Was Besucher zur Nacht der offenen Dorfkirchen am Sonnabend im Leipziger Land erwartet

Landkreis Leipzig

Zum 15. Mal lädt die Nacht der offenen Dorfkirchen am Sonnabend ein. Die Besucher erwarten Konzerte mit Orgel, Jazz, Klezmer und A-Cappella-Gesang. Es wird Ausstellungen, Poesie und Poetry-Slam geben sowie in Ragewitz ein Marionettentheater für jung und alt. In Großpötzschau kann ein Requiem auf ein Braunkohlerevier erlebt werden.

Vor allem aber geht es darum, einige der 175 Dorfkirchen der Region kennenzulernen. In den USA wird oft schon eine 150 Jahre alte Kirche bestaunt – im Leipziger Land und vielen anderen Gebieten Deutschlands dagegen haben viele Dörfer ein mehr als fünf Jahrhunderte altes Gotteshaus mit reicher Geschichte. Die kann bei Führungen am Sonnabend entdeckt werden, inklusive Andachten, Glockengeläut, Rotwein und Käsehappen.

Kirchennacht ist „gute Marke“

2007 fand diese Veranstaltungsreihe zum ersten Mal im Muldental statt. „Dies hat sich top etabliert und ist zu einer guten Marke geworden“, sagt Superintendent Jochen Kinder. Trotz Corona-Pandemie hielt der Kirchenbezirk wie schon im vergangenen Jahr daran fest. Es seien zwar etwas weniger Gemeinden dabei als sonst dabei, aber dennoch „eine gute Anzahl“.

Das Gotteshaus in Ballendorf veranstaltet eine Sommer-Orgelnacht. Auch Kirchenführung mit Historie zur Kreutzbachorgel sowie Wein und Kerzenschein erwarten die Besucher von 19 bis 21 Uhr. Quelle: Jens Paul Taubert

Wie seit Jahren sind es vor allem Akteure des Muldentals. Nur vier Veranstaltungen finden dieses Mal in der Borna-Geithainer Region statt. Der Superintendent führt dies darauf zurück, dass die Kirchennacht am ersten Sonnabend im Juli eben im Raum Grimma-Wurzen entstand und dort schon eine Tradition hat. Zum 15. Jubiläum wäre es ein guter Anlass gewesen, dafür auch noch verstärkt im Bornaer Gebiet zu werben, aber die Pandemie habe dies leider gebremst. Im nächsten Jahr wolle man das nachholen.

Netzwerk mit vielen Akteuren

Er selbst ist in Lobstädt bei Borna am Sonnabend als Mitwirkender aktiv. Kirchenmusikdirektor Jens Staude wird auf der wunderbar klingenden Orgel spielen, Jochen Kinder einige Texte lesen.

Ein reiches Abendprogramm bietet die Kirche Polenz bei Brandis: Ab 18.30 Uhr sind zu erleben Bläserduo, Poesie einmal anders, Orgelmusik mit sommerlichen Texten, Nachtgedanken „Alles hat seine Zeit“, Turmbesteigung, Beisammensein bei einem Gläschen Wein sowie Glockenläuten um Mitternacht. Quelle: Thomas Kube

Der Superintendent betont die Idee des Netzwerkes. Obwohl dies auch für den sonntäglichen Gottesdienst gilt, wird bei den vielen Veranstaltungen am gleichen Abend deutlich: „Wir bieten in unserer Kirche etwas an und die Gemeinde im Nachbarort auch.“

Veranstaltungen in Dorfkirchen am 3. Juli ALBRECHTSHAIN 19 Uhr Eröffnung der Foto-Ausstellung „Auszeit in Afrika — ein Perspektivwechsel“, Bilder, Eindrücke und Erfahrungen von Katharina Wolff und André Engelhardt 19-21 Uhr offene Kirche mit Ausstellung ALTENHAIN 18 Uhr Orgelkonzert mit KMD i.R. Johannes Dickert ab 19.30 Uhr Kirchenführung, einschließlich Turm und Glocken sowie gemeinsamer Imbiss im Kirchgarten 21 Uhr Andacht und Glockenläuten ALTHEN 18-21 Uhr Offene Kirche 18 Uhr Andacht (Chr. Schniewind) sowie Orgelmusik mit Kantor Rico Feist 21 Uhr Abendsegen (Pfarrer Enge) Es finden Führungen und Informationen zu den geplanten Baumaßnahmen statt. Als Imbiss werden Wintertaler vom Grill angeboten. AMMELSHAIN 18 Uhr Kirchenführung 20-22 Uhr Überraschungslesung, im Anschluss Andacht Am Abend findet eine Büchertauschbörse statt und es gibt Rotwein und Käsehappen. BALLENDORF 19-21 Uhr Sommer-Orgelnacht; Kirchenführung und Historisches zur Kreutzbachorgel inklusive Orgelmusik bei Wein und Kerzenschein BEUCHA 18.30 Uhr Konzert Klezmermusik mit Rozhinkes aus Leipzig, Eintritt 8 Euro 20-22 Uhr offene Kirche mit Imbissangebot 21.30 Uhr Abendandacht und Orgelmusik mit Kantor Heydenreich BÖHLEN ab 19.30 Uhr offene Kirche; ein Sommerabend mit Wort & Klang: Johannes Herwig wird aus seinem Roman „Scherbenhelden“ lesen, über eine Jugend in den 90er Jahren, gerahmt von einem Böhlener Streicherinnenduo, Kirchen- und Turmführung und Gespräch. BORSDORF 18 Uhr Andacht; bis 22 Uhr offene Kirche, Aktionen und Ausstellung zum Thema „Kirche unter anderen Umständen“; Führungen werden nach Bedarf angeboten. DEUBEN 17-19 Uhr Stationsweg zur biblischen Geschichte der Schöpfung. Dieser Weg ist besonders für Familien mit Kindern geeignet. Es gibt Rätsel und kleine Aufgaben zu lösen. GERICHSHAIN 18 Uhr Andacht; bis 20 Uhr offene Kirche; Kirchen- und Turmführungen nach Bedarf; als Imbiss werden Wintertaler vom Grill angeboten. GLASTEN 18-21.30 Uhr Ausstellung mit Bildern der Studentin Juliane Scholz, die verschiedene Waldtiere als Farb- und Bleistiftzeichnungen festgehalten hat. Dazu wird durch Jugendliche „getastet, geflötet, gestrichen und gezupft“ (Orgel, Flöte, Cello, Gitarre). Nach der Musik Begegnung und Gespräch. GRETHEN 18.45 Uhr Grethen im Mittelalter – Geschichten zum Ort 19.30 Uhr Kulinarische Stärkung, dabei Bilderdarstellungen zu Ort und Umgebung 20 Uhr Orgelmusik 20.45 Uhr Kirchenbesichtigung GROSSPÖTZSCHAU 11-18 Uhr Requiem auf ein Braunkohlerevier: Friederike Ottilie Böhm begibt sich auf die Spuren des Braunkohleabbaus im Südraum von Leipzig. Thema sind die Narben bei Menschen und in der Natur. Im Mittelpunkt steht eine Audioinstallation aus Klängen des Kohleabbaus und der Bergbaufolgelanschaften. Sie erinnern an die industrielle Vergangenheit und stellen Fragen nach dem Heute. LOBSTÄDT 21 Uhr Orgelmusik und Texte mit KMD Jens Staude (Orgel) und Superintendent Dr. Jochen Kinder (Texte) MACHERN 19.30-20.30 Uhr Bunter Blumenstrauß sommerlicher Lieder mit Dorothea und Michael Bachmann 21 Uhr Musikalische Abendandacht NEPPERWITZ 18-23 Uhr offene Kirche; Führungen werden nach Bedarf angeboten POLENZ 18.30 Uhr Polenzer Bläserduo Ronja & Frank 19 Uhr „Nonnen im Kloster“ — Poesie einmal anders 20 Uhr Kantor Heydenreich an der Orgel, Pfarrer Steinert mit sommerlichen Texten 21 Uhr Nachtgedanken „Alles hat seine Zeit“ 21.30 Uhr Turmbesteigung und Beisammensein bei einem Gläschen Wein 24 Uhr Glockenläuten zur Nacht RAGEWITZ 18 Uhr Rumpelstilzchen (15 Minuten, ab 5 Jahren) und 19.30 Uhr Max und Moritz (1 Stunde, 6-99 Jahre) mit der mobilen Marionettenbühne „Theater aus der Truhe“; danach erzählt mit Liedern und Anekdoten Puppenspieler Gernot Hildebrand vom 19. Jahrhundert REGIS 17 Uhr Ausstellungseröffnung 18 Uhr Musikalisches Abendgebet SACHSENDORF 18.30 Uhr Musikalische Andacht – Musik für Violine, Violoncello und Orgel im Wechsel mit Gebeten und biblischen Lesungen 20 Uhr Open-Air-Nachtgebet mit Jazz an der Kirche, Mix aus Live-Musik und modernen Texten THRENA 17.15 Uhr Wort-Spiele, Poetry-Slam mit Karim Kohl 18 Uhr Raum der Stille 19 Uhr Familien-Klänge – wenn Eltern und Kinder gemeinsam musizieren... 20 Uhr Taizé-Andacht ZÖBIGKER 21-22 Uhr Ein musikalisch-literarischer Abend mit der Künstlerfamilie Dreßler aus Markkleeberg ZWEENFURTH 17-19 Uhr Musik und Wein — Besinnliches und Beschwingtes mit dem A-Cappella-Ensemble „MEHRals4“: Gesänge des Mittelalters, Polyphonie der Hochrenaissance, romantische Werke und moderne Arrangements von Klassikern der Popularmusik 19-20.45 Uhr Imbiss, Gespräche, Kirchenführung 21-22 Uhr Abendgebet nach der Liturgie von Taizé

Generell geht es darum, den Schatz der schönen und historischen Dorfkirchen zu zeigen, sagt Jochen Kinder, und damit auch Menschen anzusprechen, die sonst nicht so viel mit Kirche am Hut haben. Nicht wenige stellen sich für diesem Abend einen richtigen Plan zusammen, steigen aufs Rad oder ins Auto und besuchen 18 Uhr eine Ausstellung, 20 Uhr ein Konzert und zum Abschluss eine Taizé-Andacht in Gotteshäusern, die sie bisher noch nicht kannten.

Von Claudia Carell