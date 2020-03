Wegen Corona: Jugendweihefeiern im Landkreis Leipzig stehen auf der Kippe

Landkreis Leipzig

Das Coronavirus macht möglicherweise durch die Pläne zahlreicher Jugendweihelinge im Landkreis Leipzig einen Strich. Reichlich einen Monat vor Beginn der ersten Feiern in der Region steht die Frage im Raum, ob die lange geplanten Termine überhaupt stattfinden können. „Unser Landesvorstand hat das Thema aktuell im Blick", erklärte Ute Hohlfeld, Regionalmitarbeiterin des Sächsischen Verbandes für Jugendarbeit und Jugendweihe, am Morgen gegenüber LVZ.

Magische Zahl von 1000 Besuchern wird in Leipzig teilweise überschritten

Von Leipzig aus werden die Feiern für den Landkreis und die Messestadt koordiniert. In Leipzig würde man mit einigen Veranstaltungen über die magische Zahl von 1000 Besuchern kommen, ab der in Sachsen auf Grund der Ansteckungsgefahr Veranstaltungen ab sofort verboten sind. Es gebe erste Überlegungen, die Zahl der Teilnehmer zu reduzieren, um unter dieser Obergrenze zu bleiben. „Im Landkreis wird die Zahl von 1000 Teilnehmern pro Feier zwar nicht erreicht. Dennoch müssen wir abwarten, welche Entscheidungen in den nächsten Stunden getroffen werden", so Hohlfeld. Teilweise beschäftige sich der Verband bereits damit, Ersatztermine zu finden.

Rund 700 Teilnehmer im Landkreis Leipzig

An den Festen für die 14- und 15-Jährigen, bei denen die Schüler symbolisch in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen werden, stehen im Landkreis in diesem Jahr rund 700 Jugendweihelinge auf den Anmeldelisten. Die ersten Feiern sind für den 25. April und 2. Mai im Bornaer Stadtkulturhaus mit insgesamt rund 180 Ju

Im Bornaer Stadtkulturhaus sollten nach bisherigem Zeitplan die ersten Jugendweihefeiern am 25. April stattfinden. Quelle: Bodo Tiedemann

gendlichen geplant. Weiter geht es mit Zwenkau und Naunhof am 9. Mai. Am 16. Mai sind derzeit die Termine für Brandis und Markkleeberg sowie am 23. Mai für Wurzen und Geithain terminiert. Den Abschluss bildet nach bisherigen Planungen am 6. Juni eine Feier in der Markranstädter Stadthalle.

Ute Hohlfeld erklärte abschließend, man wisse, dass die Familien diese Feste sehr langfristig und mit großem Aufwand geplant haben. Deshalb müsse die Entscheidung sorgfältig, aber eben auch mit Blick auf das sich immer weiter ausbreitende Coronavirus abgewogen werden. Man rechne möglicherweise schon heute mit einer Entscheidung des Vorstandes des Sächsischen Jugendweiheverbandes.

Von Simone Prenzel