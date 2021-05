Warum geht es mit dem Projekt Geopark-Bahnhof Wurzen nicht weiter?

Wurzen

Vor wenigen Tagen beging ein ehrgeiziges Vorhaben seinen stillen Jahrestag, das von Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) seinerzeit im Kulturausschuss mit den Worten angekündigt wurde: „Der Bahnhof Wurzen soll touristisches Tor nicht nur für die Stadt werden, sondern für eine ganze Region – und zwar für das Wurzener Land“. Die Botschaft ist mittlerweile fast auf den Tag genau 36 Monate her und immer noch ein unerfüllter Wunschtraum.

Dabei stellte die Bennewitzer Ideenmeisterin und ehemalige Stadtmarketingkoordinatorin Katrin Hussock erstmals am 15. Mai 2018 die 48 790 Euro teure Machbarkeitsstudie eines Besucherinformationszentrums für den Geopark Porphyrland vor und erhielt viel positive Resonanz. Gemeinsam mit Bennewitz, Lossatal und Thallwitz wollte Wurzen den 1450 Quadratmeter großen Bahnhof zu einem Gästemagneten entwickeln und sogar die städtische Tourist-Information integrieren – Kostenpunkt 1,4 Millionen Euro. In der früheren Gepäckhalle zum Bespiel erhofften sich die Macher der Expertise unter anderem den Verkauf von Veranstaltungstickets, Literatur, Souvenirs und regionalen Produkten. Gastronomie, ein Reisemarkt sowie ein Fahrradverleih inklusive Schließanlage komplettierten die künftige Angebotspalette.

Im Frühjahr 2020 sollten eigentlich der Umbau beginnen

Selbst die Terminkette für den Bahnhofsumbau stand bereits fest: Beginn der Arbeiten im Frühjahr 2020 und die Eröffnung dann 2023. Jedoch durchkreuzte die Landesdirektion sämtliche Pläne. Denn um Fördergelder auszureichen, forderte die Behörde von der Stadt Wurzen, dass sie entweder Eigentümer des Objektes ist oder zumindest Verfügungsgewalt in Form eines Erbbaupachtvertrages über die Immobilie hat. Schließlich erwarb im April 2013 der Lossataler Unternehmer Utz Leischnig das Bahnhofsgebäude bei einer Auktion. Damals reiste auch Oberbürgermeister Röglin nach Berlin-Tegel, um notfalls mitbieten zu können. Die Kommune ließ indes Leischnig den Vortritt.

So in etwa könnte die Empfangshalle des Wurzener Bahnhofs in Zukunft aussehen und Touristen zum Besuch des Geoparks einladen. Quelle: Archiv

Die Suche nach einem Kompromiss beziehungsweise nach anderen Finanzierungsquellen zog sich hin, sodass irgendwann auch allmählich die kritischen Nachfragen von Stadträten verstummten. Jetzt allerdings kommt wieder Bewegung in die Sache, teilte unlängst die Leiterin des Kulturbetriebes, Bettina Kretzschmar, im Auftrag von Röglin mit. Zu verdanken sei dies vor allem dem Lossataler Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD).

Weigelt favorisiert Variante mit den Wurzener Land-Werken

Wie der 57-jährige Rathauschef auf Nachfrage sagte, habe es ihn geärgert, dass der Geopark-Bahnhof Wurzen seit Jahren auf dem Abstellgleis steht und nichts passiert. „Mit der Richtlinie für Strukturwandel bieten sich uns insbesondere beim Tourismus neue Förderchancen.“ Daher suchte Weigelt den Kontakt zu Gerhard Gey, Präsident des Geopark Porphyrland, um das Vorhaben zu forcieren. „Aus meiner Sicht gibt es hierfür drei Varianten“, verdeutlichte Weigelt den Beginn eines zweiten Anlaufs. Zum einen könnte sich der Geopark darum kümmern, was finanziell schwierig sei, da der Verein bei einer 90-prozentigen Förderung zumindest einen Eigenanteil von zehn Prozent aufbringen müssten. Zum anderen bleibt Wurzen weiterhin am Ball und klärt endlich die Eigentumsverhältnisse mit Leischnig. Oder aber, so Weigelt, die Regie liegt in den Händen der Wurzener Land-Werke GmbH (WuLaWe), die mit dem Bahnhof zugleich einen „exponierten Betriebsstandort“ erhalte. „Für den Eigenanteil kämen übrigens die vier Gesellschafterkommunen Wurzen, Bennewitz, Lossatal sowie Thallwitz auf.“ Weigelt favorisiert letzte Option.

Dennoch wartet eine entscheidende Hürde auf alle Beteiligten, merkte er zum Schluss an. „Herr Leischnig müsste den Bahnhof entweder an den Geopark oder an die WuLaWe verkaufen und sich dann einmieten oder das Verfügungsrecht per Erbbaupachtvertrag übertragen und Mieter werden.“ Gespräche diesbezüglich habe es mit ihm bereits gegeben. „Außerdem erstellt der Geopark-Geschäftsführer Lutz Simmler momentan einen entsprechenden Vertragsentwurf.“ Weigelt hofft auf eine gute Lösung, da „das Besucherinformationszentrum eine Riesenchance ist, die wir seit Jahren liegenlassen“.

