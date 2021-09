Warum trocknet die Parthe bei Naunhof immer wieder aus?

Naunhof

Wird die ausgetrocknete Parthe zum Normalzustand, fördern die Leipziger Wasserwerke in Naunhof zu viele Wasser, und welche Einschränkungen wird eine mögliche Wasserknappheit für den privaten Bereich mit sich bringen?

Antworten auf diese sowie eine Reihe weiterer Fragen versprach sich dieser Tage ein vielzählig im Alten Naunhofer Kranwerk versammeltes Publikum. Für kompetente Diskussionspartner hatte der Naunhofer Stadtrat Martin Schäfer von der Fraktion Die Linke./Grüne in Person des technischen Geschäftsführers der Leipziger Wasserwerke, Ulrich Meyer, sowie von Gisela Reetz gesorgt. Die Staatssekretärin im Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft wurde vom Referatsleiter Siedlungswasserwirtschaft und Grundwasser, Andreas Eckardt, begleitet.

Großes Wasserdefizit

Dieser fasste denn auch gleich zu Beginn die Entwicklungen der vergangenen drei Jahre zusammen. Gekennzeichnet gewesen seien diese von einem Wasserdefizit, das rund 65 Prozent eines normalen Jahresniederschlages entspreche.

In der Konsequenz seien vielerorts die niedrigsten je gemessenen Grundwasserstände registriert worden, woraus sich eine geringere Speisung der Flüsse ergeben habe und in einzelnen Fällen auch zeitweilige Austrocknen von Fließgewässern.

Leichte Entspannung

Im Verlauf dieses Jahres habe es immerhin eine leichte Entspannung gegeben. Allerdings sei die Speisung der Flüsse aus dem Grundwasser noch lange nicht auf einem optimalen Niveau.

Der Kritik aus dem Publikum, wonach die reichlich 20 Jahre, die seit der letzten Bedarfsanalyse hinsichtlich der Naunhofer Förderkapazitäten der Leipziger Wasserwerke vergangen sind, eine zu lange Zeit seien, begegnete Ulrich Meyer mit einem Rückgriff auf das Jahr 2012.

Voneinander abweichende Modelle

„Ich erinnere mich, dass es damals hieß, wir sollten mehr Wasser abziehen, weil Naunhof andernfalls absaufen würde“, so der technische Geschäftsführer. Und es sei auch keine ausgemachte Sache, dass sich der Trend zur Wasserarmut zwingend verstetigen würde. Vielmehr gebe es durchaus auch Modelle, die von steigenden Niederschlagsmengen insbesondere im Winterhalbjahr ausgehen würden.

„Wir stehen damit vor der Herausforderung, das anfallende Wasser künftig möglichst effektiv für die heißen und trockenen Zeiten zurückzuhalten, in denen es Mensch und Natur benötigen“, so Meyer, der in diesem Zusammenhang das Ideenmodell von der „Schwammstadt“ in die Diskussion einbrachte.

Nachdenken über alternative Quellen

Um die Ressourcen in den Wasserwerken in Canitz und Naunhof, mit denen Meyer zufolge rund 700 000 Bürgerinnen und Bürger in und rund um Leipzig mit Trinkwasser versorgt werden, nicht überzustrapazieren, denke man über alternative Quellen nach. So etwa über die Erhöhung der Rate aus der Fernwasserversorgung sowie die Forcierung von sogenannten Verbundsystemen. Letztere könnten etwa dabei helfen, Bedarfsspitzen in trockenen Sommerzeiten abzudecken.

In jedem Fall, ließ Staatssekretärin Reetz, wissen, gäbe es weder in Dresden noch anderswo schon den Stein der Weisen, mit dem sich alle aus dem Klimawandel ergebenden Folgen lösen ließen. „Es müssen schließlich alle Interessenbelange in Übereinklang gebracht werden, was nicht ausschließt, dass künftig auch Entnahmerechte eingeschränkt werden müssen, um die Wasserversorgung perspektivisch aufrecht erhalten zu können“, so die Staatssekretärin.

Trockene Parthe ist zentrales Thema

Für Naunhofs im Publikum anwesende parteilose Bürgermeister Anna-Luise Conrad ist das Problem der trockenen Parthe und der niedrigen Grundwasserstände eines, das sie sich eigenem Bekunden nach in den nächsten Jahren als zentralem Thema anzunehmen vorhat. „Die Menschen sorgen sich zu recht, dass perspektivisch auch die Naunhof umgebenden Wälder in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Um dies zu verhindern, werde ich notfalls auch Geld in die Hände nehmen.“

Von Roger Dietze