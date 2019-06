Landkreis Leipzig

Einen schweren Verkehrsunfall hat eine Autofahrerin am Donnerstag auf der Bundesstraße 6 zwischen Leipzig und Borsdorf verursacht. Weil sie flüchtig ist, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, war der weiße Pkw am Donnerstag gegen 17.30 Uhr von der A 14 abgefahren und wollte auf die B 6 Richtung Leipzig einbiegen.

Ausweichmanöver endet an der Leitplanke

Dabei missachtete die Fahrerin einen vorfahrtberechtigten silbernen Peugeot 206, der in Richtung Borsdorf fuhr. Der Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam der Peugeot ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte danach gegen die Schutzplanke und kam dort erst zum Stehen.

Rettungsdienst bringt verunglückten Fahrer ins Krankenhaus

Dabei wurde der 34-jährige Fahrer schwer verletzt und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden. Das unfallbeteiligte Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort, ohne dass die Fahrerin ihren Pflichten nachkam. Am Peugeot und der Schutzplanke entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Verkehrspolizei sucht Zeugen

Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug und zur Fahrerin geben können. Sie können sich persönlich an die VPI Leipzig, Schongauerstraße 13 in Leipzig oder telefonisch unter 0341 2552851(tagsüber), sonst 0341 2552910 wenden.

Von Birgit Schöppenthau