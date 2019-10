Wanderer entdecken Naunhof und Brandis

Naunhof/Brandis

Was befand sich zuvor in den Räumlichkeiten der Touristinformation? Wann wurde die Brandiser Kirche erstmals urkundlich erwähnt? Wann feiert Lindhardt sein 650-jähriges Bestehen? Nein, auch der diesjährige Naunhofer Heimatwandertag, der am Tag der Deutschen Einheit zum mittlerweile 13. Mal stattfand, war alles andere als eine unbeschwerte Wandertour.

Zumindest für jene, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, alle sechs Tages-Stationen anzusteuern. Von dort bekamen sie von den jeweiligen Gastgebern Tipps für die passenden Antworten auf insgesamt 18 Fragen, die mit a, b oder c zu beantworten waren. Noch schwieriger wurde das Unterfangen in diesem Jahr, weil mit Brandis erstmals eine Nachbarkommune mit ins Boot geholt worden war und auf diese Weise eine entsprechend längere Tour zustande kam.

Heimatwandertag bietet geballtes Wissen über die Region

Auf dieser konnten sich die Heimattag-Teilnehmer in der Lindenklause Lindhardt auf den Geschmack bringen lassen, schauten sich in der Naunhofer Stadt- und Touristinformation und im Vereinshaus um, fühlten im Turmuhrenmuseum der Zeit auf den Zahn. In der Brandiser Stadtkirche ließen sie die Seele baumeln; auf dem Bulldoghof Remler in Brandis spürten sie der Faszination betagter Maschinen nach.

Im Reich der Uhren: Peter Schnabel leistete im Rahmen des 13. Naunhofer Heimatwandertages „Stempeldienste“ im Turmuhrenmuseum. Quelle: Roger Dietze

Caroline Wenzel ging mit ihrer Familie mit auf Wandertour. „Im Alltag beschäftigt man sich selten mit seiner unmittelbaren Umwelt, der Heimatwandertag bietet in geballter Form die Möglichkeit, viel Interessantes kennenzulernen“, so die 47-Jährige, die allerdings zugibt, ihre Teilnahme vom Wetter abhängig gemacht zu haben.

Zusammenarbeit mit Brandis erwünscht

Mit den meteorologischen Rahmenbedingungen, bestätigt die Leiterin der Naunhofer KulturWerkStadt, Anja Gaitzsch, stehe und falle der Erfolg des Heimatwandertages. „Im Durchschnitt aller bisherigen zwölf Veranstaltungen haben wir aber von den Akteuren sehr zufriedenstellende Rückmeldungen zu den Teilnehmerzahlen erhalten“, so Gaitzsch.

„Warum sollten wir nicht einmal über den Tellerrand schauen“, erläutert die KulturWerkStadt-Leiterin die Hintergründe der Programmerweiterung. „Wir leben in Zeiten der interkommunalen Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass dabei die Kultur eine Vorreiterrolle übernehmen kann.“ Gaitzsch schließt nicht aus, dass der Heimatwandertag auch in den nächsten Jahren Ausflüge in die Nachbarkommunen unternehmen wird.

Von Roger Dietze