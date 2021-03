Was sagen die Menschen im Landkreis Leipzig zum harten Lockdown

Landkreis Leipzig

Alles zurück auf Lockdown. Die Ministerpräsidentenrunde nimmt die ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie wieder zurück. Die dritte Welle überrollt das Land. Diese muss eingedämmt werden. Doch zu welchem Preis? Was sagen die Menschen im Landkreis Leipzig zum dritten Lockdown und den damit verbunden Einschnitten?

Der Landkreis schließt per Allgemeinverfügung mit Stichtag 24. März auch wieder die Museen. Damit dürfte es mit der avisierten Eröffnung des Deutschen Spielschiffmuseums in Mutzschen am 1. April nichts werden - zumal über Ostern in ganz Deutschland das Leben auf ein Minimum herunter gefahren wird. „Wir arbeiten dennoch auf dieses Datum hin“, so der Vorsitzende des Vereins „Freunde der Spielschiffe“, Claude Bernard. Die Vereinsmitglieder rücken am Wochenende noch zum Großsaubermachen an. „Dann warten wir, bis wir öffnen dürfen. Wir sind startbereit.“ Rund 30 bis 40 Leute hatten sich Bernard zufolge bereits angemeldet.

Letzte Handgriffe: Annett Kurth-Bernard und Claude Bernard richten ein Spielschiff der Firma Greiner, das zuletzt als Lampe in einem Restaurant diente. Quelle: Frank Prenzel

„Wir müssen anfangen, mit der Pandemie zu leben, und sollten uns nicht einsperren“, bewertet der 65-jährige Mutzschener die aktuellen Beschlüsse. Insofern könne er es nicht verstehen, dass Menschen zum Urlaub nach Mallorca fliegen dürfen, ihnen aber ein Besuch von Rügen verwehrt werde. Bernard will nicht wegreden, dass es eine gefährliche Lage sei. Doch mit Museen und Zoos zum Beispiel gehe man zu hart um. Nach einer Studie lägen sie bei der Möglichkeit, sich zu infizieren, ganz am Ende. „Aber wenn die Restaurants nicht öffnen dürfen, sollten wir nicht die spitze Nase machen“, so der Mutzschener. Solidarität gehöre dazu.

Hilflosigkeit und Staatsversagen

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger Quelle: Thomas Kube

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) sieht in den aktuellen Beschlüssen einmal mehr ein Staatsversagen. „Es ist ein Zeichen der Hilflosigkeit.“ Berger zufolge können die Menschen die Regelungen nicht mehr nachvollziehen, etwa eine Ausgangssperre im ländlichen Raum. „Die Leute wollen wissen: Wann werde ich geimpft, wo werde ich getestet. Die Geschäfte wollen wissen: Auf oder Zu.“ Und ein neuralgischer Punkt seien die Kitas und Schulen. Sie aufzulassen, sei ganz wichtig, betont der Rathauschef. In Deutschland müsse „in ganz großen Schritten das Impfen hochgefahren werden“, bekräftigt Berger. Die Zeit brauche mutige Entscheidungen, doch ein zentralistischer, bürokratischer und selbstherrlicher Staat stehe dem entgegen. So sei es auch EU-weit beim Beschaffen der Impfstoffe gewesen.

Atempause für Eltern und Kinder zu kurz

„Mir fällt auch nichts anderes ein“, sagt Christina Kreißig mit Blick auf die Maßnahmen, die die Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin zur Eindämmung der dritten Corona-Welle beschlossen hat. „Aber ich habe auch großes Verständnis für die Eltern.“ Das ist logisch, schließlich ist sie als Leiterin der Zedtlitzer “Sonneninsel“ gewissermaßen Fachfrau, wenn es um Kinderbetreuung geht. Dass ab der nächsten Woche höchstwahrscheinlich auch in Zedtlitz nur noch Notbetreuung angeboten werden darf, bedeutet, „dass die Atempause für Eltern und Kinder viel zu kurz war“. Die Kindertagesstätten sind schließlich noch nicht einmal sechs Wochen wieder geöffnet.

Man kann es nicht allen recht machen

Am Biertisch zu sitzen und Sprüche zu klopfen, sei einfach, sagt der Nerchauer Landwirt Steffen Richter. „Man kann es nun mal nicht allen recht machen.“ Klar gebe es Mängel beim Managen der Krise, doch müssten wir da alle jetzt durch. „Was sind denn die Alternativen?!“ Er jedenfalls möchte mit keinem einzigen der Politiker tauschen, die solch schwierige Entscheidungen zu treffen hätten. „In meinem eigenen Umfeld habe ich einige Fälle gehabt, wo Leute sehr schwer erkrankt waren. Die lagen drei, vier Wochen flach.“ Was ihn besonders nachdenklich stimme, sei der Fakt, dass es zunehmend sportliche Typen erwische: „Also das ganze Gegenteil von mir“, sagt der 59-Jährige, der rund 130 Kilo auf die Waage bringt.

Menschen nicht länger einsperren

Kräuterfee Christine Müller Quelle: Thomas Kube

„Ich finde es unsäglich und schlimm. Ich vermisse Transparenz und die Vielfalt der Meinungen. Es gibt so nützliche Bücher und Videos, so hervorragende Wissenschaftler, die sich mit dem Thema befassen. Warum hört man sie nicht wenigstens an?!“ Kräuterfee Christine Müller (58) betreibt Bioläden in Torgau und Wurzen. Ja, das Virus gebe es, räumt sie ein. „Aber weshalb beschreitet man nicht andere Wege, die Lage wieder in den Griff zu bekommen.“ Die ständige Angst, das Einschüchtern – alles tue ihr unsagbar leid. „Auch, was man mit den Kindern macht. Man kann die Menschen nicht länger einsperren. Das lassen die sich nicht mehr gefallen. Wenn das so weiter geht, eskaliert die Situation.“

Tod für das soziale und gesellschaftliche Leben

Thoralf Lang Quelle: Thomas Kube

Mit völligem Unverständnis hat Thoralf Lang vom Gewerbeverein Borna auf die Entscheidung aus Berlin reagiert. „Dieser Lockdown ist der Tod für das soziale und gesellschaftliche Leben“, drückt er es aus. Gerade jetzt mit dem Beginn des Frühlings müssten vor allem wieder die Kinder raus und zum Sport dürfen. Stattdessen bleiben sie weiter zuhause. „Das ist alles mehr als unbefriedigend. Und eine Lösung rückt in immer weitere Ferne.“ Besonders schlimm finde er das ständige Vertrösten, bis es endlich ausreichend Impfstoffe gebe. „Das alles wurde viel zu lange verschlafen.“

Umfangreiche Testungen

Henry Graichen Quelle: DRK KV Muldental / Nils Geldner

„Die Beschlüsse sind sehr einschneidend und spiegeln den Ernst der Lage wieder“, kommentiert Landrat Henry Graichen (CDU) die Entscheidungen. „Für die Nutzung von Schule und Kita sowie Einrichtungen und Dienstleistungen muss eine Öffnung mit der in Sachsen praktizierten Teststrategie ermöglicht werden! Durch diese umfangreichen und konsequenten Testungen werden Infektionen schnell erkannt und Menschen geschützt. Der Schlüssel zur Pandemiebewältigung ist jedoch das Impfen. Ich traue den Hausärzten das Impfen nach der Priorisierung zu. Dies muss endlich umgesetzt werden!“

Kunden so gut es geht betreuen

Christian Schneider Quelle: Bert Endruszeit

Christian Schneider, Inhaber eines Geschenkeideen-Geschäftes in Grimma, wurde von den jüngsten Beschlüssen auf dem falschen Fuß erwischt. „Das ist ein echter Schlag ins Kontor“, fasst der Grimmaer Einzelhändler seinen Unmut in Worte. „Click & Meet“ sei gegenüber „Click & Collect“ ein echter Fortschritt in den aktuell schwierigen Zeiten gewesen. Er sei zwar grundsätzlich zuversichtlich gestimmt, aber die Rücknahme dieses Services sei nur schwer nachzuvollziehen. „Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten alles mitgemacht, was die Politik von uns gefordert hat. Und jetzt sagt man uns, in euren Geschäften ist es nicht sicher und schickt die Leute dafür in die Supermärkte“, lässt Schneider Dampf ab. Um umgehend nach vorn zu schauen. „Wir müssen das Beste aus der Situation machen und werden unsere Kundschaft weiterhin so gut es geht auf dem Weg von Click & Collect betreuen.“

Click & Meet gut angenommen

Nichts anderes übrig bleibt auch Schneiders Grimmaer Händler-Kollegin Ute Finsterbusch übrig. „Ich war hinsichtlich Click & Meet sehr skeptisch eingestellt, dann aber wurde dieser Service von meinen Kundinnen wirklich sehr gut angenommen“, berichtet die Modehändlerin. Umso tiefer sitze jetzt der Schock. „Ich habe nicht damit gerechnet, weil wir Händler für Click & Meet 40 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kundin vorhalten müssen, was nach meinem Dafürhalten Sicherheit genug bieten sollte“, so Finsterbusch. Sie wolle nicht missverstanden werden, auch sie messe der Gesundheit oberste Priorität bei. Sie habe aber mittlerweile das Vertrauen in die Politik verloren. „Diese hatte ein Jahr Zeit, einen Plan zu entwickeln. Was jetzt dabei herausgekommen ist, verdient diesen Namen jedenfalls nicht.“

Manche sind mutlos und dünnhäutig

Alexander Wieckowski Quelle: Haig Latchinian

„Natürlich ist die Situation im Umgang mit der Corona-Pandemie für uns alle Neuland“, sagt Wurzens Pfarrer Alexander Wieckowski. Doch letztlich, gibt er zu bedenken, kostet die derzeitige „Fahrt auf Sicht“ für Betroffene viel Kraft. Dass die steigenden Inzidenzwerte in Deutschland über Ostern nunmehr zum harten Lockdown führen, mache manchen mutlos und zugleich dünnhäutig. Aus Sicht von Pfarrer Wieckowski müsse es baldigst Öffnungsperspektiven geben und klare Aussichten, „wie wir mit dem Virus leben können“. Außerdem hält er nichts davon, jetzt womöglich wieder sämtliche Kindereinrichtungen und Schulen zu schließen. „Wir sollten endlich dazu übergeben, alle Erzieherinnen und Erzieher sowie alle Lehrerinnen und Lehrer zu impfen.“

Wie eingesperrt sein

Klaus Schwalm Quelle: André Neumann

„Was soll ich von diesen Maßnahmen halten? Nicht viel.“ Das sagt Klaus Schwalm aus Leipzig, der 61-Jährige fährt am Dienstag den wegen des gesperrten Fußgängertunnels eingerichteten Shuttlebus zwischen den Neukieritzscher Ortsteilen beidseits der Bahn. Seine Frau arbeitet in der Pflege, und bei Ihnen zu Hause wohnt die über achtzigjährige pflegebedürftige Schwiegermutter. „Vorsichtig sind wir alle, wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben“, sagt Schwalm. Aber dass Geschäfte nicht öffnen dürfen, finde er trotzdem nicht gut. Gerade in kleineren Boutiquen seien ja oft nur wenige Kunden gleichzeitig. Für ihn ist es ein Widerspruch, dass Leute nach Mallorca reisen dürfen, aber nicht im eigene Land. „Wenn ich mich nur in Leipzig aufhalten darf, dann ist das schon wie eingesperrt zu sein“, spricht er über seine Gefühle im Lockdown.

Langsam schwindet die Lust

Peter Petters t Quelle: André Neumann

Peter Petters betreibt mit 78 Jahren immer noch seine Gaststätte „Zur Aspe“ in Espenhain, wo er die Essen, die immer noch nur außer Haus geliefert werden dürfen, selbst kocht. Sein Koch sei in Kurzarbeit. Die Arbeit mache ihm noch immer Freude, doch angesichts des erneut verlängerten Lockdowns sagt er: „Langsam kann man die Lust verlieren, man sieht keine Hoffnung mehr.“ Dabei hatte er gehofft, Ostern langsam wieder öffnen zu dürfen. Andererseits sei er auch davon überzeugt, dass die Gesundheit der Menschen im Vordergund stehe. Er wisse selbst von einigen Corona-Fällen, bei denen es den Betroffenen sehr schlecht gegangen sei. Wenn die Pandemie-Maßnahmen also im Interesse der Menschen und der Gesundheit seien, „dann muss es eben so sein“, sagt der Wirt. Den vor allem ärgert, dass die Überbrückungsgelder so schleppend gezahlt würden. Seit Januar habe er noch kein Geld bekommen. „Jetzt geht für die Gaststätte meine Rente drauf“, beklagt er.

Verlässlichkeit fehlt

Christina Zehrfeld hat gerade begonnen, ein wenig aufzuatmen. Ab 8. März durften neben Blumengeschäften und Baumärkten auch Buchhandlungen wie ihr Leseladen in der Brandiser Hauptstraße wieder öffnen. „Entsprechend der Quadratmeterbegrenzung lasse ich immer nur zwei Personen ein“, erzählt sie. „Das Problem ist, ich weiß nicht, inwieweit ich mich darauf verlassen kann und ob das nicht bald alles wieder rückgängig gemacht wird“, sagt sie mit Blick auf den verschärften Lockdown über Ostern, auch wenn der Landkreis am Montag trotz steigender Inzidenz die Öffnungsregel aufrechterhalten habe.

Die Verunsicherung teilt sie mit ihren Kunden. „Die sind nach den ständigen Änderungen irritiert, wissen kaum, was aktuell erlaubt ist“, hat Zehrfeld festgestellt. „Hinzu kommt, dass die Älteren sich nicht trauen, mit dem Stadtbus zu fahren, deshalb liefere ich bestellte Ware auch weiter aus.“ Vor diesem Hintergrund und nach der langen Zeit ohne Einnahmen Geld in die Hand zu nehmen und Ware einzukaufen, bezeichnet Zehrfeld als kritisch. Denn sie verkauft nicht nur Bücher, sondern unter anderem auch Deko- und Saisonartikel. „Aber wenn die Leute zweimal vergeblich nach Ostereierfarbe fragen, kommen sie wegen eines anderen Artikels auch nicht mehr“, beschreibt sie ihren Zwiespalt. Also habe sie erstmals wieder Ware gekauft, wenn auch nicht viel. „Es ist deprimierend, dass das alles so lange dauert“, sagt sie.

Von fpr, nn, HL, sp, jto, rd, kub, an, ia