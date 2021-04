Vorsicht Sackgasse: Wurzener Kreisel am Busbahnhof wird voll gesperrt

Wurzen

Für Autofahrer wird es ab nächster Woche nicht nur mit dem Beginn der Bauarbeiten an der Wurzener Muldebrücke heikel, sondern wenige Tage später auch in der Innenstadt. Denn vom 19. bis 23. April richtet das Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Kreisel am Clara-Zetkin-Platz her.

B 6-Ausbau im Ortsteil Kühren beginnt ab 26. April

Das Vorhaben hängt mit den Arbeiten an der Bundesstraße (B) 6 in Kühren zusammen, die am 26. April starten. Der Knotenpunkt am Busbahnhof dient dann für längere Zeit als Teil der Umleitungsstrecke und erhält deshalb eine neue Deckschicht. „Insofern ist der Kreisverkehr ab 19. April voll gesperrt“, teilte Maren Hänse von der Unteren Verkehrsbehörde im Stadthaus mit. Sämtliche Zufahrtsstraßen landen folglich in einer Sackgasse.

Laut Hänse müsse sich vor allem der überregionale Verkehr für eine Woche auf eine kleine Überlandpartie einrichten. „Denn wer aus Richtung Leipzig nach Torgau will, wird über die B 6 bis zum Kreisverkehr Birkenhof geführt. Von dort geht es die Burkartshainer Straße entlang und durch Körlitz sowie weiter über die Zschornaer Straße auf die Staatsstraße 23.“

Bus-Haltestelle wird in die August-Bebel-Straße verlegt

Von Torgau beziehungsweise Lossatal weist die Beschilderungen auf die Umleitung ab der katholischen Kirche in den Roitzscher Weg hin. Hier besteht aufgrund der schmalen Fahrbahnverhältnisse bis zum 23. April Halteverbot. Vom Roitzscher Weg biegen Autofahrer schließlich in die Roitzscher Hauptstraße ein, die auf die B 6 mündet. „Jeweils in Höhe der Engstelle am Gemeindezentrum Roitzsch beziehungsweise an der Fleischerei Däberitz regelt eine mobile Ampel den Durchgangsverkehr.“

Innerorts, so Hänse, würde es hingegen keine Umleitung geben. „Allerdings sollten sich Fahrgäste der Regionalbus Leipzig GmbH darauf einstellen, dass die Busse nicht am Clara-Zetkin-Platz abfahren oder halten, sondern in der August-Bebel-Straße.“

Lesen Sie dazu auch:

Muldebrücke in Wurzen wird zum Nadelöhr für Autofahrer

Von Kai-Uwe Brandt