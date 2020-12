Weihnachtsbäume in Übergröße sind im Landkreis Leipzig heiß begehrt

Landkreis

Mit kritischem Blick läuft die achtjährige Linda über die Weihnachtsbaumplantage im Frohburger Ortsteil Frankenhain. Zahlreiche Bäume lässt sie links liegen, manche sind ihr zu klein, andere nicht gerade genug, sie nächsten nicht gleichmäßig gewachsen. Eine gute halbe Stunde später aber hat sie ihren Traumbaum gefunden, eine Nordmanntanne mit einer stattlichen Größe von 2,50 Meter. Ein kurzer Hinweis an Opa Roland genügt, dann greift dieser zur Säge.

Vier Hektar große Plantage bewirtschaftet

Auf der Plantage von Marleen und Mirko Lindner herrscht reges Treiben, vor allem an den Samstagen. Denn dann lockt das Angebot: 25 Euro für einen Baum ab 2,25 Meter. „In diesem Jahr merken wir deutlich, dass die Leute vor allem große Bäume suchen“, sagt Mirko Lindner. Viele Menschen hätten 2020 auf so vieles verzichten müssen, da solle doch wenigstens das Weihnachtsfest etwas ganz Besonderes werden. 2500 bis 4000 kleine Bäumchen werden jedes Jahr in die Erde der rund vier Hektar großen Plantage gebracht, die wiederum von Schafen beweidet wird. „Und jedes Jahr kommen mehr Menschen, um sich hier einen Baum auszusuchen“, betont Marleen Lindner.

Die achtjährige Linda und ihr Opa Roland haben ein besonders stattliches Exemplar ausgesucht. Quelle: Julia Tonne

Plantage in Frankenhain verkauft noch bis 23. Dezember Bäume

Familie Wünscher/Dorn hat extra den Weg aus Bad Lausick auf sich genommen, um das Traumexemplar selbst zu schlagen. „Groß muss er dieses Jahr auf jeden Fall sein, allerdings nicht sonderlich ausladend“, sagt Mutter Lisa. Sie, ihr Lebensgefährte und die Kinder Mia und Pepe sind das erste Mal auf der Plantage. „Wir nutzen den Tag gleich als Familienausflug“, begründet Vater René. Und während die vier noch suchen, schwärmt Linda schon vom Schmücken. Klar, die Lichterkette ist gesetzt, dazu kommen Kugeln und Glöckchen. „Und bloß kein Lametta.“

Bis zum 23. Dezember noch ist die Plantage in der Bergstraße 7 in Frankenhain täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Und selbst für Kurzentschlossene gibt es noch ausreichend Bäume in Übergrößen. Sägen übrigens müssen nicht zwangsläufig mitgebracht werden, die sind bei Familie Lindner erhältlich.

In Borna sind kleine Bäume Ladenhüter

Bei Yilmaz Kaya sind die kleinen Bäumchen in diesem Jahr Ladenhüter. Er verkauft noch bis Dienstag Weihnachtsbäume auf dem Gelände am Breiten Teich in Borna. Und auch hier ist die Nachfrage nach besonders großen Exemplaren nur wenig ausgeprägt. Die Begründung liefern die Kunden: „Wir mussten in diesem Jahr auf so viel verzichten, da sollte es Weihnachten richtig schön werden“, sagt Sylvio Schaller. Jürgen und Bettina aus Borna allerdings machen keine Unterschiede zwischen den Weihnachtsfesten. „Ich will jedes Jahr den schönsten Baum“, macht Bettina deutlich und drückt ihrem Mann ihr ausgesuchtes Exemplar in die Hand.

Von den großen Exemplaren der Bäume ist Yilmaz Kaya schon etliche losgeworden. Quelle: Julia Tonne

Bis zum 22. Dezember noch ist Kaya täglich von 8 bis 18 Uhr vor Ort, um bei der Auswahl zu helfen und anschließend die Bäume ins Netz zu bringen. Zuweilen hilft er auch beim Verladen ins Auto.

Baumverkauf auf dem PEP-Parkplatz Grimma

Der Stand von Claudia Ollenburg auf dem PEP-Parkplatz in Grimma ist ebenfalls gut besucht. „Die Leute schauen sich die Bäume schon genau an. Vor allem Familien brauchen in der Regel etwas länger, weil sie sich noch beratschlagen müssen. Manchmal dauert ein Kauf ziemlich lange, weil sie sich nicht einigen können, welcher Nadelbaum nun der bessere ist“, erzählt sie. Oft entscheiden sie sich doch für eines der Angebote. Hauptsächlich die kleineren Bäume, so um die 1,50 Meter, sind bei den Käufern in Grimma gefragt. „Davon sind kaum welche übrig“, stellt sie fest. Weiter erzählt Claudia Ollenburg, dass die Nachfrage nach dem begehrten Weihnachtsschmuck auch in diesem Jahr, trotz Corona, anhält.

Claudia Ollenburg präsentiert ein Prachtexemplar von Weihnachtsbaum auf dem PEP-Parkplatz in Grimma. Quelle: René Beuckert

Eine Nordmanntanne für die Diele

Familie Ebert ist sich schnell einig geworden. Eine mittlere Nordmanntanne soll es sein, die, wie alle Jahre wieder, in der Diele ihren Platz erhält. „Im Wohnzimmer haben wir einen kleineren Baum, an dem sich speziell die Enkelkinder erfreuen, weil darunter die Gaben liegen“, verrät Ingeborg Ebert.

In Bad Lausick bedienen Mandy Glaser und Carolin Müller ihre Kunden auf dem eigens für den Weihnachtsbaumverkauf abgesperrten Terrain des Penny-Parkplatzes. Es ist nicht nur die Größe der Bäume, die teilweise mit drei Metern bestechen, genauso erfüllen die unterschiedlichen Baumarten den Geschmack der Kunden. „Blaufichten haben einen sehr intensiven Geruch“, weiß Carolin Müller aus Erfahrung. Weihnachtsbaumverkäuferin Mandy Glaser hat festgestellt, dass das Kaufverhalten durch die unterschiedlichen Ansprüche geregelt wird. Oft hänge die Entscheidung davon ab, wie lange sich der Baum in der Wohnung halten soll.

Mandy Glaser und Carolin zeigen einen nahezu drei Meter hohen Weihnachtsbaum in Bad Lausick. Quelle: René Beuckert

Tannenbaumkauf – ein Erlebnis für die ganze Familie

Enrico Beier schaut sich interessiert die Angebote an: „Vor Jahren bin ich mit meinem Kind in den Wald gegangen, um selber einen Baum zu schlagen. Ich finde, zu Weihnachten gehört das gesamte Ereignis vom Einschlag bis zum Anputzen des Tannenbaumes in die Erlebniswelt des Kindes dazu. Heute ist mein Sohn erwachsen, und daher ziehe ich den Kauf einer Tanne vor.“ Der Seidewitzer Tannenbaumplantage von Siegfried Späth halten seit Jahren die Kunden die Treue. Die Auswahl ist mit über zehn Nadelbaumarten beachtlich, sie reichen von der legendären Nordmanntanne bis zur Kiefer, Blaufichte, Korktanne und serbischen Fichte.

Wolfram Kunze ist hier schnell fündig geworden. „Für mich ist nicht nur der Wuchs entscheidend, vielmehr sollte der Baum bis Lichtmess am 2. Februar durchhalten. Ohne einen Christbaum Weihnachten zu feiern, da würde mir etwas fehlen“, findet er.

Von Julia Tonne und René Beuckert