Frohburg

Ein grün-weiß bedruckter Zettel mit der Aufschrift „Herdenschutzseminar“ wies zum Reitturnierplatz in Frohburg. Dort warteten 15 Tierhalter darauf, dass es losgeht. Darunter Udo Wolf. Er ist Fischer und bewirtschaftet mit seinem Familienbetrieb die Eschefelder Teiche bei Frohburg. Diesmal ging es nicht um Karpfen, sondern um seine 50 Schafe, welche die Dämme rund um die Teiche abgrasen.

„Das mit dem Wolf ist für uns schon ein Thema“, sagte er. Spätestens seit Ende vergangenen Jahres im nahen Streitwald 17 Schafe gerissen wurden. Die Wölfe töteten acht der Kameruner sofort, neun weitere starben später an den Bisswunden. Eine Entschädigung bekamen die Halter nicht – weil der Mindestschutz in Form von Zäunen nicht gewährleistet war.

Informationen an drei Stationen

Genau das war das Thema des Seminars: Mindestschutz, der zu 100 Prozent gefördert wird. Udo Wolf hat zwar in den vergangenen Jahren auf 2000 Metern Zäune für seine Schafe gebaut, doch die würden auf weiten Strecken nicht den Anforderungen entsprechen. Denn: „Da huppt der Wolf problemlos drüber“, meinte der Sachse.

Er verstehe ja generell nicht, warum diese Tiere in solch einer dicht besiedelten Region angesiedelt werden sollen, aber das könne er nun mal nicht ändern. „Für uns geht es jetzt darum, Schäden zu vermeiden.“ Darum sei er zu diesem Lehrgang gekommen.

Enrico Steiner (li.) vom Schaf- und Ziegenzuchtverband erklärt hier das Weidezaun-Litzensystem. Quelle: Jens Paul Taubert

Netz- oder Litzenzaun? Welche Höhe muss der haben? Welche Akkus braucht man? Welche Fehler passieren und wie sind sie vermeidbar? Wie läuft die Förderung? Wie erhält man Entschädigung, wenn ein Tier Opfer des Wolfs wird? An drei Stationen auf dem Reitturnierplatz wurden Zäune gezogen, Kniffe gezeigt, informiert und auch übers Große und Ganze diskutiert: Warum soll denn der Wolf hier leben?!

„Wo der Wolf jagt, wächst der Wald“

„Wo der Wolf jagt, wächst der Wald“, weiß ein russisches Sprichwort. So argumentieren auch Experten: Wölfe regulieren den Wildbestand. Dadurch fressen Rehe und Hirsche weniger junge Triebe – und der Wald kann sich verjüngen. Nachdem unsere Vorfahren die Wölfe ausrotteten, wurden diese Tiere 1990 bundesweit unter Schutz gestellt. Der Grundstein für die Rückkehr dieser Tiere war gelegt. Heute sollen 128 Wolfsrudel und 35 Paare in Deutschland leben.

Über die Ansiedlung des Wolfes in Deutschland wird kontrovers diskutiert. Quelle: LVZ-Archiv

In Sachsen gibt es derzeit 28 Rudel. Diese Tiere richten auch Schaden an. Von Wolfsübergriffen auf Schafe und Ziegen betroffen sind vor allem Ost- und Nordsachsen, das Leipziger Land bislang weniger. Mit einem Übergriff 2019 und drei Übergriffen 2020 liegt der Landkreis Leipzig weit hinter Bautzen (53 und 34) und Nordsachsen (31 und 32).

Sind Wölfe für Menschen gefährlich? Von einem wildlebenden Wolf geht in der Regel keine Gefahr für Menschen aus, so die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf. Wölfe seien vorsichtige Tiere, die Begegnungen mit Menschen meiden. Berichte über Angriffe aus früheren Jahrhunderten lassen sich zum größten Teil auf tollwütige Wölfe zurückführen. Deutschland ist in Folge der Ausbringung von Impfködern seit 2008 tollwutfrei, heißt es weiter. Ein Angriff durch einen Wolf, wie auch durch andere Wild-, Nutz- oder Haustiere, kann niemals völlig ausgeschlossen werden, teilte der Naturschutzbund mit. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei jedoch äußerst gering. In Europa und Nordamerika gab es in den vergangenen 18 Jahren insgesamt 14 von Wölfen angegriffene Menschen, von denen zwei Fälle (beide in Nordamerika) tödlich waren, so eine Studie. Dagegen stehen allein in Deutschland rund 32.000 Hundebisse pro Jahr. Laut Statistik sterben jedes Jahr drei Personen daran.

Fachstelle Wolf in Sachsen seit 2019

Das kostenlose Schulungsangebot in Frohburg kommt von der Fachstelle Wolf in Sachsen, die es seit 2019 gibt. Deren Chef Matthias Rau war mit vor Ort. Der Agraringenieur, selbst Jäger, wünscht sich eine rationale und emotionslose Herangehensweise an dieses Thema: „Der Wolf ist nicht das Problem, der Mensch muss nur vernünftig damit umgehen.“ Es gebe gute technische Möglichkeiten, Nutztiere zu schützen. Und der Wolf gehört in die Region wie Wildschwein, Hirsch und Ringelnatter.

Matthias Rau leitet die Fachstelle Wolf in Sachsen. Quelle: Jens Paul Taubert

Wichtig sei dabei auch die Unterstützung für Kleinsthalter im Nebenerwerb. Laut sächsischer Tierseuchenkasse gibt es davon Hunderte im Landkreis Leipzig: in der Region Grimma 160, im Raum Frohburg 145 und im Pegauer Gebiet 110. Schaf- und Ziegenhalter sollen auf die Begegnung mit dem Wolf vorbereitet werden, damit sie ihre Tiere gut schützen können.

Entscheidend dabei sei ein ausreichend hoher Elektrozaun. Die Anschaffung wird in Sachsen großzügig zu hundert Prozent gefördert. Das wissen noch zu wenige, meinte Rau. Der Freistaat soll im Wolfsmanagement anderen Bundesländern voraus sein.

Förderung für Tierhalter Der Freistaat Sachsen fördert die Prävention vor Wolfsschäden bis zu 100 Prozent. Für Schafe und Ziegen werden mobile Elektrozäune von mindestens 90 cm Höhe einschließlich der benötigten Weidestromgeräte und Batterien gefördert. Zum Schutz von Gatterwild (Rot-, Dam-, Muffel-, Reh- und Schwarzwild) können vorhandene Festzäune mit einem Untergrabschutz ergänzt werden, auch dies wird gefördert. Ebenso wird die Anschaffung von Herdenschutzhunden unterstützt. Für Fragen zu geeigneten Schutzmaßnahmen sowie für grundlegende Informationen zu den Fördermöglichkeiten können sich Interessenten wenden an Herr Klausnitzer, Beauftragter des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Telefon: 0151 / 5055 1465. Die Antragsunterlagen können auf der Internetseite des Landesamtes herunter geladen werden.

Zur Schulung in Frohburg kam Alexander Merker aus Sachsen-Anhalt angereist. Er konnte aus dienstlichen Gründen an den Seminaren in seiner Region nicht teilnehmen. Der junge Mann hat mit seiner Frau 29 Tiere zu Hause in einem kleinen Ort bei Bitterfeld: Schafe, Ziegen, Damm- und Rotwild sowie Ponys. Das sei ein schöner Ausgleich zum Büro-Job, meinte er.

Das Thema Wolf treibt ihn jetzt um. Im Mai wurden vier Tiere seiner kleinen Dammwild-Herde von Wölfen gerissen. „Wegen des Zaunbaus bin ich hier bei dem Seminar und hab’ gute Tipps bekommen“, sagte der Sachsen-Anhaltiner. Er will demnächst die Zäune aufrüsten und damit seine Tiere besser schützen – mit staatlicher Förderung.

Von Claudia Carell