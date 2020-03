Von Coronavirus ausgebremst: Zirkus darf in Wurzen bleiben

Wurzen

Der Circus Berlin Alexander darf vorerst auf dem Festplatz an der Collmener Straße bleiben und zwar für vier Wochen. „Auf eine schriftliche Bestätigung seitens der Stadt warten wir allerdings noch“, teilt Vivian Freiwald auf Nachfrage mit.

Die Frau von Zirkusdirektor Gino Lauenburger hatte sich hilfesuchend an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem das städtische Ordnungsamt damit drohte, Strom und Wasser abzustellen sowie den Platz durch die Polizei räumen zu lassen. Mit dem jetzigen Kompromiss, so Freiwald, solle sich der Zirkus aber zugleich um ein Nachfolgequartier kümmern und sobald dies gefunden sei, der Stadtverwaltung mitteilen, erfuhr sie am Mittwoch.

Noch keine offizielle Bestätigung aus dem Stadthaus

In Schwierigkeiten geriet der Wanderzirkus aufgrund der Corona-Krise. So blieben zum Gastspiel in Wurzen voriges Wochenende die Besucher und folglich die Einnahmen aus. Sämtliche Tournee-Orte danach sagten außerdem die geplanten Veranstaltungen ab. Allein deshalb fehle den Schaustellern nicht nur Geld für das Futter der 20 Tiere, sondern ebenso für sich selbst. Ihre Hoffnung auf Kulanz setzte Freiwald daher in die Stadtverwaltung. Doch diese stellte sich quer und schickte zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort.

Circus Alexander darf für die nächsten vier Wochen auf dem Wurzener Festplatz an der Collmener Straße bleiben. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Zum Glück dürfen wir jetzt wohl doch erst einmal bleiben“, hofft Freiwald trotz der ausstehenden offiziellen Antwort aus dem Stadthaus. Indes gab es nach dem Hilferuf der Zirkusleute prompte Reaktionen aus der Bevölkerung.

Landwirt spendet Stroh und Heu für den Zirkus

Unter anderem stellte ein Landwirt aus der Region Heu und Stroh für die Tiere zur Verfügung. „Ein älteres Ehepaar, welches nicht genannt werden möchte, brachte Honig vorbei und eine Dame Brot.“ Auf die Frage, woran es derzeit vor allem mangelt, sagt Freiwald: „Zum einen an Lebensmitteln und zum anderen an Geld für die Reparatur des defekten Lkw.“ Der Wagen für den Tiertransport lief auf der Hinfahrt heiß und musste deshalb in die Werkstatt nach Rochlitz gebracht werden.“ Die Kosten betragen 1900 Euro.

Wer in irgendeiner Form dem Circus Berlin Alexander helfen möchte, sollte sich direkt an Vivian Freiwald unter Telefon 0163 300 08 48 oder E-Mail schantalefrank@gmail.com wenden.

Von Kai-Uwe Brandt