Was soll aus der Deponie Cröbern werden?

Landkreis Leipzig

Wann bietet sich schon mal die Gelegenheit, einen Berg mitzugestalten? Und das auch noch im Leipziger Flachland, das nicht gerade vor Bergkuppen strotzt.

Seitdem die Deponie Cröbern Meter um Meter in die Breite, aber eben auch in die Höhe wächst, machen sich die Verantwortlichen Gedanken, was aus der Erhebung einmal werden soll. Ausflugsziel mit Aussichtsturm? Mountainbike-Parcours? Startplatz für Gleitschirmflieger? Oder doch eher eine Sommerrodelbahn? Bernd Beyer ist Geschäftsleiter des Deponiebetreibers Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft ( VEW) mit Sitz in Großpösna. Er möchte auf jeden Fall, dass nicht nur Gras über die Halde wächst.

Ideen zur Deponie Cröbern noch bis 12. Dezember gefragt

Ganz im Gegenteil: Der Deponie-Chef zeigt sich offen für Ideen und möchten diese nicht nur im stillen Kämmerlein entwickeln. Gemeinsam mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) startete er einen Wettbewerb, um den Deponieberg einer sinnvollen Nachnutzung zuzuführen. „Noch bis 12. Dezember“, so WEV-Sprecherin Sandra Eulitz, „sind Bürger, Vereine und Institutionen aufgerufen, Konzepte und Vorschläge einzureichen.“

Zur Galerie Für die Gestaltung der Deponie Cröbern sind derzeit Ideen gefragt. Kann aus dem Abfallberg ein attraktives Ausflugsziel werden?

Der Auftrag an die Öffentlichkeit ist verlockend: Immerhin geht es um das Aussehen einer markanten Landmarke, die künftig den Leipziger Südraum beherrschen wird. Nach Ende des Deponiebetriebes wird sich der „Mount Cröbern“- wie ihn Freizeitsportler schon jetzt liebevoll nennen – gut 70 Meter über die Landschaft erheben. Mit rund 200 Metern über Normalnull erklimmt er dann den zweiten Platz der Berge im Leipziger Neuseenland. Höher ist nur noch die Hochhalde Trages, die auf 231 Meter kommt. Zum Vergleich: Der Brandiser Kohlenberg erreicht 179 Meter, der Löbenberg als höchster Berg der Hohburger Schweiz immerhin 240 Meter.

Deponie erreicht in etwa 15 Jahren ihren Endstand

Auch wenn der Wettbewerb zur endgültigen Gestaltung der Deponie jetzt gestartet wurde – das Ende der Ablagerung ist noch lange nicht in Sicht. „Erst in etwa 15 Jahren wird die Anlage ihren Endstand erreicht haben“, erklärt Bernd Beyer. Unter einer dicken Schicht aus Ton, Drainagen, Kunststoffbahnen und Erde wird dann der Müll lagern, den die Region seit dem Jahr 1995 gemacht hat.

Damals war die Zentraldeponie auf einem wieder aufgefüllten Kippengelände des ehemaligen Tagebaus Espenhain in Betrieb gegangen. Durften anfangs auch unbehandelte Hinterlassenschaften – also normaler Haus- und Sperrmüll – verkippt werden, wandern seit 2005 nur noch Stoffe auf die Deponie, die nicht weiter recycelt werden können.

Neue Kubatur sorgt für steilere Hänge

In die Optik des Hügels hatte die Betreibergesellschaft schon 2017 vorausschauend eingegriffen. Um den Charakter eines Berges stärker zu betonen, wurde eine Änderung der Kubatur veranlasst. Demnach darf die Deponie jetzt 17 Meter höher werden als ursprünglich geplant. Die Grundfläche schrumpft dafür von 48 auf 42 Hektar. Damit werden steilere Hänge, aber vor allem mehr Wirtschaftlichkeit erreicht.

Dass die Deponie das Zeug zum Event-Hügel hat, wurde bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Auf bereits fertiggestellten und begrünten Flächen veranstaltet der benachbarte Bergbau-Technik-Park Trommelkurse mit einem einem phantastischen Ausblick auf Leipzig und das Neuseenland. Auch Radcrosser brachten die steilen Anstiege beim jüngsten Duathlon schon außer Puste.

Graichen hofft auf wichtige Impulse für den Deponie-Berg

Henry Graichen ( CDU), Landrat des Landkreises Leipzig, verspricht sich vom aktuellen Wettbewerb ebenfalls wichtige Impulse für die anstehende Rekultivierung. Als WEV-Aufsichtsratschef wird er mit in der Jury sitzen, die am Ende über den oder die Gewinnerbeiträge entscheidet. Als Preisgeld winken immerhin 10 000 Euro und die verlockende Aussicht, dass gute Ideen auch umgesetzt werden.

Alles Weitere zum Wettbewerb einschließlich Grundriss und Lageplan der Deponie unter www.wev-sachsen.de, www.zaw-sachsen.de sowie www.urbaneprojekte.de/kompetenzen/verfahrensbetreuung/zdc

Von Simone Prenzel