Warum wird sich die Brandiser Innenstadt verändern?

Brandis

Die Stadt Brandis hat beim diesjährigen City-Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ kräftig abgeräumt. Für ihr Projekt „Räume des Wissens - Räume des Erlebens: Innenstadt neu aneignen“ wurde ihr der Hauptpreis und damit verbunden ein Preisgeld von 30 000 Euro zugesprochen. LVZ.de sprach darüber mit Bürgermeister Arno Jesse (SPD).

Herr Jesse, wie groß war die Überraschung?

Arno Jesse: Sehr groß, ich war komplett überrascht. Wir haben uns letztmalig 2004 an diesem Wettbewerb beteiligt, damals erfolglos.

Was mag die Jury aus Ihrer Sicht überzeugt haben?

Zugegebenermaßen haben auch andere Kommunen sehr gute und zum Teil vielleicht sogar kreativere Projekte eingereicht. Aber wir haben ganz offensichtlich mit unserem Gesamtkonzept punkten beziehungsweise überzeugen können. Zudem greifen wir das Thema Innenstadt sozusagen ganzheitlich auf. Wir schauen nicht nur auf die Interessen der Händler, nicht nur nach Aufenthaltsqualität oder nicht nur auf die Architektur. Wir verbinden mit unserem Beitrag vielmehr alle Elemente, um die Innenstadt als Ort der Begegnung zu begreifen und sich anzueignen.

Jugendliche ins Projekt einbinden

Welcher ist der Kern des Brandiser Projektes?

Wir zielen mit diesem auf unsere 1500 Grund- und Oberschülerinnen und -schüler und Gymnasiasten und damit auf eine Zielgruppe, die nicht unbedingt im Fokus beim Thema innerstädtische Entwicklung steht. Aber genau hier sehen wir das Potenzial. Uns schwebt vor, dass unsere Kinder und Jugendlichen perspektivisch nach dem Verlassen ihrer jeweiligen Bildungsstätte nicht auf geradem Weg nach Hause oder zum Musikunterricht gehen beziehungsweise fahren, sondern zuvor zumindest hin und wieder die Innenstadt aufsuchen. Diese erfährt damit im besten Fall eine Belebung und wird zugleich attraktiver für Dienstleistung und Einzelhandel.

Wie wollen Sie die Innenstadtbelebung konkret erreichen?

Mit der Musikarche als einem Standort der Kultur existiert ja bereits eine Verbindung zum Standort der Bildung, als den wir unseren Schulcampus begreifen. Mit der bevorstehenden Einrichtung der Bibliothek im ehemaligen Ratskellergebäude, das mittelfristig um eine von der Stadt erworbene angrenzende Immobilie erweitert werden soll, stellen wir eine weitere Verbindung vom Schulcampus zu einem Standort des Wissens her, an dem wir Lesestoff für unseren Nachwuchs bereitstellen.

Attraktivität der Innenstadt erhöhen

Nach der Schule will dieser aber nicht nur lesen, sondern unter Umständen auch chillen?!

Deshalb beinhaltet das Projekt explizit auch eine Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt im Allgemeinen und des Marktes im Besonderen. Unser Ziel ist es dabei, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Die in das Projekt eingebundenen Jugendlichen haben diesbezüglich einige Ideen eingebracht. Diese reichen von zum Verweilen einladenden Sitzgelegenheiten und einem Sonnen- und Regensegel bis hin zu Hörboxen sowie einer kleinen Arena, in die unter Umständen sogar hin und wieder eine Unterrichtsstunde verlagert werden könnte. Auch könnte ich mir vorstellen, dass Schüler zwischen einem Bibliotheksaufenthalt und ihrem Unterricht in der Musikarche auf den neuen Sitzmöbeln verweilen.

Zur Person Arno Jesse (59, SPD) ist seit 2013 Bürgermeister von Brandis. Der gebürtige Bremerhavener hat in Bamberg Germanistik und Geschichte studiert. Zur Finanzierung seines Studiums gründete er ein Gestaltungsbüro und überlegte mit der Wende, diese Dienstleistung im Osten anzubieten. Seit 2002 lebt er im Brandiser Ortsteil Beucha. Er ist Vater von drei Kindern.

Das alles wird mit 30 000 Euro nicht zu realisieren sein?!

Natürlich stellt das Preisgeld lediglich einen kleinen Input dar, weshalb wir auch weitere auf dieses Projekt bezogene Mittel in den Haushalt einstellen wollen. Aber das Preisgeld ist ein Anfang, und ich bin mir sicher, dass unsere Innenstadt in ein paar Jahren nicht mehr die sein wird, die sie jetzt ist.

Von Roger Dietze