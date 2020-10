Was für Traditionsbäcker im Landkreis Leipzig das Reformationsbrötchen bedeutet

Landkreis Leipzig

Im Oktober sind die Reformationsbrötchen an der Reihe. Das hat seit Jahrzehnten bei Gerald Hofmann Tradition. Der 63-jährige Meister seines Fachs bäckt in Panitzsch bei Borsdorf diese besonderen Brötchen immer vom 1. bis 30. Oktober. „Das wird sehr stark nachgefragt“, sagt er. 250 bis 500 Stück entstehen täglich in seiner Backstube – fürs Geschäft vor Ort, eine Filiale sowie einen mobilen Verkaufswagen. Je näher der Reformationstag rückt, umso besser verkaufe sich die süße Leckerei.

„Jeder Bäcker hat dafür sein eigenes Rezept“, sagt Hofmann. Er verwende Schmelzbutter und in Rum getränkte Sultaninen, am liebsten die aus Australien oder Südafrika, „das sind die schmackhaftesten“. In die Mitte jedes Brötchens setzt er einen Klecks Himbeermarmelade. Die exakte Rezeptmischung wird nicht verraten, da lässt sich kein Meister in die Karten schauen.

Auch wenn die Zutaten nicht ganz billig und das Gebäck zeitaufwendig sei, wolle er an der Qualität nicht sparen. „Der Kunde liebt die Qualität, auch wenn es ein paar Cents mehr kostet“, ist er sicher.

„Ich kann meine eigenen Sachen kreieren“

Dabei kann er auf eine lange Familienerfahrung bauen. Seine Bäckerei, 1885 gegründet, gibt es in fünfter Generation, er übernahm sie 1990. Die sechste Generation steht schon in den Startlöchern: Seine Tochter und ihr Mann, beide ebenfalls Meister, werden das Geschäft einst weiter führen.

Viel Handarbeit steckt im Reformationsbrötchen. Quelle: Thomas Kube

Gerald Hofmann liebt seinen Beruf: „Ich kann immer meine eigenen Sachen kreieren. Das macht mir so viel Spaß“, sagt er. Und das mit den unterschiedlichsten Zutaten. Zu DDR-Zeiten habe es ja oft an Materialien gefehlt. Damals konnte er bei den Reformationsbrötchen zum Beispiel nur Schmelzmagarine verwenden, mit Zitronat und Sultaninen war es schwierig. Doch heute gebe es glücklicherweise genug von allen.

Traditionsgebäck immer im Oktober

Sicher, ein Bäcker muss zeitig aufstehen. Halb zwei oder halb drei steht er meist in der Backstube, sonnabends sogar schon 0.45 Uhr, „aber dafür habe ich eher Feierabend“, meint er. Und der Arbeitsweg ist kurz: „Ich gehe die Treppe runter und bin auf Arbeit.“

„Bei uns wird das Reformationsbrötchen schon sehr lange gebacken“, sagt auch Anke Claus von der gleichnamigen Bäckerei aus Geithain mit Filialen in Bad Lausick und Greifenhain. Sie und ihr Mann führen das 1877 gegründete Familiengeschäft in vierter Generation. Ihr Schwiegervater hat die vierzig Jahre davor auch schon immer im Oktober diese Brötchen gebacken.

Rezept: Mischung ist ein Geheimnis

„Das gehört in die Zeit, die Leute warten darauf. 14 Tage vorm Feiertag geht es bei uns los und ein paar Tage danach gibt es auch noch Reformationsbrötchen“, berichtet sie. Denn es gebe Kunden, die bis zum Feiertag warten, ehe sie das süße Gebäck kaufen und genießen.

Die meisten Bäcker stellen im Oktober das Traditionsgebäck in großer Stückzahl her, oft mehrere Hundert pro Tag. Quelle: Thomas Kube

Jeder Bäcker habe dabei sein eigenes Rezept. Die Zutaten sind oft die gleichen, aber die Mischung sei jeweils ein Geheimnis. Was die Süße betrifft, gibt es beim Bäckermeister Claus Unterschiede. So werden die Brötchen verschieden bestrichen, mal mehr und mal weniger süß. Damit wolle man – je nach Kundenwunsch – den Zucker mit Maß einsetzen.

Mit Kunden darüber schwatzen

Für Anke Claus symbolisiert das Reformationsbrötchen die Lutherrose, die der Reformator als Siegel benutzte. Sie weiß, dass diese Rose eigentlich fünf Zacken hat. Aber im Laufe der Zeit haben wohl die meisten Bäcker es bei vier Zipfeln des Brötchens belassen – weil es einfacher herzustellen ist.

Bäckermeister Sven Claus führt den 1877 gegründeten Familienbetrieb in der vierten Generation. Quelle: privat

Mit den Kunden kommt sie durchaus zu dem Thema ins Gespräch. „Ach, bei Ihnen gibt es Reformationsbrötchen. Ich bin aber katholisch“, sagte neulich ein Mann lachend im Geschäft. Im heiteren Gespräch entstand die Idee, mal „ein ökumenisches Brötchen“ zu backen. Ein anderer Kunde wollte „so eine Schnecke da“. Als er vom Reformationsbrötchen hörte, war er erstaunt: „Noch nie gehört.“

Große Freude: Dinge mit der Hand fertigen

In großen Stückzahlen entstehen jetzt in der Backstube Claus diese Brötchen. Dafür werden zum Beispiel mal keine Pfannkuchen gebacken. „Das ist sonst nicht zu schaffen, wenn wir gute Qualität liefern wollen“, sagt die Geithainerin. Schon früh um eins fangen die ersten Mitarbeiter an. Insgesamt 14 Beschäftigte hat das Familienunternehmen mit Historie.

Mancher Kunde, der um die 90 ist, erinnert sich noch, wie er als Kind am warmen Feuerofen beim Großvater des heutigen Bäckermeisters Sven Claus gesessen hat, um sich aufzuwärmen. Die Liebe zum Handwerk hat sich über Generationen erhalten: „Handwerk ist so kreativ, jeden Tag aufs Neue“, sagt Anke Claus. Dabei hat sie selbst zunächst Schneiderin gelernt und ist dann ins Geschäft bei ihrem Mann eingestiegen.

Die Freude, Dinge mit der Hand zu fertigen, wollen sie und ihr Mann gern an den Nachwuchs weiter geben. Deshalb arbeiten regelmäßig Schülerpraktikanten mit in Geschäft und Backstube, auch aktuell jetzt in den Herbstferien. Da können sie bei den Reformationsbrötchen helfen.

Stichwort Reformationsbrötchen Ein Reformationsbrötchen ist ein süßes Hefeteig-Gebäck. Es soll die Lutherrose, das Siegelzeichen von Martin Luther, symbolisieren, heißt eine Theorie. Die Lutherrose hat fünf Blätter, die meisten Reformationsbrötchen bilden jedoch nur vier ab – weil dies wohl den Fertigungsprozess vereinfacht. In der Mitte zeigt die Lutherrose ein rotes Herz mit einem Kreuz. Dies wird beim Reformationsbrötchen oft durch einen Klecks Marmelade und zwei kreuzweise darüber gelegte Teigstreifen symbolisiert. Eine weniger verbreitete Theorie vermutet eine andere Abstammung dieses Brötchens: Es soll eine Bischofsmütze, eine Mitra, aus der Reformationszeit darstellen. Eine dritte Theorie besagt, dass jede der vier Ecken je einem Mitstreiter Luthers gewidmet sei. Darüber berichtet das Online-Lexikon Wikipedia. Das Reformationsbrötchen habe eine Tradition in Mitteldeutschland. Es ist Brauch, dass speziell im Oktober jedes Jahres diese besonderen Brötchen von fast allen Bäckereien im Verbreitungsgebiet angeboten werden, denn der 31. Oktober ist Reformationstag. Die Geschichte des Gebäcks ist weitgehend ungeklärt, heißt es weiter. Es gebe die Theorie, dass es sich aus dem Brauchtum des katholischen Martinstages entwickelt hat, sozusagen als Pendant zum Martinshörchen. Eine ältere Theorie hält es für eine evangelische Abwandlung ähnlicher Gebäcke zu Allerseelen am 2. November, wenn die römisch-katholische Kirche ihrer Verstorbenen gedenkt.

