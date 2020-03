Landkreis Leipzig

Fast ein Viertel der Erzieherinnen im Landkreis Leipzig sind zwischen 56 und 65 Jahre alt. Das bedeutet, sie gehen in den nächsten Jahren nach und nach in den Ruhestand – all die freien Stellen müssen neu besetzt werden. Und nicht nur das.

Derzeit ziehen wieder mehr junge Familien ins Umland, ihre Kinder möchten Plätze in Krippe und Kindergarten. Deshalb bauen viele Kommunen derzeit Kitas. Diese Häuser brauchen komplett neues Personal.

100 bis 270 neue Erzieher braucht Landkreis jedes Jahr

Die Landkreisverwaltung fragte ihre 30 Städte und Gemeinden nach dem Personalbedarf der Kindertageseinrichtungen in den kommenden Jahren. Ergebnis: Es müssen jedes Jahr zwischen 100 und 270 neue Fachkräfte eingestellt werden. Bis 2025 benötigt der Landkreis insgesamt 1610 Neueinstellungen in dieser Branche.

„Wir werden in den kommenden Jahren viele neue und gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher brauchen. Neben den Kitas denke ich dabei auch an die Kinderheime und Tagesgruppen“, sagt Vize-Landrätin Ines Lüpfert.

In sieben von 14 Einrichtungen der Diakonie fehlt Personal

Die Träger der Einrichtungen seien „sehr intensiv mit der Frage der Personalbeschaffung konfrontiert“. Tageweise Schließzeiten und reduzierte Öffnungszeiten gebe es schon jetzt. „Wie in vielen anderen Branchen ist ein starker Wettbewerb um die Fachkräfte und die Auszubildenden zu erwarten“, so Lüpfert.

„Der Bedarf ist groß und die Lage ernst“, sagt auch Cornelia Killisch, Sprecherin der Diakonie Leipziger Land mit 14 Kindergärten. In sieben davon fehlt Personal. Zwei Einrichtungen in Pegau und Rötha sind derzeit im Bau. Allein dort werden rund zwanzig neue Fachkräfte gebraucht.

„Wenn Kollegen in den Ruhestand gehen, wird es immer schwieriger, diese Stellen zu besetzen. Wir versuchen deshalb, nah dran am Nachwuchs zu sein“, so Killisch. Angehende Erzieher können ihr Ausbildungspraktikum in den Diakonie-Kindergärten absolvieren „und wir übernehmen diese sehr gern“. Berufsbegleitend wird selbst ausgebildet, interessierten Schülern Praktika vermittelt.

Jedes Jahr gehen ein bis drei Kolleginnen in Ruhestand

Ute Leipnitz, Leiterin der Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Grimma-West, braucht definitiv in den nächsten fünf Jahren neues Personal. „Bei uns werden pro Jahr ein bis drei Kolleginnen in den Ruhestand gehen“, sagt sie.

Der Altersspiegel der Erzieher im Landkreis Leipzig (Stand Juni 2017). Quelle: Landkreisverwaltung

Antje Letzner arbeitet in dieser Kita, wo 160 Kinder spielen, singen und lachen. Seit 1987 ist sie Erzieherin – und das über Jahrzehnte mit viel Freude. „Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden“, sagt sie. Wichtig sei für diesen Beruf „viel Herz“.

Aus Erfahrung weiß sie jedoch, dass so manche die Ausbildung absolviert, später aber woanders arbeitet, „weil sie in der Praxis merkt, dass es doch nicht so passt“. Das sei schade für jeden Kindergarten, der Personal sucht.

Groitzsch stellt seit Jahren junge Leute ein

Die Kleinstadt Groitzsch hat fünf Kindertagesstätten unter eigener Regie, eine sechste wird gerade gebaut. Den Engpass bei Erziehern hat Hauptamtsleiterin Silke Große schon seit acht Jahren im Blick: „Wir haben viele junge Kolleginnen eingestellt.“ 53 Erzieherinnen und zwei Erzieher arbeiten derzeit für die Stadt, alle Stellen sind aktuell besetzt.

Schon viele Jahre stellt die Amtsleiterin Personal ein. Es gab Stellen im Rathaus, auf die sich einst 200 Leute bewarben. „Bei den Erziehern war es aber noch nie so viel. Um die zwanzig Bewerbungen bekamen wir früher auf eine Stelle“, sagt sie. Heute seien es mit Glück drei, „das ist drastisch zurückgegangen“.

Gute Erfahrungen hat die Kommune als Praxispartner für Studenten der Sozialen Arbeit. Einigen von ihnen gefiel es so gut in den Groitzscher Kindergärten, dass sie nach dem Studium dablieben. Auch Praktika in der Erzieher-Ausbildung werden gern angeboten. „Da fragen wir gleich, wann die Absolventen fertig werden und schnappen zu“, sagt Silke Große.

Von der Apotheke in die Erzieher-Ausbildung

Solch eine Anfrage hatte auch schon Susann Tolnai, als sie wegen eines Praktikums nachfragte. Dabei ist sie erst im ersten Ausbildungsjahr am Beruflichen Schulzentrum in Grimma. Die 37-Jährige aus Naunhof war bisher in einer Apotheke beschäftigt. Als sie Mutter zweier Kinder war, merkte sie, wie gern sie mit Steppkes spielt, sie betreut und erzieht.

Berufswechsel: Susann Tolnai begann mit 37 eine Ausbildung als Erzieherin. Quelle: Thomas Kube

„Ich dachte, mit Kindern auch beruflich zu arbeiten, das wär’s! Entweder jetzt oder nie“, erzählt sie. Im August 2019 startete die Fachschulausbildung. Bisher mit viel Theorie, bald beginnt das elfwöchige Praktikum.

„Es ist faszinierend, was alles zu diesem Beruf gehört. Man braucht ja so viel Hintergrundwissen“, sagt Tolnai. Die Zeit vergehe wahnsinnig schnell, „das ist kein Unterricht, der so dahin plätschert“.

Ihrer Meinung nach werde dieser Berufsstand oft unterschätzt. Es gehe ja nicht nur darum, Kinder zu beschäftigen, „sondern sie genau zu beobachten und individuell zu fördern“. Das sei eine „wahnsinnige Aufgabe“.

Für Maxi Müller ist es ein Traumberuf seit ihrer Kindheit

Das sieht auch die 19-jährige Maxi Müller aus Grimma so. Schon als Zehnjährige wünschte sie sich, später mal im Kindergarten oder Hort zu arbeiten. „Ich hab’ einen kleinen Bruder, auf den ich früher immer aufgepasst habe. Und meine beiden Tanten sind auch Erzieherinnen“, sagt sie.

Maxi Müller wollte schon immer Erzieherin werden. Jetzt lernt sie am Beruflichen Schulzentrum in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Mit dem Realschulabschluss in der Tasche wurde sie Sozialassistentin und lässt sich nun zur staatlich anerkannten Erzieherin ausbilden. „Mir gefällt’s gut hier, ich lerne ganz viel“, sagt die junge Frau.

Kein Schulgeld an staatlicher Schule in Grimma

Knapp hundert Azubis hat Grimma in diesem Bereich, insgesamt werden 1046 Schüler in unterschiedlichen Fachrichtungen ausgebildet. Es ist die einzige staatliche Schule im Landkreis Leipzig für Erzieher und kostet kein Schulgeld.

„Seit einigen Jahren haben wir auch zunehmend Jungen, was es vorher gar nicht gab“, sagt Schulleiter Jens Schmidt. Die Altersgruppen sind gemischt. Es bewerben sich sowohl junge Schulabgänger als auch Ältere mit einem anderen Berufsabschluss, die noch mal neu starten möchten.

In jedem Ausbildungsjahr sind elf Wochen Praktikum integriert. Doch auch in der Schule haben Susann Tolnai (li.) und Maxi Müller jede Menge Praxis. Hier geht es um ein Märchenprojekt. Quelle: Thomas Kube

Unterstützt wird dies durch Bafög. Susann Tolnai nutzt das: „Ohne Bafög hätte ich die Ausbildung nicht machen können. Drei Jahre selbst zu finanzieren wäre nicht gegangen. Ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt.“

Mehr Infos zur Fachschulausbildung für Erzieher am Beruflichen Schulzentrum in Grimma unter www.bszgrimma.de oder bei Fachleiterin Ines Cyron, Tel. 03437/942033. Zum Bafög kann man sich informieren unter www.das-neue-bafoeg.de

Von Claudia Carell