Muldental

Wie geht es weiter mit dem Unterricht für Grundschüler in Sachsen? Das ist eine Frage, mit der sich auch Schulleiterinnen und Schulleiter im Muldental konfrontiert sehen. Denn die Bundes-Notbremse sieht vor, ab einem Inzidenzwert von 100 nun auch für die Jüngeren auf Wechselunterricht umzuschwenken. Ab einer Inzidenz von 165 sind sogar Schulschließungen geplant. Aber welche Bestimmungen gelten genau und ab wann werden sie umgesetzt?

„Wir gedenken erst dann entsprechend zu handeln, wenn das Gesetz beschlossen und durch den Bundesrat gelaufen ist“, sagt Katrin Knoll, Leiterin der Grundschule Colditz. Sie könne den ihr vorliegenden Informationen jedoch nicht entnehmen, ab welchem Inzidenzwert die Grundschulen nach einer Schließung wieder öffnen können.

„Wir handeln im Moment nach dem Motto ‚abwarten’.“ Sie persönlich glaube aber nicht, dass die Grundschulen zu den Viren-Hotspots gehörten und mitverantwortlich dafür seien, dass das Land die Pandemie noch nicht in den Griff bekommen hat. „Wir hatten seit deren Beginn in unserer Einrichtung einen positiven Fall, woraufhin eine Klasse in Quarantäne geschickt werden musste. Mittlerweile testen sich auch unsere Kinder zwei Mal in der Woche. Ich fände es ratsam, einmal zu überprüfen, ob diese Maßnahme nicht vielleicht zielführend ist, um unseren Schülerinnen und Schülern weiterhin einen Präsenzunterricht und den Eltern ein normales Berufsleben zu ermöglichen“, sagt sie und fährt fort: „Im Umkehrschluss muss ich davon ausgehen, dass die zweimalige Testung ganz offensichtlich nicht die erhoffte Wirkung gezeigt hat, weil die Politik sonst wohl nicht die jetzt angedachten Maßnahmen ergreifen würde. In meinem Kollegium allerdings schwindet immer mehr die Akzeptanz für eine solche politische Vorgehensweise.“

Schulleiter halten die Füße still – und warten auf konkrete Informationen

In Aktionismus will Christine Gräfe, Leiterin der Grundschule Belgershain, nicht verfallen. „Wir haben relativ kleine Klassen. Zunächst muss definiert werden, wie viele Kinder in ihnen sitzen dürfen, wenn Wechselunterricht angesagt ist“, sagt sie. „Erst wenn ich die Eckpunkte weiß, können wir mit den Planungen beginnen.“

Konkrete Informationen fehlen auch noch Gabi Lehmann, Leiterin der Grundschule Naunhof. „Wir sind zwar vorbereitet, müssen aber abwarten, was da kommt, und dann ad hoc reagieren. Es wird wohl so werden, wie fast immer – die Eltern können wir voraussichtlich erst zum Ende der Woche oder gar erst am Wochenende informieren“, vermutet sie. Ein gut funktionierendes System sei dafür mittlerweile aufgebaut worden.

Vorsichtiger Optimismus in Naunhof: „Das kriegen wir hin“

Auch auf Erfahrungen kann Lehmann, wie sie sagt, zurückgreifen. „Vergangenes Jahr hatten wir schon mal knapp zwei Wochen im Mai Wechselunterricht“, erinnert sie. „Allerdings nur für die vierten Klassen. Jetzt betrifft es voraussichtlich alle. Und als zusätzliche Herausforderung kommt die Notbetreuung hinzu.“ Trotzdem gibt sich die Leiterin optimistisch: „Das kriegen wir hin.“

Evangelisches Schulzentrum Muldental: Flexibel reagieren

Trotz Infektionsschutzgesetzes: Am Evangelischen Schulzentrum Muldental in Großbardau werden zunächst die Verordnungen von Freistaat sowie Landesamt für Schule und Bildung abgewartet. An der freien Bildungsstätte im Grimmaer Ortsteil, die Grundschule, Mittelschule und Gymnasium unter einem Dach vereint, gibt es eine Besonderheit. Die Grundschülerinnen und -schüler werden jahrgangsübergreifend in fünf Stammgruppen unterrichtet. 22 Erst- bis Viertklässler gehören jeder Stammgruppe an.

„Wir reagieren flexibel auf die Vorgaben und halten sie ein“, verdeutlicht Geschäftsführer Niko Kleinknecht. Er geht davon aus, dass die Bestimmungen erst wieder am Freitag vorliegen und dann übers Wochenende die Umsetzung gestemmt werden muss.

Für einen Wechselunterricht in den Stammgruppen gebe es Überlegungen, aber noch kein Konzept. Man könne die Stammgruppen teilen oder bei einem rotierenden System im Wechsel kommen lassen, „wir haben mehrer Möglichkeiten“. Einfacher sei die Organisation zwar, wenn kein Präsenzunterricht erlaubt wäre. „Wir planen aber lieber den Wechsel.“ Laut Gesetz muss die Schule jedoch geschlossen werden, wenn der Inzidenzwert im Landkreis an drei Tagen einen Wert von 165 übersteigt. Seit Tagen rankt er sich genau um diese Zahl, liegt mal niedriger, mal höher.

Kleinknecht findet es schade, dass auch die Grundschulen unter die Regelung fallen. „Es täte allen gut, wenn der Präsenzunterricht weiter ginge.“ Statt eines festen Inzidenzwertes könne man durchaus andere Zahlen heran ziehen.

Funktionierendes System – trotz Distanzunterricht

Dennoch ist ihm auch für seine Erst- bis Viertklässler nicht bange, sollte es wieder zur Schulschließung kommen. „Wir haben für den Distanzunterricht ein gut funktionierendes System.“ Der Fokus liegt seinen Worten zufolge dann auf Kontakt halten statt auf Stoff vermitteln. Dazu werden auch die Stammgruppen in Videokonferenzen zusammengeführt – mit Hilfe der Eltern. Dank einer Lern-App können auch junge Schülerinnen und Schüler Aufgaben erhalten, so Kleinknecht weiter. „Das Kollegium engagiert sich über Gebühr“, hat der Geschäftsführer Hochachtung. Seinen Worten zufolge verleiht das Schulzentrum Endgeräte und konnte dank Zuwendungen einige PCs verschenken.

„Solange die Inzidenz im Landkreis Leipzig immer noch unter dem Grenzwert 165 liegt, sollten wir das auch als Chance sehen“, sagte Matthias Berger (parteilos) Grimmas Oberbürgermeister. Er wies daraufhin, dass der Landkreis der einzige im Freistaat ist, der so eine – verhältnismäßig – niedrige Inzidenz vorzuweisen hat. In diesem Zusammenhang forderte er die Einwohner auf, sich weiter an die Regeln zu halten. Denn dadurch könnten die Ansteckungszahlen weiter gering und die Schulen und Kindereinrichtungen offen gehalten werden.

Verunsicherung in Wurzen

Heike Kempe übt sich in Geduld, obwohl es ihr von Mal zu Mal schwerer fällt. „Ich bin ganz ehrlich, wir sind angesichts der geplanten Corona-Notbremse des Bundes für den Schulbetrieb und die Kitas verunsichert“, sagt die Schulleiterin der Diesterweg-Grundschule in Wurzen. Sie und ihre Kolleginnen sitzen daher wie auf Kohlen. „Wenn es so kommt, dass wir ab einem Inzidenzwert von 165 keinen Präsenzunterricht mehr durchführen dürfen, müssen wir alles neu denken.“ Allerdings stehe ja nicht einmal fest, ob dieser Wert auf Landes- und Landkreisebene gilt. Falls die Zahl des Landkreises herangezogen werde, dürften die Grundschulen aktuell weiter unterrichten, jedoch nach der Zahl auf Landesebene nicht mehr.

„Das größte Problem sehe ich momentan in der Frage, wer nach einer Schließung der Schulen und Kitas die Notbetreuung übernimmt“, so Kempe. Auf eine Schließung jedenfalls könne sie sich einrichten. „Letztlich müssen wir der Dinge harren, die da kommen.“ Vorsorglich aber informierte sie schon ihre Kolleginnen, dass sie sich womöglich am Sonnabend treffen, um auf die neue Lage zu reagieren und um die Eltern darüber zu informieren. „Das ganze Hin und Her macht uns ehrlich gesagt flügellahm.“

Reaktionen von Eltern: Zwischen Sorge und Verständnis

Der Wurzener Ronny Wedekind hat zwei Kinder in der Schule: Das eine ist acht Jahre alt und besucht die zweite Klasse, das andere ist 13 und geht aufs Gymnasium. Wenn jetzt die Grundschulen dicht gemacht würden oder in Wechselunterricht gingen, wäre das seiner Meinung nach für die Eltern nicht so schwer handhabbar wie bei den „Großen“. Man bekäme es schon irgendwie hin: „Als Vater kannst du beim einfachen Einmaleins eben doch noch besser helfen als bei den schon anspruchsvolleren Aufgaben in weiterführenden Schulen.“ Natürlich müssten die Eltern sehen, wie sie trotz Berufstätigkeit alles auf die Reihe bekämen: „Das Hauptproblem sehe ich aber mehr bei den wegfallenden sozialen Bindungen der Kinder. Die freuen sich jeden Tag auf ihre Klassenkameraden. Wenn sie die nicht sehen, fehlt ihnen was.“ Andererseits staune er immer wieder, wie verständnisvoll die Kinder reagierten, sagt Wedekind: „Manchmal sind sie eben weiter als die Erwachsenen.“

Kreiselternrat wartet auf Pläne des Ministers

Für den Kreiselternrat des Landkreises Leipzig ist es derzeit äußerst schwierig, in der Debatte um drohende Schulschließungen Position zu beziehen. Der Vorsitzenden Yvonne König geht es dabei so, wie ganz vielen Eltern. „Man weiß im Detail gar nicht mehr, was wahr ist und was nicht, was geht und was nicht geht“, gesteht die Colditzerin einigermaßen verzweifelt der LVZ. Die Meinungen der Eltern, die beim Kreiselternrat ankommen, gingen tatsächlich weit auseinander, sagt sie.

Das reiche von denen, die sagen: „Ihr seid verrückt, lasst die Schule offen!“, bis zu Eltern, die finden, die Schulen müssten schon viel eher geschlossen werden. Persönlich ist die Elternratsvorsitzende überzeugt, dass Präsenzunterricht für die Kinder das Beste sei, „natürlich unter Hygienebedingungen“, fügt sie hinzu. Schulen seien nach wie vor nicht als Pandemietreiber bekannt. Allerdings erhalte der Kreiselternrat darüber von der Landesschulbehörde keine genauen Daten.

Am Donnerstag nimmt Yvonne König an einer Videokonferenz des Landeselternrates und aller Kreisvorsitzenden mit dem Kultusministerium teil. „Wir sind gespannt auf die Pläne des Ministers, wie es mit den Schulen weitergehen soll.“

Von Roger Dietze, Frank Pfeifer, Haig Latchinian, Frank Prenzel, Kai-Uwe Brandt, André Neumann