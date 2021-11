Wegen Corona: Weitere Schulen im Landkreis Leipzig vom Kultus geschlossen

Landkreis Leipzig

Schulen und Kindergärten sollen während der vierten Welle offen bleiben. Das hat oberster Priorität, heißt es aus Sachsens Regierung. Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie kommt das Kultusministerium aber nicht umhin, einzelne Einrichtungen doch zu schließen, damit dort Infektionsketten unterbrochen werden.

Drei Grundschulen vollständig geschlossen

Das betrifft jetzt auch die Grundschule Bad Lausick. Diese wird bis einschließlich 1. Dezember komplett geschlossen. Aktuell seien dort in allen Klassen Schülerinnen und Schüler von Corona-Infektionen betroffen. Mehrere Lehrer wurden zwischenzeitlich positiv getestet. Ein Präsenzunterricht sei nicht mehr zu verantworten.

Beim Bildungszentrum Püchau ist die Schließzeit verlängert worden. Dort sollte eigentlich ab dieser Woche wieder normal der Unterricht abgehalten werden. Laut Kultusministerium ist dies noch nicht wieder möglich. Deswegen bleibe die Grundschule in privater Trägerschaft bis einschließlich 26. November in Quarantäne. Dort fielen 33 Schnelltests bei den Jungen und Mädchenpositiv aus. 28 Infektionen wurden schon mittels PCR-Tests bestätigt, teilte die Behörde mit.

Ebenfalls von Amtswegen komplett geschlossen ist die Grundschule Kitzscher. Die Jungen und Mädchen dürfen erst nach dem 3. Dezember das Schulhaus wieder betreten. Aktuell sind alle Klassenstufen von Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 betroffen. Bislang fielen 22 Schnelltests positiv aus, wovon acht mittels PCR-Tests bestätigt wurden, heißt es in der Allgemeinverfügung.

In vier Schulen einzelne Klassen betroffen

Nicht ganz so schlimm trifft es die Grundschule Regis-Breitingen. Dort muss „nur“ die vierte Klasse bis zum 1. Dezember zu Hause bleiben. Es wurden drei Schüler positiv getestet.

Das Kultusministerium verfügte ebenfalls eine Teilschließung der Grundschule Langenleuba-Oberhain bis zum 26. November. Diese betrifft die Klasse 2 b, die bis Ende der Woche vom Besuch des Unterrichts ausgeschlossen ist. Hier wurden drei Kinder positiv getestet. „Das Infektionsgeschehen ist mithin so, dass die begründete Gefahr weiterer Infektionen an der Schule bei Fortführung einer Präsenzbeschulung in der Klasse 2 b besteht“, heißt es in der Verfügung.

In der Grundschule Frohburg betrifft es eine vierte Klasse, deren Schülerinnen und Schüler komplett in Quarantäne geschickt wurden. Sie müssen bis einschließlich 26. November von zu Hause aus ihre Aufgaben erledigen.

Auch für eine Oberschule ist eine Teilschließung angeordnet worden. Für die Jungen und Mädchen der Klasse 9 a der Oberschule Böhlen, einem Ortsteil von Grimma, fällt der Präsenzunterricht bis einschließlich 26. November aus.

Von es/HS