörige die Gewährleistung der Grabpflege über 20 Jahre hinweg scheuen, entscheiden sie sich für die Urnen-Gemeinschaftsanlagen, deren Pflege von uns übernommen wird“, erläutert Brück.

Beisetzung an der Seite des Partners

Dabei hätten die Angehörigen gleichwohl in einem gewissen Rahmen die Möglichkeit, individuelle Akzente bei der Grabgestaltung zu setzen. Wer es noch individueller haben möchte, hat laut Brück auch auf dem Grimmaer Friedhof die Möglichkeit, sich in einem sogenannten Wahl-Urnengrab an der Seite seines verstorbenen Partners beisetzen zu lassen.

Wie in Wurzen so stellen auch in Grimma Erdbestattungen mittlerweile die absolute Ausnahme dar. „Der russisch-orthodoxen Kirche angehörende Verstorbene respektive ihre Angehörigen, bei denen es sich in der Regel um Russlanddeutsche handelt, ziehen oft die klassische Erdbestattung vor“, erläutert Brück. „Hingegen kann ich bei dem anderen Teil der Erdbestattungen nicht bestätigen, dass die Verstorbenen mehrheitlich gläubige Christen gewesen sind.“

Große Fürsorge von Angehörigen

Was die Grimmaer Friedhofsleiterin aber mit Gewissheit sagen kann, ist, dass der weit überwiegende Teil der Bestandsgräber im Bereich der Erdbestattung mit großer Fürsorge von den Angehörigen gepflegt wird. „Dabei werden die Gräber im Verlauf eines Jahres in Verbindung mit dem Wechsel der Jahreszeiten vier Mal neu gestaltet, und bei der Sommerpflege greifen die Angehörigen zunehmend zu Pflanzen, die die Trockenheit besser verkraften als andere, wie zum Beispiel Geranien oder Eisbegonien“, so Brück.

Von Roger Dietze