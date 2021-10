Speerwerfer Moritz Morstein aus Zwochau wurde Deutscher Meister bei den unter 20-Jährigen. Weil er für den SC Magdeburg startet, kennt ihn in der Heimat fast niemand. Das soll sich ändern.

Von Zwochau auf den Olymp: Speerwerfer Moritz Morstein will hoch hinaus

Sport - Von Zwochau auf den Olymp: Speerwerfer Moritz Morstein will hoch hinaus

Sport - Von Zwochau auf den Olymp: Speerwerfer Moritz Morstein will hoch hinaus