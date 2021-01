Was passiert, wenn Eltern Schulbesuch verweigern?

Landkreis Leipzig

Einerseits sitzen Schüler der Abschlussklassen wie auf Kohlen, geht es doch auf die Prüfungszeit zu. Andererseits plagen Eltern auch Bedenken, ihren Nachwuchs wieder in die Schule zu schicken. „Das Signal, das von einer Schulöffnung ausgeht in einer Zeit, in der bundesweit über die weitere Minimierung von Kontakten und einen noch härteren Lockdown diskutiert wird, ist fatal. Ich halte dies für verantwortungslos“, erklärt der Muldentaler Ingo C. Runge. Er habe massive Bedenken, sein Kind wieder in den Unterricht am Grimmaer Gymnasium St. Augustin zu schicken.

„Würde man aktuell aus einem Land mit vergleichbarem Infektionsgeschehen einreisen, dürfte man ohne Test und Quarantäne nicht an den Arbeitsplatz zurückkehren - warum soll dies in der Schule aber kein Problem sein?“ Vor allem mit Blick auf die Infektionszahlen im Landkreis Leipzig, die nach wie vor zu den höchsten in Deutschland gehören.

Eltern warnen: Auch Lehrer könnten sich leichter infizieren

„Ist es, wenn die Schulen geöffnet werden, nicht zumindest erforderlich, täglich einen verpflichtenden Test durchzuführen?“, fragt Runge. „Wenn Lehrer sich aktuell infizierten und ausfielen, würde dies ja nicht nur die Betreuung der Abschlussklassen beeinträchtigen, sondern zusätzlich die ohnehin schwierige Situation der Betreuung der Kinder im häuslichen Lernen verschlechtern“, gibt der Grimmaer zu bedenken. „Ebenso würde ja auch gerade eine Infektion von Schülern der Abschlussklassen genau das Ziel der Öffnung konterkarieren, nämlich die Zukunftschancen der Kinder und Jugendlichen zu sichern, sei es durch mögliche medizinische Folgen einer Erkrankung oder durch den dann erneuten Ausfall von Lernzeit.“

Schulen gelten nicht als Hotspots – deshalb keine Test-Pflicht

Das sächsische Kultusministerium führt ins Feld, dass die Sicherheit an den Schulen für die Abschlussklassen erhöht worden sei – zum einen durch die freiwilligen Tests, aber auch das Konzept der geteilten Klassen, wie Sprecherin Susann Meerheim erklärt. „Zudem gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln. Werden Abstände nicht eingehalten, sind Masken zu tragen.“ Laut Kultus-Pressestelle seien die Schulen keine Hotspots. „Das ist auch ein Grund, warum hier die rechtliche Grundlage für einen verpflichtenden Test fehlt“, so Meerheim. In Pflegeheimen hingegen sei das Risiko zu erkranken und an Corona zu sterben bedeutend höher, so dass hier eine Test-Pflicht gerechtfertigt sei.

Kultus: Nur Risikoschüler von Schulpflicht ausgenommen

Und was passiert, wenn Prüflinge dennoch dem Präsenzunterricht fernbleiben? „Dann greift das normale Prozedere“, erläutert die Sprecherin. „Der Lehrer wird sich hier zunächst einmal beim Schüler beziehungsweise dessen Eltern erkundigen, was der Grund für das Fehlen ist.“ Befreit von der Schulpflicht seien lediglich Risikoschüler, die weiter zu Hause unterrichtet werden. Dafür sei aber die Vorlage eines ärztlichen Attests erforderlich.

