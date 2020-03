Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen im Landkreis Leipzig aus

Landkreis Leipzig

Leere Säle, ausgedünnte Veranstaltungskalender: Die Ausbreitung des Coronavirus hat bundesweite Folgen. Auch im Landkreis Leipzig zeigen sich die Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Erste Events und Treffen werden abgesagt. Die LVZ gibt einen aktuellen Überblick über betroffene Veranstaltungen – Stand Freitag, 13. März, 11.15 Uhr.

Trebsen : Sächsische Bläserphilharmonie sagt ab

Die Stadtverwaltung in Trebsen und die Sächsische Bläserphilharmonie sagen das Anrechtskonzert am Samstag, 14. März, in der Kulturstätte J. Wiede ab. „Schweren Herzens haben wir uns zu dieser Maßnahme entschlossen, in erster Linie, um unser vor allem älteres Publikum, aber auch unsere Musikerinnen und Musiker vor einer Erkrankung mit dem neuartigen Virus zu schützen.“ sagt Gabriele Hegner, Geschäftsführerin des Orchesters. Das Orchesterbüro und die Stadtverwaltung Trebsen sind in engem Kontakt und suchen nach einem Ausweichtermin. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Die Anrechtskonzerte des Leipziger Symphonie Orchesters sollen hingegen stattfinden . Auftritte sind am Freitag, 13. März, im Kulturhaus Böhlen sowie am Sonntag, 15. März, im Stadtkulturhaus Borna geplant.

Kreissportbund verschiebt Sportlerball und Nachwuchsehrung

Der Vorstand des Kreissportbund ( KSB) Landkreis Leipzig hat entschieden, sowohl die Nachwuchssportlerehrung am Donnerstag, 19. März (Kinderparadies Grimma), als auch den Sportlerball am Samstag, 28. März (Stadthalle Zwenkau), wegen der hohen Ansteckungsgefahr abzusagen. „Wir haben uns aufmerksam mit der Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts beschäftigt und die Meinung des Gesundheitsamtes eingeholt“, so KSB-Präsident Andreas Woda. Nach derzeitiger Planung werden die Ehrungen möglicherweise im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung des KSB am 11. Mai 2020 in würdigem Rahmen nachgeholt.

Bornas Schulen sagen größere Veranstaltungen ab.

Verschobene Elternabende, Ausfall des Schwimmunterrichts, keine Aufführungen von Schülern: Bornas Schulen rüsten sich für den Ernstfall und lassen alles ausfallen, was eine erhöhte Infektionsgefahr mit dem neuartigen Corona-Virus mit sich bringen würde. Lesen Sie hier mehr dazu: Schulen in Borna sagen Elternabende und Schwimmstunden ab.

Wurzen verschiebt Nachtshopping und Ostermarkt

Die beiden für den Freitag, 3. April, und Samstag, 4. April, in Wurzen geplanten Veranstaltungen, das 23. Nachtshopping und der Ostermarkt, finden nicht statt. Wie die Organsiatoren informierten, werden die Feste auf spätere Termine verschoben, der Ostermarkt dann womöglich unter anderem Namen.

Klinga: Benefizkonzert für Orgel verschoben

Das geplante Benefizkonzert am Sonntag, 15. März, zugunsten der Klingaer Orgel in der Stadtkirche Naunhof entfällt. So teilen es die Verantwortlichen der Kirchgemeinde mit. Die Entscheidung sei gemeinsam mit den Musikern getroffen worden. Das Konzert soll nachgeholt werden.

Verlag sagt Lesung in Naunhof ab

Die Buchlesung mit Ulrich Fasshauer aus seinem jüngsten Kinderroman „Robin vom See – die Bande zur Rettung der Gerechtigkeit“ in der Stadtbibliothek Naunhof am Samstag, 14. März, fällt aus. Wie die Leiterin der Einrichtung, Stefanie Teichmann, mitteilte, hat der Verlag die die Veranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt.

