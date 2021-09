Landkreis Leipzig

Für ihn ist fast immer Wahlkampf. Marco Müller unterhält Plakatwände. Und das deutschlandweit. Ob Sonderangebote von Baumärkten, Popkonzerte oder Kampagnen „Mitarbeiter gesucht“ – der 42-Jährige ist ganzjährig zwischen Hamburg und München unterwegs. Mit Bürste und Leim war er zuletzt in Grimma aktiv. Dort wurde ein CDU-Wahlplakat abgerissen.

Wenn es nach ihr ginge, hätte Müller weniger zu tun. Dagmar Kunze in Dorna könnte gut ohne Plakate leben. „Das Geld sollte man besser Vereinen geben.“ Die 65-Jährige denkt an ihren Enkel Eric in der Kinderfeuerwehr. Die Uniform sei ihm zu groß. Überhaupt müsse mehr für die Jugend getan werden, findet die Rentnerin. Stundenweise hilft sie als Inklusionsassistentin in Schulen aus.

Dagmar und Lutz Kunze aus Dorna gehen auf jeden Fall wählen. Quelle: Haig Latchinian

Während der Lehrer unterrichtet, kümmert sie sich um bis zu drei Schüler. „Da können die Leute noch so sehr auf die DDR schimpfen. Damals wurde nicht so rumgelungert.“ Nach der Wende sei viel geschlossen worden. Ganztagsbetreuung heiße jetzt das Zauberwort: „Wir erfinden das Fahrrad noch mal neu.“ Die Kitas seien unterbesetzt. „Dabei brauchen Kinder vor allem Liebe und Zeit.“

Mehr für die Jugend tun

Ihr Mann Lutz (70) entgegnet: „Uns geht es doch gut.“ – „Ja, uns geht es sogar sehr gut“, winkt Frau Kunze ab. „Doch wenn ich an später denke, wird mir angst und bange.“ Die Anforderungen an die Schulanfänger würden nach unten geschraubt. „Im Morgenkreis berichten zwei Drittel der Kinder, dass sie das ganze Wochenende gezockt hätten – wo sie doch eh schon so zapplig sind.“

Duelle, Trielle – sie habe den Eindruck, die Politiker beschäftigten sich vor allem mit sich selbst, sagt die Dornaerin. Sie helfe an einer Brennpunktschule mit hohem Migrantenanteil: „Da gibt es Eltern, die sind seit sechs Jahren hier, sprechen aber kein Wort Deutsch. So müssten die Kinder für sie übersetzen. Aber wissen wir denn, was sie ihren Eltern wirklich sagen?“

Marco Müller ist Chef der Firma Plastikat Entertainment in Altenburg. Politiker informierten ihn in diesen Tagen darüber, wo, wann und wie ihre Plakatwände besprüht wurden. Schlimmstenfalls werde die Wahlwerbung abgefetzt oder gar umgestoßen. „Das Plakat an so einer Wand besteht aus vier Segmenten. Wurde etwa das Gesicht bekritzelt, muss ich nur zwei Abschnitte erneuern.“

2300 Plakatwände in zehn Tagen

Aktuell 2300 Plakatwände stellte Müller mit den 24 Kollegen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Hinzu kämen Kreise in Niedersachsen und Coburg. Gebraucht habe die Firma dafür zehn Tage. Während er überall sonst für mehrere Parteien klebe, arbeite er in Sachsen nur für die CDU. Das habe keine politischen Gründe. Er verhalte sich all seinen Auftraggebern loyal gegenüber.

Jens Mehnert aus Cannewitz fühlt sich wohl im Dorf. Quelle: Haig Latchinian

Der Cannewitzer Wehrleiter Jens Mehnert (41) ist verheiratet und hat zwei Kinder: „Natürlich gehe ich wählen.“ Allerdings falle es ihm diesmal schwer, sich für eine Partei zu entscheiden. Corona verkompliziere alles noch: „Die Politik beschwert sich über die Spaltung in der Gesellschaft. Dabei betreibt sie die selber, spricht von Geimpften und Ungeimpften. Das sehe ich sehr kritisch.“

Wahlplakate, seien sie auch noch so groß, animierten ihn nicht dazu, diese oder jene Partei anzukreuzen. Es sei für ihn auch unwichtig, ob der Kandidat nett oder lustig rüberkomme. „Um Sympathiepunkte geht es vielleicht bei Kommunalwahlen. Nicht aber in der Bundespolitik“, sagt der Elektriker in der Industrie. Dass er im Garten steht und einen Apfel pflückt, kommt selten vor.

Forderung nach Punktesystem für Ehrenamtliche

Seine Freizeit verbringt er meist in der Feuerwehr. Während andere zu Hause im Sessel sitzen, fahre er zu Unfällen und Bränden: „Für uns ist das Herzenssache. Und doch bedauere ich, dass es für Ehrenamtliche nicht wirklich Anerkennung gibt. Warum haben wir kein Punktesystem, das sich bei der Rente bezahlt macht?“ Dann würde es auch mehr Nachwuchs geben, glaubt Mehnert.

Ja, er habe den Wahl-O-Mat befragt, sei aber woanders rausgekommen als gedacht. Kleine Mikro-Parteien seien für ihn uninteressant. Wenn er schon seine Stimme abgebe, müsse sie auch einen Effekt haben, so Mehnert. Ob die Wahl ein Thema in der Wehr und zu Hause sei? „Ja, das kommt schon vor. Allerdings fetzen wir uns nie. Das geht gesitteter zu als im Fernsehen.“

Christine und Roland Donner aus Denkwitz an ihrem Lieblingsplätzchen. Quelle: Haig Latchinian

„Von den drei Großen wähle ich keinen“, steht für die Denkwitzerin Christine Donner (66) fest. Warum? „Weil das Schaumschläger sind.“ Genau wie für ihren Mann Roland (69) sei für sie der Frieden das Maß aller Dinge. „Was hat der Einsatz in Afghanistan gebracht? Es sind Milliarden geflossen. Wozu? Dass die Taliban wieder dort anfangen, wo sie vor 20 Jahren aufgehört haben.“

Klimapolitik ein heißes Eisen

Roland Donner hat im Dorf eine Bank gebaut und eine Linde gepflanzt. Oft spricht er dort über die Klimapolitik. Er habe nichts gegen Windräder und Sonnenkollektoren. „Hier stehen etliche Mühlen. Auch auf unserem Dach ist Strom. Aber können wir es uns wirklich leisten, auf Kohle zu verzichten?“ Nein, glaubt Donner. Er wisse auch nicht, wie lange er noch mit Holz heizen dürfe.

Er sei froh, wenn er seine Ruhe habe, sagt Steffen Tautz (54) in Nerchau. Er ist passionierter Angler. Am Teich erholt sich der Feuerwehrmann vom Job. Er steht in Diensten einer Personal-Leasing-Gesellschaft. Nachdem die Farbenfabrik geschlossen wurde, schulte er auf Heizungsmonteur um. „Ich hatte bei Krautern gearbeitet, die mussten die Preise unterbieten.“

Steffen Tautz aus Nerchau liebt seinen Teich am Ortsrand. Quelle: Haig Latchinian

Er könne sich nicht beschweren. „Als Leiharbeiter gibt’s Tariflohn, hinzu kommen Zuschläge, wenn die Firma in der Gewerkschaft ist.“ Zehn Jahre mache er das nun schon so: „Übernommen hat mich noch kein Betrieb. Und so musste ich spätestens nach 18 Monaten wechseln. Das Gesetz will es so.“ Ja, er gehe wählen, verfolge die Wahlsendungen jedoch nicht: „Ich habe keinen Fernseher.“

Beschädigungen halten sich in Grenzen

Von der Politik erwartet er keine Wunderdinge, sagt Tautz, der überzeugte Single. „Dabei müsste man die kleinen Städte mehr unterstützen – die Cannewitzer Straße sollte längst gemacht sein. Die Flutmauer in Grimma war wichtiger. Nerchau ist ein Dorf geworden.“ Unterdessen ist das CDU-Plakat geflickt. Für Marco Müller geht es weiter nach Limbach-Oberfrohna und Glauchau.

Die Zerstörungen an den Plakaten hielten sich aktuell in Grenzen, sagt der Geschäftsmann. Im Vorfeld der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beschäftigte er noch viele selbstständige Unternehmer aus der Veranstaltungs- und Gastronomiebranche, die wegen Corona zu Hause waren: „Die sind nun wieder zurück im Job. Das macht es für uns nicht einfacher.“

Von Haig Latchinian