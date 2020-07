Erhalt oder Abriss: Ein altes Werkstattgebäude bremst derzeit das Wasserturm-Projekt in Wurzen aus. Das Landesamt für Denkmalpflege in Dresden weist Kritik, mit dem Erhalt das gesamte Vorhaben zu verhindern, energisch zurück. Die Auffassungen der Experten im Landratsamt des Landkreises Leipzig gehen allerdings in eine andere Richtung.