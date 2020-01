Vor 75 Jahren: Panitzscher Ärztin Margarete Blank stirbt unterm Fallbeil

Dresden/Panitzsch

Am 27. Januar ist Tag der Opfer des Hitlerfaschismus. Auf den Tag genau vor 75 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit. Zu der Zeit saß Margarete Blank noch immer in der Haftanstalt des Dresdener Landgerichts und wartete auf die Vollstreckung ihres Todesurteils. Die in der Dresdener Südvorstadt gelegene Trutzburg gehört heute zum Campus der TU Dresden. Hunderte Studenten gehen täglich ein und aus. Ein separater Eingang führt in eine kleine Gedenkstätte. Von dort aus gelangt der Besucher auf den ehemaligen Richthof.

Zwischen 1933 und 1945 wurden hier 1330 Menschen enthauptet. Meist morgens oder abends, wenn im Gericht nichts los war. Ein Denkmal von Künstler Arnd Wittig aus dem Jahre 1962 zeigt Widerstandskämpfer im Angesicht ihrer bevorstehenden Hinrichtung. Es heißt, der ursprünglich vorgesehene Entwurf von 1959 habe noch einmal überarbeitet werden müssen. Da sich unter den durchweg männlichen Figuren nur eine einzige Frau befand – und die auch noch trauerte(!) – sollte unbedingt eine standhafte Kämpferin her. Die dann auch kam.

Menschliche Würde bis zum Tod bewahrt

Gedenkstättenleiterin Birgit Sack spricht nicht unkritisch vom „staatsoffiziellen Geschichtsbild“ der DDR. Sie hat eine Broschüre über Margarete Blank verfasst. Darin schreibt sie von der „antifaschistischen Widerstandskämpferin“ und der „Vorkämpferin des sozialistischen Gesundheitswesens“, als solche Blank lange Zeit vereinnahmt worden sei. Tatsächlich, so Sack, sei Blank keine politische Widerstandskämpferin gewesen. Vielmehr habe sie ein aufrechtes Leben gelebt und ihre Würde bis zu ihrem Tod bewahrt. Das Blutdruck-Messgerät der Ärztin ist in einer Vitrine zu sehen.

Zur Galerie Gedenkstätte in Dresden hält die Erinnerung wach

Kleines Fräulein Doktor, so nannten die Panitzscher einst ihre Ärztin. Zwar begegneten sie ihr, der aus Russland Zugereisten, anfänglich eher distanziert. Doch schätzten sie ihre Arbeit. Rund um die Uhr war die alleinstehende Frau, die ein abgelegenes Holzhaus bewohnte, für ihre Patienten da. Am 14. Juli 1944 wurde Margarete Blank von der Geheimen Staatspolizei ( Gestapo) festgenommen. Sie sei eine bolschewistische Spionin und Agentin, lautete der Vorwurf.

Russlandfreundliche Äußerungen

Zwar verweigerte sie den Hitlergruß, behandelte auch Nicht-Deutsche und schrieb Soldaten „frontuntauglich“ – doch was steckte wirklich hinter dem Zugriff? Die Fakten sind nicht neu: Blank umsorgte mit Erfolg die fünf an Keuchhusten erkrankten Kinder des Borsdorfer Oberstabsarztes Werner Benne. Der war zu dem Zeitpunkt in Russland an der Front. Während eines Heimaturlaubs zeigte er seine Panitzscher Kollegin an. Sie habe sich gegenüber seiner Frau russlandfreundlich geäußert.

Persönliche Erinnerung In der Borsdorfer Straße 21 in Panitzsch wurde zuletzt eine Gedenktafel enthüllt. Die Metallplatte soll an die hingerichtete Ärztin Margarete Blank erinnern, die bis zu ihrer Verhaftung im Juli 1944 im Erdgeschoss dieses Hauses praktizierte. Architekt Roland Bartsch hatte die Ehrung angeregt: „ Margarete Blank war unsere Hausärztin. Noch gut erinnere ich mich an ihren Dienstwagen, einen grünen DKW mit Holzkarosse und Kunstlederbespannung. Ich bin Jahrgang 1937, habe Margarete Blank noch persönlich kennengelernt. Mein zwei Jahre älterer Bruder war etwas zu schnell gewachsen. Also ließ sie ihn röntgen. Bei der Gelegenheit sollte ich mich auch gleich unter das Gerät stellen. Das Ergebnis sorgte zunächst für einige Aufregung, Margarete Blank vermutete gar eine schlimme Tuberkulose. Doch am nächsten Tag stellte sich heraus, dass die Aufnahme nur verwackelt war. Ich war damals noch ganz klein, entsinne mich aber, dass in einem Zimmer der Praxis lauter Blumen standen und es irgendwann hieß, Frau Blank sei eine russische Agentin und deshalb abgeholt worden.

Darüber hatte Erika Benne ihren Mann zuvor brieflich informiert. Dabei wollte Blank die ihr im Arztzimmer gegenüber sitzende Frau wohl nur beruhigen. Der Krieg sei bald vorbei, man müsse sich vor den Russen nicht fürchten, soll sie sinngemäß gesagt haben. Niemand weiß genau, welche Worte wirklich fielen. Fest steht: Ihre Offenheit wurde Blank zum Verhängnis. Im Dresdener Landgericht machte man ihr den Prozess: Am 15. Dezember wurde sie zum Tode verurteilt. Damit, das geht aus den Unterlagen hervor, hatte sie nie gerechnet.

Sorge um die Patienten

Am Morgen des 8. Januar teilte man ihr mit, dass das Gnadengesuch abgelehnt ist und sie hingerichtet werde. An ihren um einiges älteren Bruder Herbert durfte sie noch einen Abschiedsbrief schreiben. Darin bedankte sie sich für dessen freundliche Unterstützung in ihrer Studienzeit und bat ihn um Entschuldigung, dass sie manchmal zu wenig Zeit für die Familie hatte: „Die Pflicht gegen meine Kranken ging mir vor.“ Gegen 18 Uhr wurde sie getötet – zusammen mit einem Dutzend Männer.

„Es waren in Dresden die letzten Gefangenen, die in der Nazizeit unter der Guillotine starben“, sagt die Gedenkstättenleiterin. Nach den Bombardierungen seien vor allem Plünderer im Hof erschossen worden. Dagegen sei es zu Tode verurteilten politischen Häftlingen mitunter gelungen, das allgemein herrschende Chaos zur Flucht zu nutzen. Als Beispiel nennt sie zwei tschechische Gefangene, die zusammen mit dem deutschen Arzt Fritz Gietzelt über Meißen türmten.

Gedenkstätte Münchner Platz Dresden Die Gedenkstätte Münchner Platz Dresden erinnert am historischen Ort an die Opfer politischer Strafjustiz während der nationalsozialistischen Herrschaft, der sowjetischen Besatzungszeit und der frühen DDR. Bis Ende 1956, als die DDR-Justiz das letzte Todesurteil am Münchner Platz vollstrecken ließ, wurde das 1907 als Königlich-Sächsisches Landgericht eröffnete Gebäude als Gerichtsort, Haftanstalt und Hinrichtungsstätte genutzt. Die 2012 eröffnete Dauerausstellung veranschaulicht mit über 700 Fotos, Zeichnungen, Objekten und Dokumenten die Rolle der Justiz in den genannten Zeitabschnitten. Die Gedenkstätte in Trägerschaft der Stiftung Sächsische Gedenkstätten bezieht darüber hinaus weitere historisch authentische Orte des Justizmissbrauchs in der Stadt Dresden in ihre Forschungs- und Bildungsarbeit ein. Das Münchner-Platz-Komitee, ein 1992 von Dresdener Bürgern gegründeter Verein, unterstützt die Gedenkstätte. Öffnungszeiten: Montags bis freitags: 10 bis 16 Uhr, an Wochenenden sowie feiertags: 10 bis 18 Uhr. Führungen durch die Ausstellung: samstags, sonntags und feiertags 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kostenfrei sind auch die Führungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt: Münchner Platz 3, 01187 Dresden, Tel. 0351/ 46331990, Mail: gedenkstaette@mailbox.tu-dresden.de, www.stsg.de

Denunziantentum weit verbreitet

Blanks gewaltsamer Tod werfe ein Schlaglicht auf das in der NS-Zeit weit verbreitete Denunziantentum und die Menschen verachtende sogenannte „Rechtssprechung eines Regimes, das jede Kritik an Staat und Partei mit drakonischen Strafen bis hin zum staatlich sanktionierten Justizmord ahndete“, sagt Birgit Sack. Darin stimmt ihr der Leipziger Osteuropa-Historiker Volker Hölzer zu. Er bezeichnet Margarete Blank dennoch als Widerstandskämpferin, weil es dafür auch Belege gebe.

So versteckte sie in ihrem Haus nachweislich Bilder des kommunistischen Malers Alfred Frank, ist Hölzer überzeugt. Außerdem habe sie freundschaftliche Kontakte zu Georg und Rosemarie Sacke und damit auch Beziehungen zu aktiven Widerstandsgruppierungen unterhalten. Desweiteren soll sie Kriegsgefangene medizinisch betreut haben, so Hölzer. Er wisse um die Argumentation der Gedenkstättenleiterin und schätze sie auch: „Hier gibt es je nach Aktenlage zwei unterschiedliche wissenschaftliche Einordnungen. Das ist durchaus normal.“

Termine und Initiativen Am 7. Februar, 15 Uhr, wird es am Grab von Margarete Blank auf dem Leipziger Südfriedhof eine Ehrung geben. Einen Tag später, genau 75 Jahre nach dem vollstreckten Todesurteil, sind Interessierte an das Denkmal für die Ärztin in Panitzsch eingeladen. Dort ist 10 Uhr eine Gedenkveranstaltung geplant. Eingeladen ist an beiden Tagen der kürzlich gegründete Verein „Dr.-Margarete-Blank-Gedenkstätte Panitzsch“. Ziel des Vereins und seiner Vorsitzenden Petra Lau ist der Erhalt des 1929 gebauten hölzernen Wohnhauses der Panitzscher Ärztin, Humanistin und Christin. Die mit Unterstützung der Gemeinde Borsdorf begonnene Sanierung soll fortgesetzt werden. Im Mittelpunkt wird die Neugestaltung der Ausstellung stehen.

Kontroverse um Urteile nach 1945

Werner Benne blieb nach Angaben von Birgit Sack im Krieg. Erika Benne und Frieda Schnabel, letztere war Leiterin der NS-Frauenschaft in Panitzsch, wurden nach 1945 zu Haftstrafen verurteilt – als „Beihelfer bei der Begehung eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit“. Fiel die Berichterstattung in der Presse seinerzeit tendenziös aus, wurden Prozessverlauf und Urteil in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Die Zweenfurtherin Petra Lau widmete sich dagegen der Rolle von „Blanks Todesrichter“, Heinrich von Zeschau: „1962 wurde er in Ulm mit vollen Pensionsbezügen in Ruhestand versetzt.“

Von Haig Latchinian