Von Grimma bis nach Dresden: Die Feuerwehr ist Ronny Granzows Erfüllung

Grimma

„Einer meiner schlimmsten Einsätze war der Wohnhausbrand in Grimma - mit den toten Kindern. Das war das, was wirklich Spuren hinterlassen hat.“, sagt Ronny Granzow sichtlich gerührt.

Der 32 Jahre alte gelernte Heizungsbauer, Ehemann und Vater einer Tochter, wohnt mit seiner Familie in Grimma. Hauptberuflich arbeitet er mittlerweile beim DRK Kreisverband Muldental als Ehrenamtskoordinator. Da ist er momentan für die Testzentren verantwortlich.

Doch seit dem 7. November ist der Grimmaer stellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart in Sachsen und damit Ansprechpartner für alle Jugendfeuerwehren im Freistaat. Eine von vielen weiteren Aufgaben, wie sich herausstellt: „Das Gute ist halt, man kann viel Online machen. Wir nutzen viele Onlinesitzungen, sodass nicht jeder durch den ganzen Freistaat fahren muss – dann geht das.“

Denn Granzow ist zudem bei der Freiwilligen Feuerwehr in Grimma aktiv, springt ab und an als Rettungssanitäter beim DRK ein und war bis zu diesem Jahr Jugendwart bei der Jugendfeuerwehr Grimma. „Ursprünglich war der Plan, mich bei der Kreisjugendfeuerwehr weiterzuentwickeln und dann habe ich aber gesagt: Naja, Kreisjugendfeuerwehr, das mache ich jetzt die ganze Zeit schon als Fachbereich, ich würde es mal versuchen in der Landesjugendfeuerwehr.“

Werdegang

Granzow ist bereits seit jungen Jahren aktiv bei der Feuerwehr. Schon seine Mutter war in Trebsen bei der Feuerwehr und der älteste seiner drei Brüder in Seelingstädt. Für ihn war es deshalb der Lauf der Dinge, in seiner Schulzeit der Jugendfeuerwehr in Trebsen beizutreten.

Mit 16 trat er dann in die Freiwillige Feuerwehr ein, bis er einige Zeit später zum Jugendwart in Altenhain ausgebildet wurde: „Die Jugendarbeit hat mich von Anfang an schon sehr fasziniert. Und dann hatte ich halt das Angebot bekommen, (…) und da hab‘ ich mir gesagt: Los versuch das einfach. Und dass sich das jetzt so entwickelt hat, ist natürlich eine coole Sache.“

Noch bis heute hat Granzow seine Zweitmitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Altenhain.

Grimma und bleibende Eindrücke

Granzow und seine Frau sind 2011 nach Grimma gezogen. Eine Entscheidung, die ihnen nicht schwer viel und die sie bis heute auch nicht bereuen. „Ich kannte schon viele durch die Jugendfeuerwehr, weil die Verbindung zwischen Trebsen und Grimma schon immer da war.“

Ronny Granzow Quelle: Anne Granzow

Seitdem ist er bei der Freiwilligen Feuerwehr in Grimma aktiv, obwohl es wegen seiner Arbeit mittlerweile weniger Einsätze für ihn geworden sind. Auf die Frage, wie er in seiner Freizeit herunterfährt, antwortet Granzow: „Die Feuerwehr ist das, was mich zum Abschalten bringt. Das ist das, wo ich sage, das ist meine Erfüllung.“

Und so hat er in Grimma auch schon einiges an Einsätzen miterlebt zum Beispiel das Hochwasser 2013: „Wir haben die Leute aus den Häusern herausholen müssen und wir sind mit dem Boot durch die Stadt gefahren. Das ist dann doch einer der Einsätze, die einschneidend sind.“

Am meisten blieb ihm jedoch ein Ereignis hängen: „Einer meiner schlimmsten Einsätze war der Wohnhausbrand in Grimma - mit den toten Kindern. Das war das, was wirklich Spuren hinterlassen hat. Da hatte ich mein kleines Kind vor meinen Augen. Klar, sowas nimmt man mit nach Hause. Wo ich dann meine Kleine wieder im Arm hatte, war das schon sehr emotional. Aber es gibt halt auch Seelsorge-Teams, die einen unterstützen und die Kameraden auf der Wache.“

Der neue Posten

Granzow ist in seiner neuen Rolle das Bindeglied zwischen den Behörden des Freistaats und den Jugendfeuerwehren in Sachsen. Somit hilft er Ihnen vor allem bei Verwaltungsaufgaben und der Organisation. Und er hat auch schon erste Ideen: „Ich möchte die Verbindungen in den einzelnen Gemeinschaften weiter ausbauen und pflegen - wie zum Beispiel mal ein großes gemeinschaftliches Zeltlager.“

Ronny Granzow zu Besuch in einer Schule. Quelle: Thomas Kube

Zudem möchte er mit den Jugendwarten auf einer Augenhöhe arbeiten und mehr modernere beziehungsweise aktuelle Technik beschaffen, sowie mehr Onlinemöglichkeiten für die Jugendwarte und die Kinder anbieten.

Ein weiteres großes Problem sei die Lohnfortzahlung für die Jugendarbeit. „Wenn wir jetzt für eine ganze Woche zum Zeltlager fahren mit der Jugendfeuerwehr, dafür nehmen die Betreuer Urlaub. Den Urlaub, den er eigentlich mit seiner Familie sonst zu Hause verbringt.“ Laut Granzow sieht das in anderen Bundesländern besser aus, denn in Sachsen gibt es noch keine gesetzlichen Regelungen dazu.

Seinen Werdegang hat er auf jeden Fall nie bereut: „Also die Arbeit mit den Kindern und den Jugendlichen hat mich erfüllt. Wo ich selbst Jugendwart in Grimma und auch in Altenhain war: Die lachenden Kinder und wenn die sich freuen, dass man so viel machen kann – das ist schon toll.“

Von Philip Fiedler