Von Radweg bis Haltstelle: Wurzener Bauvorhaben für 2020

Wurzen

Der Radweg an der Bundesstraße 6 in Roitzsch, frischer Asphalt für verschiedene Straßen, eine moderne Bushaltestelle im Ortsteil Trebelshain oder der Umbau des Wasserturms am Clara-Zetkin-Platz – das Tiefbauamt der Stadtverwaltung hat 2020 jede Menge Projekte vor der Brust. „Und wir stehen quasi in den Startlöchern“, informiert Michael Zerbs, Fachdienstleiter Tiefbau im Stadthaus.

Radweg soll Mitte des Jahres fertig sein

Denn schon Ende Februar sollen die Vorarbeiten an der künftigen Radfahrertrasse entlang der Dresdener Straße beginnen – insgesamt 470 Meter vom Gleis in Höhe der Liftket Hoffmann GmbH bis zum Standort der EHL sowie vom Nemter bis zum Apfelweg. Laut Zerbs erfolge dieser Tage die Auftragsvergabe und vier Wochen später werde das Baufeld vom Wildwuchs befreit. „Parallel dazu hoffen wir noch auf die Bestätigung der Finanzen durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr sowie auf den Planfeststellungsbescheid der Landesdirektion.“ Sobald sämtliche Unterlagen vorliegen, gehe es los. Erklärtes Ziel sei es, den Radweg bis Mitte des Jahres fertigzustellen.

Holprige Strecke: Der Zustand des Weges nach Roitzsch soll sich dieses Jahr noch ändern. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Frischer Asphalt für Straße „Am Rittergut“ in Nitzschka

Fortschritte verzeichnet der Fachmann ebenso beim Wasserturm, der nach seiner Sanierung die Musikschule des Landkreises beherbergen soll. Nachdem der Vertrag mit dem Generalplaner IGS Ingenieure besiegelt wurde, will das Stadthaus im Februar beim Landratsamt den Bauantrag stellen und im März beziehungsweise April den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan vom Wurzener Parlament verabschieden lassen.

Apropos März. Bis Ende des Monats erhalten die Nitzschkaer – wenn alles wie am Schnürchen klappt – auf 600 Quadratmeter eine nagelneue Straßendecke „Am Rittergut“. Der Abwasserzweckverband Muldenaue schloss nämlich im Ortsteil seine Arbeiten am Schmutzwassernetz unlängst ab. „Jetzt ist es endlich soweit, dass wir uns als Stadt mit den entsprechenden Instandhaltungsgeldern einbringen können.“

Ab Sommer ist die B 6 in Ortslage Kühren gesperrt

Im Blick hat Zerbs zudem das Teilstück der Lüptitzer Straße zwischen dem Nordweg bis zum Ende des Garagenkomplexes. Der Abschnitt benötigt erweiterte Entwässerungseinrichtungen, um vor allem bei Starkregen eine Überflutung der Grundstücke „Am breiten Berg“ zu verhindern. Im Anschluss wird die Strecke dann bitumiert. Klärungsbedarf bestehe momentan noch für den Radverkehr. Danach steige das Tiefbauamt in die Planungsphase ein. Die Ausführung sei für die zweite Jahreshälfte avisiert.

Im Übrigen, merkt Zerbs an, müssten sich Autofahrer nach dem Sommer wieder auf Einschränkungen auf der Bundesstraße 6 einstellen. Unter der Regie des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) werde die Trasse in der Ortslage Kühren auf Vordermann gebracht. Das Vorhaben in zwei Jahresscheiben ziehe sich voraussichtlich bis Ende 2021. Details zum Ablauf könne Zerbs allerdings zum heutigen Zeitpunkt nicht verkünden.

Querungshilfe für die B 6 und zwei neue Buswartehäuschen

Positive Signale von der Behörde erhielt Wurzen für den Wunsch, eine Fußgänger-Querungshilfe im B 6-Bereich Kantstraße / Dänisches Bettenlager in Eigenregie zu errichten und somit ähnlich wie jüngst in der Albert-Kuntz-Straße das Lasuv zu entlasten.

Der Bretterverschlag kommt weg: Ab März soll die Bushaltestelle in Trebelshain durch ein modernes Wartehäuschen ersetzt werden. Damit reagiert die Stadtverwaltung Wurzen auf Bürgerwünsche, die 2019 in den Haushalt aufgenommen wurden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zuletzt schneidet Zerbs noch die neue Bushaltestelle für Trebelshain an. Sie ersetzt ab März den derzeit mit Brettern gezimmerten Unterstand. Sieben Monate später soll schließlich auch im Wurzener Boockweg ein weiterer Busstopp entstehen – „unter anderem mit einem Gründach“.

Von Kai-Uwe Brandt