Waldbad Mark Schönstädt wird zum Abenteuer für Cineasten

Lossatal/Mark Schönstädt

Wer in den letzten Tagen aufmerksam am Waldbad Mark Schönstädt vorbei gefahren ist, hat es bestimmt schon gesehen: Es tut sich was. Ein Banner über dem Eingang weckt Interesse, der Parkplatz wurde ausgebessert, Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Mitglieder des „Historische Steinarbeiterkantine Waldbad “ und des Geschichts- und Traditionsvereins Meltewitz laden am 3. Juli zum „Abenteuer im Waldbad“ ein.

Rasantes Sommerkino mit dem Animationsfilm „Cars 3“

Nach dem Erfolg der Filmveranstaltung im Herbst des vergangenen Jahres im Freizeithaus ist die Idee entstanden, in gemeinsamer Sache ein Sommerkino unter freiem Himmel im Waldbad auf die Beine zu stellen. Bereits am Nachmittag startet ab 15.30 Uhr ein rasantes Sommerkino. „Cars 3“ flimmert über die große LED-Wand, die von der Firma BLT Sonnek auf dem Gelände hinter der Steinarbeiterkantine aufgebaut wird. Wie es sich für ein richtiges Kinoerlebnis gehört, gibt es Popcorn und diverse Getränke und am Nachmittag ab 15 Uhr auch Kaffee und Kuchen, so dass nach dem langen Corona-Lockdown das ein oder andere Schwätzchen in geselliger Runde gehalten werden kann. Für die Meltewitzer Rentner ist zudem ein Bustransfer organisiert.

Zu Gast im Waldbad Mark Schönstädt: Robby Clemens berichtet über seine Abenteuerreise „Zu Fuß vom Nordpol Richtung Südpol". Quelle: privat

Am Abend wird es dann richtig abenteuerlich. Robby Clemens ist mit seiner Vortragsreihe „ Zu Fuß vom Nordpol Richtung Südpol“ zu Gast. Der Abenteurer berichtet im Waldbad live mit Dia und Film von seinen Erlebnissen. Aus der Erkenntnis, nach Alkohol- und Nikotinabhängigkeit ein neues Leben geschenkt bekommen zu haben, erfüllte sich Clemens einen Traum und startete zum größten Abenteuer seines Lebens. Beginnend am Nordpol führte sein Weg aus dem Eis der Arktis und den Gletschern Grönlands in die Wildnis Kanadas. Vorbei an den Metropolen der US-Ostküste in die sengende Hitze Mittelamerikas sowie den Tropen Südamerikas vollendete Clemens nach 22 Monaten im Eis der Antarktis seinen neuen Lebenstraum voller Dankbarkeit und Demut.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei

Die Mitglieder der beiden veranstaltenden Vereine freuen sich auf zahlreiche Besucher, die das Abenteuer im Waldbad gemeinsam erleben wollen. Wer hat, kann Kino und Vortrag auch gerne auf mitgebrachtem Klappstuhl oder Decke verfolgen. Für Essen und Trinken ist reichlich gesorgt, so die Organisatoren. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei, Spenden in die Vereinskassen sind zur Finanzierung des Events gern willkommen. Sollte es der Wettergott nicht ganz so gut meinen, ist übrigens mit Zelten für ein trockenes oder auch schattiges Film- und Vortragserlebnis gesorgt. Die Veranstaltung wird nach den geltenden Corona-Regeln durchgeführt werden.

