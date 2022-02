Was haben Gymnasien und Oberschulen im Muldental zu bieten?

Landkreis Leipzig

Jetzt haben sie es schwarz auf weiß vorliegen. Am letzten Schultag vor den Winterferien erhielten Sachsens Viertklässler ihre Bildungsempfehlungen. Doch welche weiterführende Schule ist in Zukunft geeignet? Für die, die sich noch nicht festgelegt haben, bieten wir einen Überblick über Besonderheiten und Profile von Gymnasien und Oberschulen der Region.

Freies Gymnasium Borsdorf

Freies Gymnasium Borsdorf Quelle: Ines Alekowa

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Latein

Besonderheiten: Zweizügig mit max. 26 Schülern je Klasse, Unterrichtsräume mit hochwertiger, technischer Ausstattung, kombinierte Schul- und Gemeindebibliothek im Haus; optimale Verkehrsanbindung an Bus/Bahn; erweiterte Stundentafel: zweite Fremdsprache ab Kl. 5 und eine Soziale Stunde pro Woche; fächerverbindender Profilunterricht modularisiert, zum Teil bilingual; fachübergreifendes Methodentraining in den Kl. 5-10; intensive Berufs- und Studienorientierung von Kl. 5-12; Angebot zum eigenständigen, wirtschaftlichen Handeln im Rahmen einer Schülergenossenschaft mit Schülercafé; umfangreiches Ganztagsangebot inklusive Tanz- und Musikschule; Schulkleidung

Anmeldung: Aufnahmegespräche ab sofort möglich

Information: virtueller Rundgang über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 377

Aktuelle Lehrerzahl: 33 + 5 Referendare

Schulleiterin: Frau Kai Hakl

Adresse: Heinrich-Heine-Straße 33, 04451 Borsdorf

Telefon: 034291 31572 / Fax: 034291 31570

Internet: www.freies-gymnasium-borsdorf.de

E-Mail: sekretariat@freies-gymnasium-borsdorf.de

Gymnasium Brandis

Gymnasium Brandis Quelle: Andreas Döring

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch, Latein, Spanisch

Besonderheiten: schulspezifisches Profil (Kopplung von mathematisch-naturwissenschaftlichen und künstlerischen Inhalten) und 3. Fremdsprache; fächerverbindender Wahlgrundkurs „Der Weg ins Berufsleben“; Förderung bei Teilleistungsschwäche LRS und inklusive Betreuung; Teilnahme an Wettbewerben; Erwerb von anerkannten Sprachzertifikaten (TELC; DELF), Förderung des logischen Denkens durch Schach; Studienorientierungstag an der Schule; vielfältiges Ganztagsangebot mit internen/externen Partnern, Schulchor und Schulclub

Anmeldung:11. Februar bis 4. März kontaktlos; bei Bildungsempfehlung für die Oberschule persönlich nach Terminvereinbarung

Information: Powerpoint-Präsentation für Eltern über die Homepage (Passwort über Sekretariat)

Aktuelle Schülerzahl: 382

Aktuelle Lehrerzahl: 52

Schulleiterin: Silke Kirsten

Adresse: Schulstraße 3, 04821 Brandis

Telefon:034292 70810 / Fax: 034292 70819

Internet: www.gymnasium-brandis.de

E-Mail: sekretariat@gymnasium-brandis.de

Gymnasium St. Augustin zu Grimma

Gymnasium St. Augustin zu Grimma Quelle: Andreas Döring

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein, Russisch, Spanisch

Besonderheiten:Das Gymnasium ist Kompetenzzentrum für Begabungs- und Begabtenförderung. Für eine Klasse pro Jahrgangsstufe wird eine vertiefte sprachliche Ausbildung in Englisch angeboten. Basierend auf der Förderung in Kl. 5/6 werden ab Kl. 7 ausgewählte Fächer in Englisch unterrichtet. Für alle Schüler besteht die Option des Erwerbs anerkannter Sprachenzertifikate. Für die Regelklassen werden das naturwissenschaftliche, gesellschaftswissenschaftliche und musisch-künstlerische Profil angeboten. Ein vielfältiges Ganztagsangebot fördert individuelle Stärken. Der Schule ist ein Internat angegliedert.

Anmeldung: bevorzugt postalisch, 11. Februar bis 4. März, detaillierte Informationen über die Homepage

Information:virtueller Schulrundgang/weitere Informationen auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 833

Aktuelle Lehrerzahl: 78

Schulleiter: Karsten Schrempel

Adresse (Stammhaus): Klosterstraße 1, 04668 Grimma

Telefon: 03437 911309 / Fax: 03437 911312

Internet: www.staugustin.de

E-Mail: schule@staugustin.de

Evangelisches Schulzentrum Muldental in GroßbardauOberschule/Gymnasium

Evangelisches Schulzentrum Muldental in Großbardau Quelle: Schule

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten:Mentorensystem zur Schülerbegleitung; inklusive Unterrichtung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf; Fachunterricht mit max. 21 Schülern pro Lerngruppe; offene Lernformen wie: projektbezogene Freiarbeit in Kl. 5-9 und Lernbüro in Kl. 5-7; intensive Berufsorientierung: Potenzialanalyse, fächerverbindender Wahlgrundkurs „Auf dem Weg ins Berufsleben“ und Praktika von Kl. 7-10; Rüstzeit und Kindergartenpraktikum in Kl. 7; Herausforderungen in Kl. 8; staatlich anerkannte Abschlüsse: (qualifizierte) Hauptschule, Realschule, Abitur; Schüleraustausch mit Frankreich; Schulsozialarbeit, Präventionsprogramm Lions Quest, Ganztagsangebote für alle Altersstufen, Schulclub – Betreuung von 7-16 Uhr

Anmeldung: Informationen auf der Homepage

Information: Tag der offenen Tür im Oktober, virtueller Schulrundgang über die Homepage möglich

Aktuelle Schülerzahl:117/150

Aktuelle Lehrerzahl: 35

Schulleiter: Christian Straß

Adresse: Pestalozzistraße 2/4, 04668 Grimma, Ortsteil Großbardau

Telefon: 03437 7067977 / Fax: 03437 7067978

Internet: www.eva-schulze-mtl.de / www.facebook.com/EvaSchulzeMtl

E-Mail: sekretariat@eva-schulze-mtl.de

Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg

Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg Quelle: Andreas Döring

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Latein

Besonderheiten: naturwissenschaftliches und gesellschaftswissenschaftliches Profil; eine Klasse pro Jahrgangsstufe mit vertiefter Ausbildung (Paragraf-4-Schule) im musischen Bereich; Präventionsprogramm Lions-Quest Erwachsenwerden; Ganztagsangebote in vielfältiger Form; Schulpartnerschaften mit den Niederlanden und den USA; breites Angebot an Leistungskursen in der Oberstufe

Anmeldung: für den vertieft musischen Bereich spezielle Aufnahmeprüfung nach Einladung und Absprache; Informationen auch über die Schulhomepage

Information: bis 4. März virtueller Nachmittag der offenen Tür über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: ca.1000

Aktuelle Lehrerzahl: 100

amtierende Schulleiterin: Constanze Ambrosch

Adresse: Mehringstraße 8, 04416 Markkleeberg

Telefon: 0341 356890 / Fax: 3568930

Internet: www.rudolf-hildebrand-schule.de

E-Mail: sekretariat@rudolf-hildebrand-schule.de

Freies Gymnasium Naunhof

Freies Gymnasium Naunhof Quelle: Andreas Döring

Fremdsprachen:Englisch, Spanisch, Chinesisch (dritte Fremdsprache)

Besonderheiten: Bereits ab Klasse 5 wird Spanisch als vorgezogene zweite Fremdsprache unterrichtet. Als gebundene Ganztagsschule wird eine garantierte Betreuungszeit von 7.30 bis 16 Uhr angeboten. Der Unterricht wird ergänzt durch offene Lernformen wie zum Beispiel das Lernbüro und Neigungskurse im Mittagsband

Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über ein Gespräch mit der Schulleitung bis Mitte Februar. Dazu bitte telefonisch einen Termin vereinbaren.

Information: virtueller Schulrundgang über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 373

Aktuelle Lehrerzahl: 39

Schulleiterin: Claudia Stichler

Adresse: Wiesenstraße 36, 04683 Naunhof

Telefon: 034293 474770 / Fax: 034293 4747799

Internet: www.freies-gymnasium-naunhof.de

E-Mail: sekretariat@freies-gymnasium-naunhof.de

Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium Wurzen

Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium Wurzen Quelle: Schule

Fremdsprachen: Englisch, Spanisch, Latein, Russisch

Besonderheiten:vierzügiges allgemeinbildendes Gymnasium; bilinguale Ausbildung in Modulen ab Kl. 5; schulspezifische Profile: mathematisch-naturwissenschaftlich, künstlerisch, sportlich; Leistungskurse in Kl. 11/12: Mathematik, Deutsch, Englisch, Geschichte, Biologie, Chemie, Kunst; fächerverbindende Grundkurse Psychologie und TAI in Englisch als Unterrichtssprache; Zertifikatsschule Russisch (TRKI) und Spanisch/Englisch (TELC); Zertifikat Latinum; Tennisplatz-/Schwimmhallennutzung; langjährige Chorarbeit; umfangreiches Ganztagsangebot; intensiver Schüleraustausch mit Spanien, Schweden, Russland

Anmeldung: 14. Februar 8-14 Uhr, 15. Februar 8-18 Uhr, 1. März 9-18 Uhr, Anmeldung für Kinder mit Bildungsempfehlung für das Gymnasium auch per Post

Information: virtueller Tag der offenen Tür über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 756

Aktuelle Lehrerzahl: 70

Schulleiterin:StD Marina Schwarzbach

Adresse: Am Gymnasium 3, 04808 Wurzen

Telefon: 03425 90390 / Fax: 03425 903955

Internet: www.gymnasium-wurzen.de

E-Mail: postmaster@gymnasium-wurzen.de

Oberschule „Werner Seelenbinder“ Bad Lausick

Oberschule „Werner Seelenbinder“ Bad Lausick Quelle: Andreas Döring

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch

Besonderheiten:Leistungsdifferenzierte Förderung, Förderstipendien; Prüfungstraining, Vorbereitung auf Berufliches Gymnasium, Berufsfrühförderung, Berufsmesse; Projektangebote, Wettbewerbsteilnahme; Traditionsveranstaltungen; Kooperationsverträge mit regionalen Unternehmen und Organisationen; Schulsozialarbeit, Streitschlichter, Schulklub; Ganztagsangebote; Arbeitsgemeinschaften und Wahlbereiche im künstlerischen, sportlichen, förder- und MINT-Bereich; sanierte Schule mit modernen Fachkabinetten, neue Sporthalle und Sportplatz; aktiver Schulförderverein

Anmeldung: Vom 21. Februar bis 3. März nur nach vorheriger tel. Vereinbarung, Terminvergabe vom 11. bis 16. Februar, genaue Informationen auf der Homepage

Information:Schulprogramm und schulische Angebote über die Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 342

Aktuelle Lehrerzahl: 31

Schulleiterin: Anke Schneider

Adresse: Frohburger Straße 9, 04651 Bad Lausick

Telefon:034345 22808 / Fax: 034345 22822

Internet: www.oberschule-badlausick.de

E-Mail: kontakt@oberschule-badlausick.de

Oberschule Böhlen

Oberschule Böhlen (Grimma) Quelle: Oberschule Böhlen (Grimma)

Fremdsprachen: Englisch, Russisch ab Kl. 6 (fakultativ)

Besonderheiten:Erziehung und Einhaltung von Regeln und Normen stehen im Vordergrund, Höflichkeit, Ordnung, Sauberkeit und Disziplin werden jeden Tag gelebt; familiäre und gewaltfreie Schule; modernste Ausstattung und große helle Unterrichtsräume/Fachkabinette; Schulsozialarbeiter, Berufseinstiegsbegleiter, LRS-Hilfe; behindertengerecht mit Fahrstuhl; Schulbushaltestelle am Schulgelände; 16 Ganztagsangebote; Schulpartnerschaft mit Tschechien; GTA- und Buskinderbetreuung; Frühstücks-/Mittagsversorgung

Anmeldung:im neuen Schulgebäude11. Februar 15-20 Uhr (Gespräche mit Lehrern möglich), 1. März 8-18 Uhr, 2. März 8-13.30 Uhr, 4. März 8-12 Uhr; im alten Schulgebäude: am 14., 15. Februar 8-13 Uhr, 17. Februar 11-17 Uhr

Information: Am 28. Februar beginnt der Unterricht im neuen Schulgebäude, Eindrücke von der Schule gibt es unter https://youtu.be/WuD8fBiYNuc

Aktuelle Schülerzahl: 330, 15 Klassen, 2 Hauptschulklassen

Aktuelle Lehrerzahl: 28 + 1 Referendar

Schulleiter: Gunter Hempel

Adresse: Wiesentaler Str. 3, 04668 Grimma, Ortsteil Böhlen

Telefon: 034386 41245

Internet: www.oberschule-boehlen.de

E-Mail:sek@oberschule-boehlen.de

Oberschule Brandis

Oberschule Brandis Quelle: Andreas Döring

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten: intensive Betreuung der Schüler in der Berufsorientierung; Teilnahme am Projekt der Praxisberater für Oberschulen mit Erstellung einer Potenzialanalyse für jeden Schüler der Kl. 7; Berufswahlpass ab Kl. 7, Berufseinstiegsbegleiter für Hauptschüler in Kl. 8/9, Tag der Berufsorientierung mit Berufemesse, Betriebspraktika in Kl. 8/9 (in Kl. 8 in Zusammenarbeit mit dem BTZ Borsdorf); Förderung von Schülern mit Lernbehinderung, integrative Betreuung und bei Teilleistungsschwäche LRS; umfangreiches Ganztagsangebot; überaus engagierte Schulsozialarbeit; Berufsorientierungsmesse am 13. Juli für Schüler der Einrichtung

Anmeldung: 14. Februar bis 4. März, Zeiten auf der Homepage

Information:Leitbild und Schulprogramm auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 544

Aktuelle Lehrerzahl: 45

Schulleiter: Uwe Storek

Adresse: Poststraße 20, 04821 Brandis

Telefon: 034292 76762 / Fax: 034292 74828

Internet: www.oberschule-brandis.de

E-Mail: sekretariat@oberschule-brandis.de

Oberschule Colditz, Sophienschule

Oberschule Colditz, Sophienschule Quelle: Andreas Döring

Fremdsprachen:Englisch, Russisch

Besonderheiten:moderne Unterrichtsräume; Drei-Felder-Turnhalle; Förderunterricht und Prüfungsvorbereitungswoche für Abschlussklassen; LRS-Förderung; Unterstützung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf; HA-Betreuung; umfangreiche Ganztagsangebote; TELC-Englisch-Sprachzertifikatskurs; Schule mit Qualitätssiegel in der Berufsorientierung; zertifizierte Botschafterschule; Schüleraustausch mit Kasachstan; Schulsozialarbeiter; Berufseinstiegsbegleiter; Praxisberater; Schulvolleyballmannschaften; Schülerpraktika in Unternehmen der Region; Traditionen: Tag der offenen Tür mit Weihnachtsbasteln im Nov./Dez., Hoffest, Schnupperunterricht, Präventionstag; Schulskills; 32 Kooperationspartner

Anmeldung:11. Februar bis 3. März vorwiegend nach telefonischer Anmeldung, ohne Anmeldung am 11. Februar 11-14 Uhr, 1. und 3. März 10-18 Uhr, 2. März 10-16 Uhr

Aktuelle Schülerzahl: 230

Aktuelle Lehrerzahl: 19

Schulleiter: Andreas Horn

Adresse: Schulstraße 12, 04680 Colditz

Telefon: 034381 43440 / Fax: 034381 43459

Internet: www.colditz-oberschule.de

E-Mail: info@colditz-oberschule.de

Oberschule am Wallgraben Grimma

Oberschule am Wallgraben Grimma Quelle: www.flashlight-media.de

Fremdsprachen: Englisch, Französisch ab 6. Klasse

Besonderheiten: für die Klassen 5 und 6 gibt es Sport- und Musikförderklassen; Schulclub; integrative Betreuung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf; Hausaufgabenbetreuung; Qualitätssiegel für Berufsorientierung; praxisbezogener Unterricht, zum Beispiel Berufsorientierungstage im Beruflichen Schulzentrum Grimma; Praktikum im BTZ Borsdorf/bei Elektro Beckhoff; Berufswahlpass; DaZ-Klasse; Auszeichnung „Bewegte und sichere Schule“; Auszeichnung mit dem großen Schule-Wirtschafts-Preis Sachsen 2016; Ganztagsangebote für alle Klassen, zum Beispiel Schulband, Imker; viele außerschulische Partner; aktive Schulsozialarbeit; Englandfahrt; Schüleraustausch mit französischer Schule

Anmeldung: 28. Februar bis 3. März jeweils von 7-17 Uhr

Information: virtuelle Vorstellung der Schule auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 486

Aktuelle Lehrerzahl: 43

Schulleiter: Steffen Kretschmar

Adresse: Wallgraben 23, 04668 Grimma

Telefon: 03437 911203 / Fax: 03437 9996988

Internet: www.oberschule-grimma.de

E-Mail: osg@oberschule-grimma.de

Oberschule im Lossatal

Oberschule im Lossatal Quelle: Schule

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Russisch

Besonderheiten: ruhiges Lernklima; sehr gute Lernatmosphäre; geringer Unterrichtsausfall; individuelle Forderung und Förderung im sprachlichen, mathematischen, medialen und sportlichen Bereich; LRS-Förderung; Auszeichnung für ausgezeichnete Realschulabschlüsse; zielgerichtete Berufsorientierung; Erwerb von Zusatzqualifikationen: Fremdsprachenzertifikat Telc; Ganztagsangebote, unter anderem Hausaufgabenbetreuung, Ballspiele, Schach, Töpfern; ausgezeichnete Projekte: Denkmalschutz, Kunst, Musik, Behindertenhilfe; neues Sportzentrum; Schulsozialarbeit; viele außerschulische Partner; gut organisierter Schülertransport, Schulzeltlager

Anmeldung: 8. Februar, 1. März 8-16 Uhr

Information: Schnuppertag jeweils im November

Aktuelle Schülerzahl: 509

Aktuelle Lehrerzahl: 44

Schulleiterin: Ramona Zauner

Adresse: Karl-Haupt-Straße 3, 04808 Lossatal, Ortsteil Falkenhain

Telefon: 034262 47090 / Fax: 470920

Internet: www.oberschule-lossatal.de

E-Mail: sekretariat@oberschule-lossatal.de

Oberschule Markkleeberg

Oberschule Markkleeberg Quelle: Schule

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten: Starttraining, Soziales Lernen; TELC-Partner; jährlich zwei Projektwochen; Skilager; interaktive Tafeln und moderne Medienausstattung; umfangreiche Berufsorientierung, Praxisberater; Teilnahme am Projekt „Genial sozial“; Wettbewerbe in den Fächern Deutsch, Englisch, Biologie, WTH, Informatik und Sport; DaZ-Klasse für ausländische Kinder; Schulsozialarbeit; vielfältiges Ganztagsangebot, z. B. Wassersport, Graffiti, Podcast /Schulclub; aktive Schülermitwirkung bei traditionellen Schulhöhepunkten, moderne Lehrküche und Technikkabinette

Anmeldung: 22. Februar bis 4. März: Mo.-Fr. 9.30-12 Uhr, am 28. Februar und 3. März 13-16 Uhr (Termine nur nach vorheriger telefonischer Absprache)

Information: virtueller Tag der offenen Tür auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 486

Aktuelle Lehrerzahl: 40

Schulleiter: Ronny Ullmann

Adresse: Geschwister-Scholl-Straße 2, 04416 Markkleeberg

Telefon: 0341 3580767 / Fax: 0341 3581164

Internet: www.os-markkleeberg.de

E-Mail: sekretariat@os-markkleeberg.de

Oberschule Naunhof

Oberschule Naunhof Quelle: Schule

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Besonderheiten: Ganztagsangebote, zum Beispiel Bewegtes Lernen, Kreativkurse, sportliche Aktivitäten, Hausaufgabenbetreuung, spezielle Förderung für LRS und Dyskalkulie, Schulclub; Schulsozialarbeit; Streitschlichter; Arbeitsgemeinschaften wie Fußball, Tanz- und Theatergruppe, Robotik; Unterstützung bei der Berufsfindung in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und Berufsbegleitung; berufsvorbereitende Praktika in Klasse 8/9 mit Potenzialanalyse, fächerverbindender Unterricht

Anmeldung:28. Februar bis 4. März nur telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg

Information: Tag der offenen Tür am 10. Februar, 16-18 Uhr, virtueller Tag der offenen Tür unter https://bbb.schullogin.de/fri-zk5-nut-75v

Aktuelle Schülerzahl: 404

Aktuelle Lehrerzahl: 32

Schulleiter: Friedemann Rüger

Adresse: Wurzener Straße 38, 04683 Naunhof

Telefon: 034293 29295 / Fax: 034293 29295

Internet: www.oberschule-naunhof.de

E-Mail:sekretariat@oberschule-naunhof.de

Oberschule Trebsen

Oberschule Trebsen Quelle: Andreas Döring

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch

Besonderheiten: Moderne, helle, schülergestaltete Unterrichtsatmosphäre; diverse Fachkabinette, Medien- und Präsentationstechnik; LRS-Betreuung von Kl. 5 bis 10; Förderunterricht in Kl. 5 und 6; Schulclub mit Betreuungsangebot; Schulsozialarbeiterin; Berufsorientierungskonzept ab Kl. 7: Elternarbeitstag, Potenzialanalyse, Werkstatttage BTZ Borsdorf, Projekt „fit for live“, Betriebspraktikum, Bewerbungstraining; Kreativangebot; GTA (z. B. Bowling, Katastrophenschutz, 10-Finger-Schreiben, Kochen); frei nutzbare Trinkwasseranlage; digitale Kommunikation über LernSax – big blue button und Homepage

Anmeldung:28. Februar bis 4. März nach vorheriger Terminabsprache, weitere Informationen über die Homepage

Information: virtueller Rundgang auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 408

Aktuelle Lehrerzahl: 35

Schulleiterin: Jenny Wende

Adresse: Wurzener Straße 4, 04687 Trebsen

Telefon: 034383 41281 / Fax: 034383 63674

Internet: www.oberschule-trebsen.de

E-Mail:sekretariat@oberschule-trebsen.de

Pestalozzi-Oberschule Wurzen

Pestalozzi-Oberschule Wurzen Quelle: Andreas Döring

Fremdsprachen: Englisch, Russisch, Französisch

Besonderheiten: Bundesweit einzige Schule mit „flipped classroom“ im Englischunterricht; Unterrichtsräume mit moderner technischer Ausstattung; Betreuung im Schulclub; Förderunterricht für Schüler mit LRS, Dyskalkulie; Methodentraining; engagierte Schulsozialarbeit; intensive Berufsorientierung mit Berufseinstiegsbegleitung; Sprachenzertifikat TELC; einwöchiges Winterlager in Altenberg der 7. Klassen; Sprachreise der 9. Klassen nach England; Ganztagsangebote wie Kreativtag, Töpfern, Junge Naturforscher, Outdoorvagabunden

Anmeldung:28. Februar bis 3. März 10-18 Uhr, 4. März 8-10 Uhr nach Terminvergabe per E-Mail

Information: Schulprogramm auf der Homepage

Aktuelle Schülerzahl: 463

Aktuelle Lehrerzahl: 39

Schulleiter: Steffen Rößler

Adresse: August-Bebel-Straße 38, 04808 Wurzen

Telefon: 03425 8560260 / Fax: 03425 8560269

Internet: www.pesta-wurzen.de

E-Mail:pesta-ms.wurzen@t-online.de

Von LVZ