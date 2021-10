Von Breitenbuch: Viele Menschen haben die CDU satt

Landkreis Leipzig

Die Kreis-CDU hat noch immer an ihrer deutlichen Niederlage bei der Bundestagswahl zu knabbern. Nach 16 Jahren das Direktmandat für die Christdemokraten weg, zudem Verluste auch bei den Zweitstimmen von fast zehn Prozent, die erst einmal verdaut sein wollen. CDU-Kreischef Georg-Ludwig von Breitenbuch erklärte jetzt nach einer Sitzung des Kreisvorstandes: „Die verlorenen Stimmen der CDU gingen nicht an die AfD, sondern vor allem an SPD und FDP.“

CDU-Kreischef: Laschet war von Anfang an schwer vermittelbar

Kanzlerkandidat Armin Laschet sei von Beginn an nicht akzeptiert und schwer vermittelbar gewesen. Von Breitenbuch weiter: „Die ständige Feindseligkeit der CSU war eine große Belastung. Die Union war sich die ganze Zeit uneinig und wurde deshalb nicht gewählt. Das an sich gute und klare Wahlprogramm wurde nicht gut genug verkauft.“

Auch mit dem sächsischen Spitzenkandidaten Marco Wanderwitz geht die Kreis-CDU hart ins Gericht. Dessen Äußerungen als Ostbeauftragter hätten dazu beigetragen, die negative Stimmung in und gegen die CDU in Sachsen zu verstärken. Auch die Kampagne des sächsischen Landesverbandes „Macher statt Spalter“ habe den falschen Punkt getroffen, „viele Menschen fühlten sich missverstanden und bestärkt in der Abwendung von der Union“.

Von Breitenbuch: Menschen wollen einen Tapetenwechsel

„Insgesamt hatten viele Menschen die CDU satt und wollten einen Tapetenwechsel, mit einem feinen Gespür für Arroganzen der Macht und Selbstgefälligkeiten“, erklärt von Breitenbuch, der das Direktmandat gegen AfD-Bewerber Edgar Naujok ganz knapp verlor. Während die Kreis-CDU kein Problem damit hat, ihre Niederlage offen einzugestehen, schaut man ungläubig zur CDU-Spitze nach Berlin. „Wir können für die CDU nach der Wahlniederlage keinen Regierungsauftrag erkennen, sondern akzeptieren den Gang in die Opposition und einen personellen wie inhaltlichen Neuaufbau der Union.“

Von Simone Prenzel