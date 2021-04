Waldheimerin Heike Krusch ist die Beste ihres Fachs

Waldheim

Für ihr Meisterstück hat sich Heike Krusch mehr als Mühe gegeben. Es ist ein Dauerkalender mit kleinen runden Magneten. Er besteht nicht nur aus Edelstahl. Sondern auch aus Holz, Kupfer, Messing und Emaille. „Ich wollte etwas anfertigen, das man auch nutzen kann“, sagt Heike Krusch. Die Monate des Dauerkalenders haben immer 31 Tage. Man muss eigentlich nur das Startdatum kennen und die Magnetpins täglich weiterrücken, um daran Datum und Wochentag abzulesen.

Aber diese Anzeige ist nicht alles. Heike Krusch hat nicht nur eine Edelstahlplatte graviert. Sie hat auch ein Holzbrett aus Apfelholz ausgefräst für Einlegearbeiten aus Kupfer und Messing – viermal insgesamt, für jede Jahreszeit eine Vertiefung. „Weil Apfelblüten rötlich sind, habe ich für den Frühling Kupfer genommen“, sagt Heike Krusch. Die Sommermedaille besteht aus Messing. Der gravierte Apfelbaum hat aufgesetzte Äpfelchen aus grüner Emaille.

Für den Herbst hat die Meisterin brüniertes Messing genommen und gebläuten Stahl für den Winter mit eingelasterten Schneeflocken. Das Motiv des Apfels zieht sich bildlich und grafisch durch den Kalender. „Weil wir in der Familie Äpfel gern essen und das Obstland nicht weit weg ist.“Heike Kruschs Meisterstück zeigt die Vielfalt ihres Berufs und eine große Handwerks -und Kunstfertigkeit. 1993 hat ihr Vater Frank Wilhelm den Gravierbetrieb in Döbeln-Ost gegründet, der mittlerweile eine Institution in diesem Bereich ist. „Bereits als Jugendliche habe ich in der Werkstatt geholfen und auch gestalterisch mitgewirkt. Es ist ein sehr vielfältiger Beruf“, sagt Heike Krusch.Diese Vielfalt zeigt sich im Schauraum des Gravierbetriebes Wilhelm nicht nur an der Vielzahl der Formen der Pokale, die sich Sportvereine hier gravieren lassen können.

Momentan sind Schutzscheiben aus Acrylglas sehr gefragt. „Wir fertigen diese nach Kundenwunsch an“, erklärt die Graviermeisterin, die im elterlichen Betrieb arbeitet. So gibt es bei Wilhelms individuell angefertigte Schutzscheiben, denn der eine braucht das Loch zum Durchreichen größer, damit beispielsweise ein Kaffeebecher durchpasst. Schilder beschriften, also graviert, der Betrieb ebenfalls und ist außerdem für die Industrie tätig, beispielsweise für Kunststoffverarbeiter unter den Autozulieferern.Als Auszubildende in der Berufsfachschule für Gravur und Büchsenmacher in Suhl hat Heike Krusch auch Baskülen Suhler Jagdgewehre graviert.

Dort war die nunmehr 39-jährige als Gastschülerin tätig. Für ihren Meisterkurs musste sie noch weiter reisen. Bis nach Düsseldorf. Denn in Sachsen oder Thüringen wird das nicht angeboten. Als sie dann hörte, dass die Kunstlehrerin des Meisterkurses wohl ihren letzten Kurs gibt, fiel die Entscheidung für Düsseldorf. Ein Jahr lang fuhr Heike Krusch aller 14 Tage freitags mit dem Zug in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt und sonnabends wieder zurück. Und eigentlich hat sie die Meisterprüfung schon im vergangenen Jahr als Jahresbestmeisterin bestanden, aber die Meisterschule sammelt die Abschlüsse mehrerer Jahrgänge, wie Heike Krusch sagt. So ging die Handwerkskammer Düsseldorf erst jetzt an die Öffentlichkeit mit ihren Bestmeisterinnen und Bestmeistern.

Von Dirk Wurzel